20.10 Встреча на ж.д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла».
21.30 Ужин. Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.
09.30 Завтрак.
11.00 Подбор лыжного снаряжения. Интерактивная программа «Поход за Мудростью».
Лыжный маршрут «Лесная сказка» (5-8 км).
13.00 Обед.
14.00 Развлечения на улице около дома. Соревнования по биатлону. Катание на ватрушках.
17.00 Мастер-класс по фаер-шоу.
19.00 Русская баня с березовыми веничками. Чай на травах.
21.00 Ужин.
21.00 Настольные игры и развлечения.
09.30 Завтрак.
11.00 Проведение спортивно-тактической игры «Лазер таг» или игра- квест «Следопыты».
14.00 Обед.
15.00 Мастер-класс по игре на народных инструментах или Мастер класс по изготовлению народной игрушки.
16.00 Снежные забавы около дома. Катание с горы на «ватрушках».
Лыжная прогулка по желанию.
17.30 Выезд на железнодорожный вокзал г. Мценска.
19.15 Отъезд электропоездом экспресс в Москву. (Поезд №716Ч «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме Орла (с удобствами на этаже).
Москва - Мценск 16.35 Электропоезд экспресс № 721Ч «ЛАСТОЧКА» Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
Мценск - Москва 19.15 Электропоезд экспресс № 716Ч «ЛАСТОЧКА». Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
На заказном автотранспорте трансфер Москва – гостевой дом «Орла» – Москва (микроавтобус от 6 до 18 человек). Стоимость по запросу. Необходима предварительная заявка.
На личном автотранспорте.
Детям до 12 лет – 12 000 рублей с человека.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.