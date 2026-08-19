Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
Завтра в 13:00
29 авг в 14:30
от 10 300 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По блистательному Царскому Селу - с историком
Увидеть город в контексте эпох через захватывающее погружение в прошлое
Начало: У Екатерининского дворца
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Познакомиться с достопримечательностями уютного и царственного Пушкина без скучных фактов и дат
Завтра в 13:00
29 авг в 14:30
от 10 300 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Провели с Дарьей пешеходно-автобусную экскурсию на 19 человек. Маршрут был по не стандартному маршруту (не парки и не дворцы). Я
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Отличная экскурсия! Интересно и с юмором🌸 приятно видеть, когда человек любит и знает свою профессию и делится с нами
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А
Дарья, спасибо за увлекательную, живую, познавательную экскурсию. Прекрасно провели время!
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Е
Прекрасная экскурсия, волшебный экскурсовод Дарья, нам все очень понравилось. Дарья провела нас по всему парку, подробно и увлекательно рассказала про
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Отличная экскурсия и потрясающий экскурсовод Дарья. Гармонично построен маршрут, который сопровождается историческими фактами. В нашей мини-группе было 3 подростка 18 и 11 лет, всем очень понравилась экскурсия.
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С
в восторге от гида! все было замечательно: интересно, не спешно, без лишней воды и по мудростей. мало того, Дарья вошла
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Дарья супер одним словом:)
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О
Отзыв оставляю уже по возвращении, поэтому чуть запоздало. Но это никак не умаляет прекрасного впечатления, которое оставила экскурсия «По блистательному
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Прекрасная экскурсия с Дарьей. Подача информации потрясающая, живая, информативная и очень интересная. Мы были на экскурсии с тремя детьми. Давно я так наглядно и интересно не изучала историю. А главное интерактивно и не скучно! Наша горячая рекомендация Дарьи как экскурсовода!
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Спасибо огромное Дарье!!! 🫶🏼 Погрузила в историю и рассказала много интересного! 🔥 Очень приятная! провела по местам, которые раньше видели,
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Всего 243 отзыва в Пушкине в категории "Соборная площадь"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Соборная площадь»
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