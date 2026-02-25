Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина
Узнайте, как Пушкин хранит историческую память, и погрузитесь в атмосферу Царского Села. Увидите уникальные здания и услышите удивительные истории
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
27 фев в 09:30
28 фев в 09:30
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Серебряный век в Царском Селе
Перенестись в прошлое и узнать, где и почему рождаются стихи
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Уличный квест без гида «Спасти рядового Пушкина» (16+)
Расследовать загадочное преступление в Пушкине и заодно изучить город
Начало: На Садовой улице в г. Пушкин
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
900 ₽ за всё до 6 чел.
