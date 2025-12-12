-
Карелии снежный узор: топовые места, зимние активности и прогулки на природе
Отдохнуть в глэмпинге на Ладоге, прокатиться на снегоходах и побывать на мраморном каньоне
Начало: Петрозаводск, 9:00
Сегодня в 08:00
15 дек в 08:00
68 850 ₽
76 500 ₽ за человека
-
10%
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Увидеть топовые места, прокатиться на снегоходах, научиться печь калитки и пожить в уютном глэмпинге
Начало: Петрозаводск, 9:00
15 дек в 08:00
19 дек в 08:00
56 250 ₽
62 500 ₽ за человека
Снегоходный тур в нацпарке «Паанаярви» для новичков и профи (всё включено)
Промчаться по снежным просторам, подняться на горы Киваккатунтури и Нуорунен и увидеть древние сейды
Начало: Станция Лоухи, 4:15
9 янв в 08:00
16 янв в 08:00
74 900 ₽ за человека
