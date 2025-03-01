Вы увидите тайные места и красоты курортных городов, горы, красивейшие водопады и термальные источники, а также попробуете знаменитую кавказскую кухню! У вас будет возможность вносить изменения в маршрут, исходя из ваших предпочтений.
Описание экскурсии
В Пятигорске вы увидите дом-музей Лермонтова, а также домик генерала Верзилина, где и произошла та самая роковая ссора с Мартыновым. Также вы осмотрите первый памятник поэту, Лазаревский храм, место, где поэта обвинили в самоубийстве и пятигорский некрополь, где первоначально был захоронен поэт. Также вы сможете полюбоваться чудеснейшим видом на окрестности, поднявшись на канатной дороге на гору Машук. В Железноводске вы увидите дом, откуда Лермонтов отправился на последнюю в своей жизни дуэль и кофейню – место, где умер поэт, а еще продегустируете воду из Лермонтовского источника. После нас ждёт обед – вкуснейший шашлык из свежайшего мяса и бокал настоящего виноградного вина! В красавце Кисловодске нас ждет гора Кольцо, откуда открывается лучший вид на город и где получаются лучшие фото. Изумительные по красоте Медовые водопады находятся всего в 15 минутах езды от Кисловодска. Если нам повезёт, то по дороге мы увидим грациозных косулей, лошадей и черноголовых овец! А еще в чайном домике вы сможете насладиться ароматным чаем из горных трав и вкуснейшим вареньем. В Ессентуках вы осмотрите Свято-Георгиевский женский монастырь – единственный женский монастырь на Кавказе, где находится одна из немногих мастерских по росписи «живых» икон.
Суворовские термальные источники
На десерт у вас будет купание в Суворовских термальных источниках! Вас ждет четыре бассейна с термальной водой разной температуры. По мере того, как вы будете переходить из одного бассейна в другой, будете чувствовать, как усталость покидает ваше тело и наполняет его энергией!
Смотрите свободные даты
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ессентуки:
- Свято-Георгиевский женский монастырь
- Пятигорск:
- Пятигорский некрополь
- Дом-музей Лермонтова
- Домик генерала Верзилина
- Лазаревский храм
- Гора Машук
- Панорамные виды на окрестности
- Кисловодск:
- Гора Кольцо
- Медовые водопады
- Чайный домик
- Замок Коварства и любви
- Суворовские термальные источники
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия была содержательная, всë было, гора Машук, Лермонтов, медовые водопады в карачаево Черкесии, там же и обедали, очень вкусно было в кафе… Национальное блюда пробовали, хычыны, всë понравилось, в конце
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Огромная благодарность Аркадию за интересную и насыщенную экскурсию! Это была наша первая поездка в КМВ, экскурсия прекрасно подходит для знакомства с регионом. Аркадий интересный рассказчик, приятный собеседник, увлеченный и знающий свой край человек, внимателен к туристам. Спасибо большое за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Все очень понравилось. Вполне достаточно для первого знакомства. Спасибо Аркадию.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «3города КМВ, Медовые водопады КЧР и Суворовские термы за 1 день»
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Погрузитесь в атмосферу Кавказских Минеральных Вод, посетив четыре уникальных города за один день. Узнайте их историю и насладитесь природой
31 авг в 08:00
7 сен в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Лучший выбор4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
Групповая автобусная экскурсия по главным здравницам Кавказских Минеральных Вод
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
23 авг в 09:00
27 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Города Кавказских Минеральных Вод за один день
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно с 9:00.
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
16 150 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
-24%
16 400 ₽ за экскурсию