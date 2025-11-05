Мои заказы

Найдено 5 экскурсий в категории ««Кошелёк удачи»» в Петрозаводске, цены от 3900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Петрозаводск - город, названный в честь Петра I. Парк скульптур, история Александровского завода и барельефы Петровской слободы ждут вас
Начало: У ротонды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Петрозаводск - город с богатым историческим и культурным наследием. Прогулка по набережной и паркам подарит незабываемые впечатления
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 3900 ₽ за всё до 5 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Откройте для себя Карелию с новой стороны: от древних вулканов до уникальных карьеров. Увлекательное путешествие по живописным местам
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
14 дек в 09:00
20 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
О Петрозаводске с любовью
Пешая
2.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Петрозаводску: от старины до современного искусства
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска: исторические здания, уникальные скульптуры и захватывающие истории о городе
Начало: На площади Гагарина
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 ноября 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Отлично прогулялись по Петрозаводску в компании с Викторией. Это был первый наш опыт и можно смело сказать, что в будущем
    читать дальше

    возьмем на заметку. Побывали во многих местах Петрозаводска и было достаточно интересно. Прогулка по городу в диалоге, когда можно спросить, можно уточнить, можно рассказать что-то свое, а в ответ узнать еще много историй. Однозначно советую. Гуляли с семьей, понравилось всем!!! Мы не просто пробежались и посмотрели, мы прошлись и узнали город, его историю, историю отдельных домов. Очень советую! Не смотря на достаточно пасмурную погоду, когда за бортом +6 +8, мы не заметили этого, получились хорошие фото, интересная прогулка!

    • С
    Сергей
    5 ноября 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Отлично прогулялись по Петрозаводску в компании с Викторией. Это был первый наш опыт и можно смело сказать, что в будущем
    читать дальше

    возьмем на заметку. Побывали во многих местах Петрозаводска и было достаточно интересно. Прогулка по городу в диалоге, когда можно спросить, можно уточнить, можно рассказать что-то свое, а в ответ узнать еще много историй. Однозначно советую. Гуляли с семьей, понравилось всем!!! Мы не просто пробежались и посмотрели, мы прошлись и узнали город, его историю, историю отдельных домов. Очень советую! Не смотря на достаточно пасмурную погоду, когда за бортом +6 +8, мы не заметили этого, получились хорошие фото, интересная прогулка!
  • Н
    Наталья
    28 октября 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Большая благодарность Виктории за познавательный, интересный и разносторонний рассказ об истории, прошлом и настоящем города, за тёплое общение и искренние
    читать дальше

    эмоции в ходе экскурсии, за рекомендации какие ещё места можно увидеть и куда можно сходить. Время экскурсии пролетело незаметно, большое спасибо 😊 Экскурсия получилась не формальной, а дружеской и тёплой.

  • Е
    Елена
    26 октября 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Все отлично
  • Л
    Лаврентьева
    15 октября 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Спасибо большое Виктории за проведенную интересную экскурсию по городу Петрозаводск 15.10.25. Интересная подача истории города и природа влюбляют в город и его жителей.
    • Л
    Лаврентьева
    15 октября 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Спасибо большое Виктории за проведенную интересную экскурсию по городу Петрозаводск 15.10.25. Интересная подача истории города и природа влюбляют в город и его жителей.
  • М
    Мария
    19 августа 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Мы впервые оказались в Карелии и хотели узнать и об этом удивительном крае и о его столице. Нам очень понравилась
    читать дальше

    экскурсия, это был подробный содержательный рассказ не только о городе Петрозаводске, но и об истории Карелии, о традициях карелов и о самом крае. Мы побывали в интересных местах города. Отдельное спасибо за рекомендации по нашему дальнейшему путешествию.

    • М
    Мария
    19 августа 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Мы впервые оказались в Карелии и хотели узнать и об этом удивительном крае и о его столице. Нам очень понравилась
    читать дальше

    экскурсия, это был подробный содержательный рассказ не только о городе Петрозаводске, но и об истории Карелии, о традициях карелов и о самом крае. Мы побывали в интересных местах города. Отдельное спасибо за рекомендации по нашему дальнейшему путешествию.
  • И
    Ирина
    14 августа 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Спасибо Виктории за интересный и познавательный рассказ. Узнали много нового для себя. Рассказ не перегружен датами, но в то же
    читать дальше

    время очень понятно цвязано с историческими фактами. Получили огромное удовольствие. Хотелось бы, конечно, продлить маршрут дальшк до конца набережной. Там то же есть о чем рассказать.

