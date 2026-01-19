Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина
Узнайте, как Пушкин хранит историческую память, и погрузитесь в атмосферу Царского Села. Увидите уникальные здания и услышите удивительные истории
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
21 янв в 09:30
22 янв в 09:30
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Билеты
Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе (билеты включены)
Прогулка по двум историческим паркам в Пушкине подарит вам уникальную возможность окунуться в прошлое и насладиться императорской роскошью
Начало: У входа в Екатерининский парк
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе
Прогуляться по загородным имениям императорской семьи и узнать об аристократических буднях
Начало: В Лицейском саду
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:15
Сегодня в 12:15
21 янв в 12:15
2200 ₽ за человека
