Зимний отдых на лыжах

Тур выходного дня для всей семьи

5
3 отзыва
Тур выходного дня для всей семьи.

Пройдите на лыжах, наслаждаясь зимним пейзажем, скатитесь с горы на ватрушках, а после заряда положительными эмоциями, посетите русскую баньку с веником из березы.
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Зимний отдых на лыжах
Ближайшие даты:
25
фев

Что вас ожидает 🤩

Лыжи
Лыжи
Лыжные прогулки по живописным местам
Русская баня
Русская баня
Насладитесь чашкой ароматного чая после жаркой парилки
Все включено
Все включено
Проживание, трехразовое домашнее питание, аренда инвентаря

Программа тура по дням

1 день
г. Мценск

20.10 Встреча на ж.д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла».

21.30 Ужин. Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.

г. Мценск
2 день
Лыжи, ватрушки и русская баня

09.30 Завтрак.

11.00 Подбор лыжного снаряжения. Лыжный маршрут «Лесная сказка» (8 км).

13.00 Обед.

14.00 Развлечения на улице около дома. Катание на ватрушках.

18.00 Русская баня с березовыми веничками. Чай на травах.

20.00 Ужин.

21.00 Настольные игры и развлечения.

Лыжи, ватрушки и русская баняЛыжи, ватрушки и русская баняЛыжи, ватрушки и русская баняЛыжи, ватрушки и русская баня
3 день
Лыжный маршрут, катание с горы и отъезд

09.30 Завтрак.

11.00 Лыжный маршрут "Болховская околица" 12 км

14.00 Обед.

15.00 Снежные забавы около дома. Катание с горы на «ватрушках».

17.30 Выезд на железнодорожный вокзал Мценска.

19.15 Отъезд электропоездом экспресс в Москву. (Поезд №716Ч «Ласточка»). 

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

Лыжный маршрут, катание с горы и отъездЛыжный маршрут, катание с горы и отъездЛыжный маршрут, катание с горы и отъездЛыжный маршрут, катание с горы и отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме Орла (с удобствами на этаже).

Фото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт от г. Мценска до гостевого дома «Орла» и обратно до г. Мценскапитаниепрокат инвентаря: лыжи
  • Ватрушкиуслуги инструктораучастие в мастер – классах по программе
Что не входит
  • Проезд Москва – Мценск – Москвапродукты
  • Не включенные в меню
Место начала и завершения?
Россия, Орловская область, Мценск
Как добраться до г. Мценск?

Москва – Мценск 16.35 Электропоезд экспресс № 721Ч «ЛАСТОЧКА» Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

Мценск – Москва 19.15 Электропоезд экспресс № 716Ч «ЛАСТОЧКА». Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

На заказном автотранспорте трансфер Москва – гостевой дом «Орла» – Москва (микроавтобус от 6 до 18 человек). Стоимость по запросу. Необходима предварительная заявка.

На личном автотранспорте

Какая стоимость для детей?

Детям до 12 лет – 10700 рублей с человека.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
14 июня 2022
Встерили на вокзале, место удобное, рядом немного шумит платина, но звук перестаешь слышать через 30 минут. Все очень доброжелательный и гостеприимны
Н
3 мая 2018
Спасибо большое организаторам! Нам всё очень понравилось - постараемся приехать ещё. Порадовал, не зависящий от капризов погоды, высокий уровень сервиса! Все Вы большие молодцы - от инструкторов до неизменно бдящих организаторов. Обед из четырёх блюд рулит!))
Спасибо за организацию сплава. Нам понравилось, было интересно, весело и очень вкусно.
А
6 июля 2018
На днях ходили в поход на байдарках. Первый раз в настоящий поход, первый раз сплав. И мне было страшно, а вдруг не справлюсь? Но все получилось как нельзя лучше: красивейшая река с живописными берегами, такая в чистая что видно на глубине 1,5-3 м. И был обнос и лабиринт, экскурсии, походная баня и ароматная луговая клубника. Очень довольна! Всем участникам, спасибо за компанию! Организаторам отдельный респект!

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