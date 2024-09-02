3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
49 498₽ за человека
скидка
10%
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
1 мая в 08:00
8 мая в 08:00
8400075 600₽ за человека
3 дня
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Отдохнуть на природе, насладиться пикником на безлюдном острове и увидеть «нетуристические» локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
6 июн в 08:00
1 июл в 08:00
45 900₽ за человека
4 дня
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
Сплавиться по Шуе на рафтах, прокатиться по бездорожью и погулять по озовой гряде
Начало: Петрозаводск, 09:00
20 июн в 09:00
13 июл в 09:00
71 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга2 сентября 2024Организация поездки была прекрасная. Не хватила гидов на экскурсиях в Валааме, в Рускеала
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «В июле»
Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Петрозаводске в октябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "В июле" можно забронировать 4 тура от 45 900 до 75 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2024 год по теме «В июле», 5 ⭐ отзывов, цены от 45900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь