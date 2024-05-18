Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Побываете в сердце города — Псковском Кроме, чей возраст более тысячи лет, и прогуляетесь по скрытым уголкам, куда редко заглядывают путешественники.
Увидите крепость, положившую начало Изборску, и посетите Псково-Печерскую обитель, в подземных гротах которой, по преданиям, жили монахи, покинувшие Киево-Печорскую лавру.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. В гостинице «Арль», 2-местное размещение. За доплату возможно одноместное размещение, замена номера на уровень «комфорт», а также проживание в гостиницах «Ольгинская» 2*, «Рижская» 3*, «Золотая Набережная» 3*, «Барселона» 3*, «Двор Подзноева», «Покровский» 4*, «Old Estate» 4*.
Питание. В стоимость входят 2 завтрака и 2 обеда. Ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Знакомство с Псковом и прогулка по «затутыркам»
Встречаемся, завтракаем и, оставив вещи в гостинице, отправляемся знакомиться с городом, которому более 1,5 тысяч лет. Побываем в Псковском Кроме. Вы увидите мощную крепость с боевыми башнями, Довмонтов город — фортификационную пристройку Кремля 13 века, и пятиглавый Троицкий собор — главное строение Крома. Пройдётесь по Вечевой площади, являющейся символом свободы и первым опытом демократического правления в нашей стране. Посетим Кромский мыс — место впадения реки Псковы в реку Великую и первого поселения псковичей. Прогуляемся по историческому центру города, где сохранились строения 17-го века. Посмотрим на памятники Святой княгине Ольге и Александру Невскому, освободившему Псков от немецких рыцарей в 1241 году и одержавшему победу в Ледовом побоище.
После обеда в 16:00 начнём пешеходную экскурсию с гидом по «затутыркам» (псковский неологизм) — местам, далёким от традиционных туристических маршрутов. Пройдёмся по бывшему губернаторскому саду и псковскому пешеходному Арбату, выйдем на берег Псковы. Вы услышите легенду о самой загадочной башне России и узнаете о тайнах семей Пушкиных и Куприных. Вам откроются увлекательные подробности и необычные уголки. После окончания 2-часовой экскурсии в центре города — свободное время.
Изборская крепость, Печоры
Утром отправляемся в Изборск. Вы увидите его главную достопримечательность — крепость 14 века, возведённую на горе Журавлиная и столетиями защищавшую границы страны. Мы расскажем вам о её прошлом и происходивших здесь событиях. Затем прогуляемся к святым источникам Словенские ключи, вода в которых считается целебной — желающие смогут попробовать её и набрать с собой.
Переедем в Печоры, и после обеда вас ждёт экскурсия в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 15 века, один из крупнейших в России. Это единственная обитель страны, непрерывно действующая с 1473 года, и уникальная крепость, построенная псковскими мастерами по средневековым традициям оборонительного искусства и выдержавшая множество штурмов.
В 18:30 — трансфер на ж. -д. вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 2-местное проживание в гостинице «Арль»
- 2 завтрака, 2 обеда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Входные билеты
- Скидка для ребенка до 14 лет - 600 руб
Что не входит в цену
- Проезд до места старта из вашего города и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за одноместное проживание в гостинице «Арль»
- Улучшение условий проживания и проживание в других гостиницах