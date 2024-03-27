3 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии

Завтрак в кафе гостиницы.

Свободный день.

За доп. плату экскурсии на выбор:

Экскурсия в горный парк Рускеала + Валаам (продолжительность 18–20 часов).

Ранний выезд. Завтрак «ланч-бокс».

Переезд в регион Северное Приладожье — г. Сортавала (250 км, 4 часа в пути).

По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.

Экскурсия в горный парк Рускеала — знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.

Трансфер в порт г. Сортавала.

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 минут в пути на «метеоре», на Валааме программа полная: пребывание на острове 5 часов, программы пешеходные).

Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на один из скитов Валаамского архипелага (по технической возможности монастыря):

Никольский скит — один из красивейших скитов Валаама.

«Новый Иерусалим» — Воскресенский скит, Гефсиманский скит, подъем на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.

Обед в монастырской трапезной (постный).

Возвращение в г. Сортавала.

Позднее прибытие в г. Петрозаводск

Экскурсия в горный парк Рускеала (продолжительность 9 часов).

Отправление в самый красивый уголок Карелии — Приладожье (переезд 250 км, 4 часа).

Осмотр Тохминских или Рускеальские водопадов. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…».

Горный парк Рускеала — главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.

Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.

Свободное время в парке после окончание экскурсии.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Марциальные Воды — Кивач — Гирвас — гора Сампо.

У Вас будет уникальная возможность попробовать воду в первом российском курорте «Марциальные Воды».

Проба воды из источников, экскурсия по музею и по уникальной церкви Апостола Петра.

Гора «Сампо».

Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». С горы открывается прекрасный панорамный вид.

Посещение водопада «Кивач» — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр, экскурсия, прогулка.

Желающие могут приобрести сувениры и пообедать в кафе (за доп. плату).

Древний вулкан Гирвас — это уникальная по своей красоте достопримечательность Карелии, окруженная густыми сосновыми борами.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Рафтинг.

Сплав на рафтах (надувные плоты) по красивейшей реке Шуя — расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности.

Безопасность гарантируется опытными инструкторами.

Ограничений по возрасту нет.

Пикник на природе — обед.

Возвращение в Петрозаводск.