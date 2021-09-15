Краски Севера

Трёхдневный отдых в Карелии, во время которого Вы познакомитесь с Петрозаводском - столицей республики, о. Кижи

5
3 отзыва
Трёхдневный отдых в Карелии, во время которого Вы познакомитесь с Петрозаводском – столицей республики, о. Кижи, водопадом Кивач, вулканом Гирвас, центром шунгита, и, при желании, с о. Валаамом.
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Краски Севера
Ближайшие даты:
29
июн
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даты

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Петрозаводску, поездка на остров Кижи

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале, табличка «Краски Севера».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове 4 часа).

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.

Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице (номера со всеми удобствами).

Завтрак включен в стоимость.

Экскурсия по Петрозаводску, поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску, поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску, поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску, поездка на остров Кижи
2 день
Остров Валаам

Экскурсия «Валаам» (за дополнительную плату).

Завтрак – «ланч-бокс».

Для тех, кто не едет на экскурсию – завтрак в отеле.

Переезд в город Сортавала (250 км).

По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»).

НА Валааме полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский скит. 

Обед в монастырской трапезной (постный).

Валаам-Северный Афон, святая обитель, волшебная земля.

В свое время на Валламе любили бывать Н.Рерих, И.Шишкин, А.Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.

Вас Валаам не оставит равнодушным!

Возвращение в Сортавала.

Позднее прибытие в Петрозаводск.

Завтрак включен в стоимость, обед включен в стоимость экскурсии.

Остров ВалаамОстров ВалаамОстров ВалаамОстров Валаам
3 день
Центр Шунгита, заповедник Кивач и Марциальные Воды, отъезд

Завтрак в кафе гостиницы.

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.

Обед в пути.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Завтрак и обед включен в стоимость.

Центр Шунгита, заповедник Кивач и Марциальные Воды, отъездЦентр Шунгита, заповедник Кивач и Марциальные Воды, отъездЦентр Шунгита, заповедник Кивач и Марциальные Воды, отъездЦентр Шунгита, заповедник Кивач и Марциальные Воды, отъездЦентр Шунгита, заповедник Кивач и Марциальные Воды, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от времени проведения и размещения на 1 человека, руб.:

Гостиница«Карелия и СПА 4*»«Фрегат 4*»
2-местный с удобствами17 50019 250
1-местный с удобствами20 75024 000
Доп.место15 150 (только до 12 лет)16 250

Скидка детям до 12 лет – 1 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Экскурсия «Валаам» (бронь только заранее, оплата на месте):взрослый – 6 400 руб. /чел. ребенок до 12 лет – 4 400 руб. /чел.
  • Взрослый – 6 400 руб. /чел.
  • Ребенок до 12 лет – 4 400 руб. /чел.
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
5. Дождевик.
6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
7. Брюки спортивные.
8. Легкий головной убор.
9. Купальный костюм.
10. Солнцезащитные очки.
11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
13. Личная аптечка.
14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
15. Небольшой рюкзак (20-30 л).

Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Встреча с поезда №18(Москва-Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов?

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины – юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины – брюки (не шорты)

Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
15 сен 2021
Тур очень понравился! Интересный, хорошо организован.
А
31 авг 2021
Очень понравился тур.
Настолько плотная программа, что три дня в Карелии показались неделей.
Отдельное спасибо гиду Анне.
А
2 сен 2020
Спасибо, все было отлично, хорошая организация, отличные экскурсоводы. Помимо экскурсовода от фирмы, отдельно в большинстве помещаемых мест были еще местные. Очень много полезной информации.
Программа тура очень сильно зависит от погоды, так как 90% все на открытом воздухе, а в некоторые места при осадках даже не подобраться (например, вулкан). При выборе тура ориентируйтесь на прогноз погоды

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