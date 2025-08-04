Встречи с чудесами Кавказа light
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: по понедельникам в 13:00
4 авг в 12:30
18 авг в 12:30
54 950 ₽ за человека
Кавказская мозаика
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: По средам в 12:50
30 июл в 12:30
6 авг в 12:30
46 000 ₽ за человека
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: по понедельникам в 13:00
4 авг в 12:30
18 авг в 12:30
76 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Гора Машук»
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