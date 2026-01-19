Мои заказы

Экскурсии с животными в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Пензе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Пензенское узорочье
Пешая
1.5 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенское узорочье
Увлекательная прогулка по Пензе: изучите историю города, расшифруйте тайные знаки и посетите «пуп земли». Узнайте о визите императора и судьбах усадеб
Начало: В сквере на ул. Свердлова
Сегодня в 08:00
21 янв в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Волшебные точки: мастер-класс по росписи в Пензе
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Волшебные точки: мастер-класс по росписи в Пензе
Превратить точки и запятые в настоящее произведение искусства
Начало: Рядом с железнодорожным вокзалом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Легенды и были старинного Наровчата (на вашем авто)
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и были старинного Наровчата (на вашем авто)
Путешествие по Наровчату на вашем авто - это возможность увидеть исторические памятники, музеи и монастыри, узнать о жизни княгини Нарчатки и писателя Куприна
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.

Сколько стоит экскурсия по Пензе в январе 2026
Сейчас в Пензе в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 9000. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
