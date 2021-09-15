Трёхдневный отдых в Карелии, во время которого Вы познакомитесь с Петрозаводском – столицей республики, о. Кижи, водопадом Кивач, вулканом Гирвас, центром шунгита, и, при желании, с о. Валаамом.

Программа тура по дням

1 день Экскурсия по Петрозаводску, поездка на остров Кижи

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале, табличка «Краски Севера». Завтрак в кафе города. Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера). Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове 4 часа). Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста. Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря. Возвращение в Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице (номера со всеми удобствами). Завтрак включен в стоимость.

2 день Остров Валаам

Экскурсия «Валаам» (за дополнительную плату). Завтрак – «ланч-бокс». Для тех, кто не едет на экскурсию – завтрак в отеле. Переезд в город Сортавала (250 км). По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне. Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»). НА Валааме полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный). Валаам-Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н.Рерих, И.Шишкин, А.Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели. Вас Валаам не оставит равнодушным! Возвращение в Сортавала. Позднее прибытие в Петрозаводск. Завтрак включен в стоимость, обед включен в стоимость экскурсии.

3 день Центр Шунгита, заповедник Кивач и Марциальные Воды, отъезд