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Царскому Селу — с историком» с гидом Яной.

Яна — очень интересный собеседник. У неё приятная, грамотная речь и по-настоящему глубокие знания. При этом у неё есть редкий талант — способность просто и понятно донести сложную информацию до слушателей с абсолютно разной степенью подготовки. Отдельный плюс — очень комфортный темп пешеходной прогулки, возможность слушать на ходу (чтобы не терять время) или, наоборот, остановиться в теньке, где можно присесть и отдохнуть во время рассказа гида. Яна подстроится под любой темп, удобный для вас.

Маршрут полностью соответствует заявленному, всё чётко, организованно и понятно.

Если вы хотите увидеть не только парадные царские дворцы и парки, а по-настоящему открыть для себя сам город и погрузиться в его историю с профессионалом, смело рекомендую Яну в качестве гида!