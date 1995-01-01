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Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау

4.6
14 отзывов
Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Вас ждет удивительная прогулка 👣 по ущелью Адыр-Су к Великой Горе Уллу-тау.

Крутые скалы, быстрые реки, горные водопады и летний снег...

Кавказская природа предстанет перед вами во всей красе.

Вы остановитесь у намоленных каменей (местные говорят, что они исполняют желания) и попробуете чистейшей ледяной воды из горных источников.

А наш гид расскажет об альпинистском освоении этого района и поведает местные мифы и предания.
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🏆Активный отдых
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау
Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау

Что вы увидите

  • Ущелье Адыр-Су
  • Альпбаза Уллу-тау
Через ущелье в альплагерь
В ущелье Адыр-су туристы следуют по лестнице, насчитывающей более 300 ступенек. Здесь группа размещается в транспорт повышенной проходимости и начинает путешествие вверх по ущелью.
Ущелье Адыр-су славится крутыми склонами, уникальной флорой и знаменитыми «каменными реками». Дорога петляет с одного берега на другой, а внизу ревёт мощный поток одноименной реки.
Наконец, ущелье превращается в широкую долину, в которой находится высокогорный альплагерь «Уллу-Тау», построенный в далёком 1936 г. В этом месте мы останавливаемся, заполняем маршрутную документацию и заказываем обед на определённое время в местном кафе.
Прогулка к подножию Великой Уллу-Тау

А теперь самое интересное — большая пешая прогулка 👣 вверх по ущелью к подножью Великой Уллу-Тау. По мере продвижения по маршруту у вас будет прекрасная возможность:

  • сделать несколько остановок у намоленных камней,
  • полюбоваться водопадами, летними снегами, сверкающими ледниками,
  • почувствовать вкус ледниковой воды и увидеть легендарные вершины: Уллу-Тау, Чегет-Тау-чана, Лацга и Койавган.
Здесь гиды расскажут об альпинистском освоении этого района, поведают местные легенды и предания. Гору Уллу-тау не напрасно называют Матерью-Горой. Туристы, посетившие ущелье, уверяют: «Здесь чувствуешь себя словно в храме. Здесь исполняются самые сокровенные желания. И если есть рай на земле, то он здесь!»
Маршрут: Пятигорск — Ущелье Адыр-Су — Альплагель Уллу-Тау — Пятигорск

Организационные детали:

  • Экскурсия длится весь день, переезд из Пятигорска до альплагеря занимает около 3 часов, пешеходная прогулка и обед — около 5 часов;
  • Возьмите с собой паспорт, свидетельство о рождении (детям), теплые вещи, удобная обувь и деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы);
  • Экскурсия только для граждан РФ!
Что входит
  • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
  • Услуги профессионального водителя
  • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами.
Что не входит
  • Подъем машины и экологический сбор (500 руб. )
Начало
🚩 Несколько мест посадки
Место завершения
🏁 Несколько мест высадки
Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау
Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау
Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау
Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Машук
Машук
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14 отзывов оставили туристы

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