Индивидуальная
до 5 чел.
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8400 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе (билеты включены)
Увидеть и сравнить две жемчужины одной императорской резиденции в Пушкине
Начало: У входа в Екатерининский парк
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский
Увидеть и сравнить две жемчужины одной императорской резиденции в Пушкине
Начало: У входа в Екатерининский парк
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00
27 фев в 14:00
28 фев в 12:00
2850 ₽ за человека
