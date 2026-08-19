Соборная площадь – экскурсии в Пушкине

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборная площадь» в Пушкине, цены от 10 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Пешая
На велосипеде
2 часа
239 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
Завтра в 13:00
29 авг в 14:30
от 10 300 ₽ за всё до 3 чел.
По блистательному Царскому Селу - с историком
Пешая
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
По блистательному Царскому Селу - с историком
Увидеть город в контексте эпох через захватывающее погружение в прошлое
Начало: У Екатерининского дворца
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Пешая
На велосипеде
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Познакомиться с достопримечательностями уютного и царственного Пушкина без скучных фактов и дат
Завтра в 13:00
29 авг в 14:30
от 10 300 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Провели с Дарьей пешеходно-автобусную экскурсию на 19 человек. Маршрут был по не стандартному маршруту (не парки и не дворцы). Я
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открыл для себя много новых и интересных мест в Пушкине и Павловске. 3 час пролетели незаметно. Есть желание продолжить знакомство с необычными местами этих прекрасных городов. Очень рекомендую.

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Людмила
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Отличная экскурсия! Интересно и с юмором🌸 приятно видеть, когда человек любит и знает свою профессию и делится с нами
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А
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Дарья, спасибо за увлекательную, живую, познавательную экскурсию. Прекрасно провели время!
Дарья, спасибо за увлекательную, живую, познавательную экскурсию. Прекрасно провели время!
Дарья, спасибо за увлекательную, живую, познавательную экскурсию. Прекрасно провели время!
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Е
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прекрасная экскурсия, волшебный экскурсовод Дарья, нам все очень понравилось. Дарья провела нас по всему парку, подробно и увлекательно рассказала про
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все здания, памятники, архитектуру, строение парка, исторический контекст, дала рекомендации, куда ещё стоит зайти. Дарья отличный рассказчик, все очень живо, доступно и интересно. Рекомендую 👍

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Мария
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Отличная экскурсия и потрясающий экскурсовод Дарья. Гармонично построен маршрут, который сопровождается историческими фактами. В нашей мини-группе было 3 подростка 18 и 11 лет, всем очень понравилась экскурсия.
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С
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
в восторге от гида! все было замечательно: интересно, не спешно, без лишней воды и по мудростей. мало того, Дарья вошла
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в положение, когда я практически отменила экскурсию по причинам позднего приезда, всегда была на связи и с пониманием отнеслась! порядочный и интересный гид, рекомендую!

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Валерий
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Дарья супер одним словом:)
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О
По блистательному Царскому Селу - с историком
Отзыв оставляю уже по возвращении, поэтому чуть запоздало. Но это никак не умаляет прекрасного впечатления, которое оставила экскурсия «По блистательному
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Царскому Селу — с историком» с гидом Яной.
Яна — очень интересный собеседник. У неё приятная, грамотная речь и по-настоящему глубокие знания. При этом у неё есть редкий талант — способность просто и понятно донести сложную информацию до слушателей с абсолютно разной степенью подготовки. Отдельный плюс — очень комфортный темп пешеходной прогулки, возможность слушать на ходу (чтобы не терять время) или, наоборот, остановиться в теньке, где можно присесть и отдохнуть во время рассказа гида. Яна подстроится под любой темп, удобный для вас.
Маршрут полностью соответствует заявленному, всё чётко, организованно и понятно.
Если вы хотите увидеть не только парадные царские дворцы и парки, а по-настоящему открыть для себя сам город и погрузиться в его историю с профессионалом, смело рекомендую Яну в качестве гида!

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Ольга
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прекрасная экскурсия с Дарьей. Подача информации потрясающая, живая, информативная и очень интересная. Мы были на экскурсии с тремя детьми. Давно я так наглядно и интересно не изучала историю. А главное интерактивно и не скучно! Наша горячая рекомендация Дарьи как экскурсовода!
Прекрасная экскурсия с Дарьей. Подача информации потрясающая, живая, информативная и очень интересная. Мы были на экскурсии
Прекрасная экскурсия с Дарьей. Подача информации потрясающая, живая, информативная и очень интересная. Мы были на экскурсии
Прекрасная экскурсия с Дарьей. Подача информации потрясающая, живая, информативная и очень интересная. Мы были на экскурсии
Прекрасная экскурсия с Дарьей. Подача информации потрясающая, живая, информативная и очень интересная. Мы были на экскурсии
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Тина
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Спасибо огромное Дарье!!! 🫶🏼 Погрузила в историю и рассказала много интересного! 🔥 Очень приятная! провела по местам, которые раньше видели,
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но многого не знали и было безумно увлекательно окунуться в прошлое с его тайнами.. 💫☺️ Очень рекомендую Дарью для приятной прогулки по красотам Екатерининского парка 🔥

Спасибо огромное Дарье!!! 🫶🏼 Погрузила в историю и рассказала много интересного! 🔥 Очень приятная! провела по
Спасибо огромное Дарье!!! 🫶🏼 Погрузила в историю и рассказала много интересного! 🔥 Очень приятная! провела по
Спасибо огромное Дарье!!! 🫶🏼 Погрузила в историю и рассказала много интересного! 🔥 Очень приятная! провела по
Спасибо огромное Дарье!!! 🫶🏼 Погрузила в историю и рассказала много интересного! 🔥 Очень приятная! провела по
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Всего 243 отзыва в Пушкине в категории "Соборная площадь"

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Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Соборная площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах;
  2. По блистательному Царскому Селу - с историком;
  3. Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах.
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Александровский парк;
  2. Царскосельский лицей;
  3. Александровский дворец;
  4. Екатерининский дворец;
  5. Китайская деревня;
  6. Янтарная комната;
  7. Павильон Эрмитаж;
  8. Екатерининский парк;
  9. Адмиралтейство;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в августе 2026
Сейчас в Пушкине в категории "Соборная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 10 300 до 10 800. Туристы уже оставили гидам 243 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Пушкине на 2026 год по теме «Соборная площадь», 243 ⭐ отзыва, цены от 10300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь