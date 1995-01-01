Через ущелье в альплагерь
В ущелье Адыр-су туристы следуют по лестнице, насчитывающей более 300 ступенек. Здесь группа размещается в транспорт повышенной проходимости и начинает путешествие вверх по ущелью.
Ущелье Адыр-су славится крутыми склонами, уникальной флорой и знаменитыми «каменными реками». Дорога петляет с одного берега на другой, а внизу ревёт мощный поток одноименной реки.
Наконец, ущелье превращается в широкую долину, в которой находится высокогорный альплагерь «Уллу-Тау», построенный в далёком 1936 г. В этом месте мы останавливаемся, заполняем маршрутную документацию и заказываем обед на определённое время в местном кафе.
Прогулка к подножию Великой Уллу-Тау
А теперь самое интересное — большая пешая прогулка 👣 вверх по ущелью к подножью Великой Уллу-Тау. По мере продвижения по маршруту у вас будет прекрасная возможность:
- сделать несколько остановок у намоленных камней,
- полюбоваться водопадами, летними снегами, сверкающими ледниками,
- почувствовать вкус ледниковой воды и увидеть легендарные вершины: Уллу-Тау, Чегет-Тау-чана, Лацга и Койавган.
Здесь гиды расскажут об альпинистском освоении этого района, поведают местные легенды и предания. Гору Уллу-тау не напрасно называют Матерью-Горой. Туристы, посетившие ущелье, уверяют: «Здесь чувствуешь себя словно в храме. Здесь исполняются самые сокровенные желания. И если есть рай на земле, то он здесь!»
Маршрут: Пятигорск — Ущелье Адыр-Су — Альплагель Уллу-Тау — Пятигорск
Организационные детали:
- Экскурсия длится весь день, переезд из Пятигорска до альплагеря занимает около 3 часов, пешеходная прогулка и обед — около 5 часов;
- Возьмите с собой паспорт, свидетельство о рождении (детям), теплые вещи, удобная обувь и деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы);
- Экскурсия только для граждан РФ!