Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Авторский тур в Пскове

Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом

Псковская область — место, где жили княгиня Ольга, князь Игорь и князь Владимир, где закладывались истоки русской государственности, а Пётр I лично возводил бастионы. Вы узнаете о происходивших здесь событиях и их влиянии на дальнейшую историю.

Побываете в сердце города — Псковском Кроме, чей возраст более тысячи лет, и прогуляетесь по скрытым уголкам, куда редко заглядывают путешественники.

Увидите крепость, положившую начало Изборску, и посетите Псково-Печерскую обитель, в подземных гротах которой, по преданиям, жили монахи, покинувшие Киево-Печорскую лавру.
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Ближайшие даты:
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. В гостинице «Арль», 2-местное размещение. За доплату возможно одноместное размещение, замена номера на уровень «комфорт», а также проживание в гостиницах «Ольгинская» 2*, «Рижская» 3*, «Золотая Набережная» 3*, «Барселона» 3*, «Двор Подзноева», «Покровский» 4*, «Old Estate» 4*.

Питание. В стоимость входят 2 завтрака и 2 обеда. Ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Псковом и прогулка по «затутыркам»

Встречаемся, завтракаем и, оставив вещи в гостинице, отправляемся знакомиться с городом, которому более 1,5 тысяч лет. Побываем в Псковском Кроме. Вы увидите мощную крепость с боевыми башнями, Довмонтов город — фортификационную пристройку Кремля 13 века, и пятиглавый Троицкий собор — главное строение Крома. Пройдётесь по Вечевой площади, являющейся символом свободы и первым опытом демократического правления в нашей стране. Посетим Кромский мыс — место впадения реки Псковы в реку Великую и первого поселения псковичей. Прогуляемся по историческому центру города, где сохранились строения 17-го века. Посмотрим на памятники Святой княгине Ольге и Александру Невскому, освободившему Псков от немецких рыцарей в 1241 году и одержавшему победу в Ледовом побоище.

После обеда в 16:00 начнём пешеходную экскурсию с гидом по «затутыркам» (псковский неологизм) — местам, далёким от традиционных туристических маршрутов. Пройдёмся по бывшему губернаторскому саду и псковскому пешеходному Арбату, выйдем на берег Псковы. Вы услышите легенду о самой загадочной башне России и узнаете о тайнах семей Пушкиных и Куприных. Вам откроются увлекательные подробности и необычные уголки. После окончания 2-часовой экскурсии в центре города — свободное время.

Знакомство с Псковом и прогулка по «затутыркам»Знакомство с Псковом и прогулка по «затутыркам»Знакомство с Псковом и прогулка по «затутыркам»Знакомство с Псковом и прогулка по «затутыркам»Знакомство с Псковом и прогулка по «затутыркам»Знакомство с Псковом и прогулка по «затутыркам»Знакомство с Псковом и прогулка по «затутыркам»Знакомство с Псковом и прогулка по «затутыркам»Знакомство с Псковом и прогулка по «затутыркам»Знакомство с Псковом и прогулка по «затутыркам»Знакомство с Псковом и прогулка по «затутыркам»
2 день

Изборская крепость, Печоры

Утром отправляемся в Изборск. Вы увидите его главную достопримечательность — крепость 14 века, возведённую на горе Журавлиная и столетиями защищавшую границы страны. Мы расскажем вам о её прошлом и происходивших здесь событиях. Затем прогуляемся к святым источникам Словенские ключи, вода в которых считается целебной — желающие смогут попробовать её и набрать с собой.

Переедем в Печоры, и после обеда вас ждёт экскурсия в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 15 века, один из крупнейших в России. Это единственная обитель страны, непрерывно действующая с 1473 года, и уникальная крепость, построенная псковскими мастерами по средневековым традициям оборонительного искусства и выдержавшая множество штурмов.

В 18:30 — трансфер на ж. -д. вокзал.

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное проживание в гостинице «Арль»
  • 2 завтрака, 2 обеда
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Входные билеты
  • Скидка для ребенка до 14 лет - 600 руб
Что не входит в цену
  • Проезд до места старта из вашего города и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за одноместное проживание в гостинице «Арль»
  • Улучшение условий проживания и проживание в других гостиницах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10 Москва-Псков) у 14-го вагона
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 19:30 (к отправлению поезда Псков-Москва)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пскова

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеИзборскВыездныеПсково-Печерский монастырьПопулярные местаСвятые местаПсковский Кремль

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