Фото поездки могут проводится как для группы, так и индивидуально для девушек, детей, влюбленных пар, молодоженов и т. д.
Наши фото путешествия включают в себя:
трансфер из указанного места (города КМВ) по выбранному маршруту.
консультация по вопросам образа и подбора локации (платье в прокат, аренда лошадей или собак для тематических фотосессий).
фотосъемку каждого участника группы в выбранных локациях.
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд
Образ
Съемка
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, по договренности
Завершение: Пятигорск, по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно по набору группы от 4-6 чел
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Для бронирования напишите свои контакты нам по телефону 8-928-829-2428
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно по набору группы от 4-6 чел
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