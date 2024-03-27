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Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Встреча в аэропорту «Петрозаводск».
Трансфер в г. Петрозаводск.
Вечерняя автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Размещение в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.
Расчетный час в отеле — заселение после 15:00.
Свободное время.
Остров Кижи
Завтрак в кафе гостиницы.
Самостоятельное прибытие на причал г. Петрозаводска (набережная Петрозаводска).
Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 минут по Онежскому озеру, на острове — 4 часа).
Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.
Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Завтрак в кафе гостиницы.
Свободный день.
За доп. плату экскурсии на выбор:
- Экскурсия в горный парк Рускеала + Валаам (продолжительность 18–20 часов).
Ранний выезд. Завтрак «ланч-бокс».
Переезд в регион Северное Приладожье — г. Сортавала (250 км, 4 часа в пути).
По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Экскурсия в горный парк Рускеала — знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
Трансфер в порт г. Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 минут в пути на «метеоре», на Валааме программа полная: пребывание на острове 5 часов, программы пешеходные).
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на один из скитов Валаамского архипелага (по технической возможности монастыря):
- Никольский скит — один из красивейших скитов Валаама.
- «Новый Иерусалим» — Воскресенский скит, Гефсиманский скит, подъем на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.
Обед в монастырской трапезной (постный).
Возвращение в г. Сортавала.
Позднее прибытие в г. Петрозаводск
- Экскурсия в горный парк Рускеала (продолжительность 9 часов).
Отправление в самый красивый уголок Карелии — Приладожье (переезд 250 км, 4 часа).
Осмотр Тохминских или Рускеальские водопадов. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…».
Горный парк Рускеала — главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.
Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.
Свободное время в парке после окончание экскурсии.
Возвращение в г. Петрозаводск.
- Марциальные Воды — Кивач — Гирвас — гора Сампо.
У Вас будет уникальная возможность попробовать воду в первом российском курорте «Марциальные Воды».
Проба воды из источников, экскурсия по музею и по уникальной церкви Апостола Петра.
Гора «Сампо».
Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». С горы открывается прекрасный панорамный вид.
Посещение водопада «Кивач» — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр, экскурсия, прогулка.
Желающие могут приобрести сувениры и пообедать в кафе (за доп. плату).
Древний вулкан Гирвас — это уникальная по своей красоте достопримечательность Карелии, окруженная густыми сосновыми борами.
Возвращение в г. Петрозаводск.
- Рафтинг.
Сплав на рафтах (надувные плоты) по красивейшей реке Шуя — расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности.
Безопасность гарантируется опытными инструкторами.
Ограничений по возрасту нет.
Пикник на природе — обед.
Возвращение в Петрозаводск.
Отъезд
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00
Свободное время в Петрозаводске.
Групповой трансфер в аэропорт.
Проживание
Стоимость тура без проживания — 14 300 руб.
В тариф без проживания не включены завтраки.
Также есть возможность забронировать тур, предусматривающий проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместный номер
(основное место)
|Одноместный номер
(основное место)
|Доп. место
|Отели 3*
|27 000
|35 900
|20 650
|Отели 4*
|29 600
|41 900
|20 650
Скидка детям до 15 лет включительно (в том числе на тур без проживания) —1 900 руб.
Расчетный час в отеле: заселение после 15:00, освобождение номеров до 12:00.
Варианты проживания
Отель 3* или 4
Размещение в отеле 3 или 4*, все номера с удобствами в расширенном центре Петрозаводска.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на объекты
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсия в горный парк Рускеала + Валаам:взрослый — 10 500 руб. /чел. пенсионер старше 60 лет — 10 300 руб. /чел. ребенок до 12 лет — 7 300 руб. /чел. ребенок до 6 лет — 4 500 руб. /чел.
- Взрослый — 10 500 руб. /чел.
- Пенсионер старше 60 лет — 10 300 руб. /чел.
- Ребенок до 12 лет — 7 300 руб. /чел.
- Ребенок до 6 лет — 4 500 руб. /чел.
- Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» — 100 руб. /чел:оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелиярекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
- Оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия
- Рекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
- Экскурсия в горный парк Рускеала:взрослый — 4 100 руб. /чел. школьник, студент, пенсионер старше 60 лет — 3 800 руб. /чел.
- Взрослый — 4 100 руб. /чел.
- Школьник, студент, пенсионер старше 60 лет — 3 800 руб. /чел.
- Экскурсия Марциальные Воды — Кивач — Гирвас — гора Сампо:взрослый — 2 800 руб. /чел. школьник, пенсионер — 2 600 руб. /чел.
- Взрослый — 2 800 руб. /чел.
- Школьник, пенсионер — 2 600 руб. /чел.
- Рафтинг:взрослый — 2 700 руб. /чел. ребенок до 17 лет включительно — 2 500 руб. /чел.
- Взрослый — 2 700 руб. /чел.
- Ребенок до 17 лет включительно — 2 500 руб. /чел.
- Самостоятельное прибытие на причал Петрозаводска во 2 день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Удобная обувь — кроссовки или кеды.
- Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
- Дождевик.
- Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
- Брюки спортивные.
- Легкий головной убор.
- Купальный костюм.
- Солнцезащитные очки.
- Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
- Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
- Личная аптечка.
- Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
- Небольшой рюкзак (20–30 л).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие правила посещения монастырей и храмов?
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код:
- женщины — юбка, платок, покрытые плечи;
- мужчины — брюки (не шорты)
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период — сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Какие необходимо иметь при себе документы?
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям — свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.
Внимание при посещении о. Валаам:
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры», территории национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата.
Размер платы за посещение территории национального парка «Ладожские шхеры» составляет 100 рублей в сутки для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры».
Туристы обязаны самостоятельно оплатить налог на сайте нац. парка.
Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.
Можно ли заранее забронировать дополнительные услуги в Рускеала?
Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно.
Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание – все в порядке очереди и по доступности мест.
Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно официальном сайте.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!
Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура».
Мы очень довольны!
Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!