    • И
    Ирина
    14 августа 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Спасибо Виктории за интересный и познавательный рассказ. Узнали много нового для себя. Рассказ не перегружен датами, но в то же
    читать дальше

    время очень понятно цвязано с историческими фактами. Получили огромное удовольствие. Хотелось бы, конечно, продлить маршрут дальшк до конца набережной. Там то же есть о чем рассказать.
  • А
    Анна
    8 августа 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Экскурсия была замечательная. Виктория - очень приятная девушка, которая провела нас по интересным местам центра города, рассказывая не только об
    читать дальше

    истории, но и о современной жизни горожан. А еще Виктория давала нам дельные советы относительно других наших поездок по Карелии. Город понравился, набережная Онеги выше всяких похвал. Спасибо, дорогой гид!

  • О
    Ольга
    6 августа 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Чудесная экскурсия, прекрасная экскурсовод! Были в конце июня, все очень понравилось. Виктория знает и любит свой город, увлекательно рассказывала о Петрозаводске и Карелии, дала полезные рекомендации, куда еще съездить и что посмотреть. У нас остались самые приятные впечатления, благодарим!
  • Т
    Татьяна
    4 августа 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Виктория нас очаровала!
    Мы влюбились в Карелию)
    Всем советую, интересно все, что нам поведали, и исторические факты и бытовые советы. Цена оч порадовала.
    Виктория нас очаровала!Виктория нас очаровала!Виктория нас очаровала!Виктория нас очаровала!Виктория нас очаровала!Виктория нас очаровала!
  • Т
    Татьяна
    31 июля 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Мы, конечно, очень любим Петрозаводск) Однако благодаря Виктории и ее рассказу о городе и его примечательных местах полюбили его еще
    читать дальше

    больше) Хорошо продуманный маршрут, удобный темп, увлекательный рассказ - все это не могло не оставить приятных впечатлений и замечательных эмоций) Большое спасибо!

  • Н
    Наталья
    26 июля 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Экскурсия очень понравилась. Вика прекрасный рассказчик, влюбленная а свой город. Виктория с пониманием отнеслась к нашим физическим возможностям и экскурсия проходила в нашем темпе за что ей огромное спасибо!
  • Н
    Надежда
    23 июля 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Спасибо за увлекательную прогулку и беседу) впервые в Петрозаводске и познакомилась с историей и культурой города)
    Спасибо за увлекательную прогулку и беседу) впервые в Петрозаводске и познакомилась с историей и культурой города)
  • В
    Вероника
    23 июля 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Отличная экскурсия-прогулка. Хороший маршрут, интересный рассказ. Всем рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    8 июля 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Очень интересная и познавательная экскурсия
  • Ю
    Юлия
    29 июня 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Интересная и насыщенная экскурсия, время пролетело незаметно. Виктория очень интересно рассказывала, делилась местными историями и особенностями жизни в Петрозаводске, ответила
    читать дальше

    на все вопросы. Сейчас обратила внимание, что экскурсия не в полном объеме соответствовала заявленному описанию, в частности мы не побывали в Галерее промышленной истории, потому что в понедельник у Галереи выходной (хотелось бы просто узнать об этом заранее - еще до экскурсии). В любом случае было интересно, нескучно и познавательно. Отличная экскурсия!

  • А
    Анна
    20 июня 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Прогулка с Викторией по центру и набережной Петрозаводска нам очень понравилась. Виктория знает и любит свой город и сумела это до нас донести, мы почувствовали приятную атмосферу и тепло Петрозаводска.
  • Д
    Давид
    15 июня 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Экскурсия хорошо спланирована, много узнаешь нового. Удачно распланирован машут.
  • Т
    Таня
    4 мая 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Виктория, спасибо за экскурсию,отлично прогулялись и пообщались! Рекомендую всем
    Виктория, спасибо за экскурсию,отлично прогулялись и пообщались! Рекомендую всем
  • А
    Александра
    21 апреля 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Виктория, спасибо за приятную и интересную прогулку!
  • Л
    Лариса
    6 апреля 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Лучшая экскурсия по городу! Детям очень понравилось! Рекомендую от души! Спасибо за тёплый приём!
    • Л
    Лариса
    6 апреля 2025
    О Петрозаводске с любовью
    Лучшая экскурсия по городу! Детям очень понравилось! Рекомендую от души! Спасибо за тёплый приём!

