В июле – туры в Петрозаводске

Найдено 4 тура в категории «В июле» в Петрозаводске, цены от 45 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
На машине
На катере
4 отзыва
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
49 498 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
На машине
скидка
10%
1 отзыв
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
1 мая в 08:00
8 мая в 08:00
8400075 600 за человека
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
На машине
3 дня
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Отдохнуть на природе, насладиться пикником на безлюдном острове и увидеть «нетуристические» локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
6 июн в 08:00
1 июл в 08:00
45 900 за человека
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
На квадроциклах
4 дня
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
Сплавиться по Шуе на рафтах, прокатиться по бездорожью и погулять по озовой гряде
Начало: Петрозаводск, 09:00
20 июн в 09:00
13 июл в 09:00
71 600 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
  2. Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
  3. Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
  4. Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Онежская набережная
  8. Кивач
  9. Ладожское озеро
  10. Центр шунгита
Сколько стоит тур в Петрозаводске в октябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "В июле" можно забронировать 4 тура от 45 900 до 75 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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