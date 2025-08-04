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Бештау – туры в Пятигорске

Найдено 3 тура в категории «Бештау» в Пятигорске, цены от 46 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Встречи с чудесами Кавказа light
5 дней
Встречи с чудесами Кавказа light
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: по понедельникам в 13:00
4 авг в 12:30
18 авг в 12:30
54 950 ₽ за человека
Кавказская мозаика
Пешая
На автобусе
5 дней
Кавказская мозаика
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: По средам в 12:50
30 июл в 12:30
6 авг в 12:30
46 000 ₽ за человека
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
На автобусе
8 дней
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: по понедельникам в 13:00
4 авг в 12:30
18 авг в 12:30
76 300 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Бештау»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Встречи с чудесами Кавказа light
  2. Кавказская мозаика
  3. Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Гора Бештау
  3. Чегемские водопады
  4. Гора Мусса-Ачитара
  5. Перевал Гум-Баши
  6. Казачье подворье
Сколько стоит тур в Пятигорске в июле 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Бештау" можно забронировать 3 тура от 46 000 до 76 300.
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