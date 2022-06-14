Зимние забавы на выходные

Это яркий тур для любителей приключений и активного отдыха. Выходные будут насыщены играми

5
3 отзыва
Это яркий тур для любителей приключений и активного отдыха. Выходные будут насыщены играми и развлечениями, мастер-классами и лыжными прогулками. Отдых на свежем воздухе подарит всем много радости и надолго оставит яркие впечатления. Вы сможете пробежаться на лыжах, подышать свежим воздухом и полюбоваться великолепными пейзажами.
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Зимние забавы на выходные
Ближайшие даты:
25
фев
11
мар
18
мар
25
мар

Что вас ожидает 🤩

Лыжная прогулка
Лыжная прогулка
Отдых на свежем воздухе подарит всем много радости и надолго оставит яркие впечатления
Зимние забавы
Зимние забавы
Вас ждут увлекательные ватрушки, ледяные горки и коньки
Фаер-шоу
Фаер-шоу
Магия огня в сочетании с музыкой подарят Вам яркие незабываемые ощущения
Русская баня с веником
Русская баня с веником
Насладитесь чашкой ароматного чая после жаркой парилки
«Лазер-таг»
«Лазер-таг»
Вы сможете почувствовать азарт и единение команды во время тактических боев
«Поход за Мудростью»
«Поход за Мудростью»
Интерактивная спортивно-развлекательная программа, где наш путь будет лежать через заброшенную деревню, в которой живет только один человек

Программа тура по дням

1 день
Вечер знакомств

20.10 Встреча на ж.д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»). 

Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла».

21.30 Ужин. Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.

Вечер знакомств
2 день
Лыжный маршрут, соревнования по биатлону

09.30 Завтрак.

11.00 Подбор лыжного снаряжения. Интерактивная программа «Поход за Мудростью».

Лыжный маршрут «Лесная сказка» (5-8 км).

13.00 Обед.

14.00 Развлечения на улице около дома. Соревнования по биатлону. Катание на ватрушках.

17.00 Мастер-класс по фаер-шоу.

19.00 Русская баня с березовыми веничками. Чай на травах.

21.00 Ужин.

21.00 Настольные игры и развлечения.

Лыжный маршрут, соревнования по биатлонуЛыжный маршрут, соревнования по биатлонуЛыжный маршрут, соревнования по биатлонуЛыжный маршрут, соревнования по биатлонуЛыжный маршрут, соревнования по биатлону
3 день
Игры, снежные забавы, лыжная прогулка и мастер-классы

09.30 Завтрак.

11.00 Проведение спортивно-тактической игры «Лазер таг» или игра- квест «Следопыты».

14.00 Обед.

15.00 Мастер-класс по игре на народных инструментах или Мастер класс по изготовлению народной игрушки.

16.00 Снежные забавы около дома. Катание с горы на «ватрушках». 

Лыжная прогулка по желанию.

17.30 Выезд на железнодорожный вокзал г. Мценска.

19.15 Отъезд электропоездом экспресс в Москву. (Поезд №716Ч «Ласточка»). 

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

Игры, снежные забавы, лыжная прогулка и мастер-классыИгры, снежные забавы, лыжная прогулка и мастер-классыИгры, снежные забавы, лыжная прогулка и мастер-классыИгры, снежные забавы, лыжная прогулка и мастер-классыИгры, снежные забавы, лыжная прогулка и мастер-классыИгры, снежные забавы, лыжная прогулка и мастер-классы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме Орла (с удобствами на этаже).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт по программепитание по программепрокат инвентаря: лыжи
  • Ватрушкиразвлекательная программауслуги инструктораучастие в мастер – классах по программебаня 3 часаспортивная страховка
Что не входит
  • Проезд Москва – Мценск – Москвапродукты
  • Не включенные в меню
Место начала и завершения?
Россия, Орловская область, Мценск
Как добраться до г. Мценск?

Москва - Мценск 16.35 Электропоезд экспресс № 721Ч «ЛАСТОЧКА» Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

Мценск - Москва 19.15 Электропоезд экспресс № 716Ч «ЛАСТОЧКА». Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

На заказном автотранспорте трансфер Москва – гостевой дом «Орла» – Москва (микроавтобус от 6 до 18 человек). Стоимость по запросу. Необходима предварительная заявка.

На личном автотранспорте.

Какая стоимость для детей?

Детям до 12 лет – 12 000 рублей с человека.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
14 июня 2022
Встерили на вокзале, место удобное, рядом немного шумит платина, но звук перестаешь слышать через 30 минут. Все очень доброжелательный и гостеприимны
Н
3 мая 2018
Спасибо большое организаторам! Нам всё очень понравилось - постараемся приехать ещё. Порадовал, не зависящий от капризов погоды, высокий уровень сервиса! Все Вы большие молодцы - от инструкторов до неизменно бдящих организаторов. Обед из четырёх блюд рулит!))
Спасибо за организацию сплава. Нам понравилось, было интересно, весело и очень вкусно.
А
6 июля 2018
На днях ходили в поход на байдарках. Первый раз в настоящий поход, первый раз сплав. И мне было страшно, а вдруг не справлюсь? Но все получилось как нельзя лучше: красивейшая река с живописными берегами, такая в чистая что видно на глубине 1,5-3 м. И был обнос и лабиринт, экскурсии, походная баня и ароматная луговая клубника. Очень довольна! Всем участникам, спасибо за компанию! Организаторам отдельный респект!

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