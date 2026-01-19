Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенское узорочье
Увлекательная прогулка по Пензе: изучите историю города, расшифруйте тайные знаки и посетите «пуп земли». Узнайте о визите императора и судьбах усадеб
Начало: В сквере на ул. Свердлова
Сегодня в 08:00
21 янв в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Волшебные точки: мастер-класс по росписи в Пензе
Превратить точки и запятые в настоящее произведение искусства
Начало: Рядом с железнодорожным вокзалом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и были старинного Наровчата (на вашем авто)
Путешествие по Наровчату на вашем авто - это возможность увидеть исторические памятники, музеи и монастыри, узнать о жизни княгини Нарчатки и писателя Куприна
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Животные»
