Павильон «Верхняя ванна» – экскурсии в Пушкине

Найдено 3 экскурсии в категории «Павильон «Верхняя ванна»» в Пушкине, цены от 2850 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе (билеты включены)
Пешая
2.5 часа
Билеты
Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
