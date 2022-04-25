Фото туры по Кавказу и КМВ - Ежедневно от 4 человек

Мы отправимся в фото тур, где я создам для вас красивые и теплые кадры на долгую память. Фото поездки могут проводится

Для красивых фото
Мы отправимся в фото тур, где я создам для вас красивые и теплые кадры на долгую память. Фото поездки могут проводится как для группы, так и индивидуально для девушек, детей, влюбленных пар, молодоженов и т. д.
Фото туры по Кавказу и КМВ - Ежедневно от 4 человек
Фото туры по Кавказу и КМВ - Ежедневно от 4 человек
Фото туры по Кавказу и КМВ - Ежедневно от 4 человек
Фото туры по Кавказу и КМВ - Ежедневно от 4 человек

Что вас ожидает 🤩

  • Города КМВ
  • Горы Кавказа на выбор

Организационные моменты:

  • Фото поездки могут проводится как для группы, так и индивидуально для девушек, детей, влюбленных пар, молодоженов и т. д.

Наши фото путешествия включают в себя:

  • трансфер из указанного места (города КМВ) по выбранному маршруту.
  • консультация по вопросам образа и подбора локации (платье в прокат, аренда лошадей или собак для тематических фотосессий).
  • фотосъемку каждого участника группы в выбранных локациях.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд
  • Образ
  • Съемка
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, по договренности
Завершение: Пятигорск, по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно по набору группы от 4-6 чел
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Для бронирования напишите свои контакты нам по телефону 8-928-829-2428
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно по набору группы от 4-6 чел

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