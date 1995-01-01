Через ущелье в альплагерь

В ущелье Адыр-су туристы следуют по лестнице, насчитывающей более 300 ступенек. Здесь группа размещается в транспорт повышенной проходимости и начинает путешествие вверх по ущелью.

Ущелье Адыр-су славится крутыми склонами, уникальной флорой и знаменитыми «каменными реками». Дорога петляет с одного берега на другой, а внизу ревёт мощный поток одноименной реки.

Наконец, ущелье превращается в широкую долину, в которой находится высокогорный альплагерь «Уллу-Тау», построенный в далёком 1936 г. В этом месте мы останавливаемся, заполняем маршрутную документацию и заказываем обед на определённое время в местном кафе.

Прогулка к подножию Великой Уллу-Тау

А теперь самое интересное — большая пешая прогулка 👣 вверх по ущелью к подножью Великой Уллу-Тау. По мере продвижения по маршруту у вас будет прекрасная возможность:

сделать несколько остановок у намоленных камней,

полюбоваться водопадами, летними снегами, сверкающими ледниками,

почувствовать вкус ледниковой воды и увидеть легендарные вершины: Уллу-Тау, Чегет-Тау-чана, Лацга и Койавган.

Здесь гиды расскажут об альпинистском освоении этого района, поведают местные легенды и предания. Гору Уллу-тау не напрасно называют Матерью-Горой. Туристы, посетившие ущелье, уверяют: «Здесь чувствуешь себя словно в храме. Здесь исполняются самые сокровенные желания. И если есть рай на земле, то он здесь!»

Маршрут: Пятигорск — Ущелье Адыр-Су — Альплагель Уллу-Тау — Пятигорск

Организационные детали: