Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина
Узнайте, как Пушкин хранит историческую память, и погрузитесь в атмосферу Царского Села. Увидите уникальные здания и услышите удивительные истории
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
27 фев в 09:30
28 фев в 09:30
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По блистательному Царскому Селу - с историком
Увидеть город в контексте эпох через захватывающее погружение в прошлое
Начало: У Екатерининского дворца
28 фев в 10:00
1 мар в 10:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Императорский гараж»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в феврале 2026
Сейчас в Пушкине в категории "Императорский гараж" можно забронировать 3 экскурсии от 7200 до 9800. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Пушкине на 2026 год по теме «Императорский гараж», 240 ⭐ отзывов, цены от 7200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель