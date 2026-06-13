Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Адыгее или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
от
19000
₽
за всё
Проехать от предгорий Кавказа до побережья, поплавать на доске и полюбоваться закатом с воды
от
3600
₽
за чел.
По озёрам, вдоль карьеров по живописным рекам - безопасно и неспешно
5
5 отзывов
10000
₽
за всё
Из Майкопа - за сказаниями о прошлом, свежим горным воздухом и вкусам, которые запомнятся надолго
12000
₽
за всё
Прикоснуться к эпохе первых людей среди гор и пещер Кавказа
12000
₽
за всё
Прогуляться по хвойному лесу к бушующим каскадам
5
2 отзыва
11000
₽
за всё
Горы, бурные реки, дольмены и редкие животные - без утомительных переходов
5
9 отзывов
3800
₽
за всё
Собираем цельный образ города из знаковых мест и городских деталей
5
3 отзыва
16000
₽
за всё
В медитативном путешествии по красотам Адыгеи из Майкопа
5
1 отзыв
12900
₽
за всё
Шикарные виды, неспешное чаепитие и профессиональная съёмка на всём маршруте из Майкопа
Групповые экскурсии
5
10 отзывов
1300
₽
за чел.
Знакомство с действующим алкогольным заводом, основанном в Майкопе в 1902 году
5
5 отзывов
1400
₽
за чел.
Отправиться на несложную прогулку и полюбоваться горными панорамами
5
18 отзывов
700
₽
за чел.
Попасть за закрытые двери действующего алкогольного завода (если вам уже есть 18, конечно)
5
2 отзыва
5000
₽
за чел.
От живописного Каменномостского посёлка пройти по красивым природным локациям
Обзорные по городам
5
21 отзыв
12000
₽
за всё
Понаблюдать за восходом солнца, посетить несколько обзорных площадок и восхититься горными пейзажами
Водные прогулки
от
19000
₽
за всё
Проехать от предгорий Кавказа до побережья, поплавать на доске и полюбоваться закатом с воды
от
3600
₽
за чел.
По озёрам, вдоль карьеров по живописным рекам - безопасно и неспешно
Туры на автомобиле
5
5 отзывов
10000
₽
за всё
Из Майкопа - за сказаниями о прошлом, свежим горным воздухом и вкусам, которые запомнятся надолго
5
2 отзыва
11000
₽
за всё
Горы, бурные реки, дольмены и редкие животные - без утомительных переходов
5
3 отзыва
16000
₽
за всё
В медитативном путешествии по красотам Адыгеи из Майкопа
5
1 отзыв
12900
₽
за всё
Шикарные виды, неспешное чаепитие и профессиональная съёмка на всём маршруте из Майкопа
5
22 отзыва
от
13500
₽
за всё
Азишская пещера, Хаджохская теснина, экстрим-парк, канатная дорога, водопады и лучшие виды Кавказа
5
3 отзыва
20000
₽
за всё
Отправиться в путешествие к природным чудесам республики - из Майкопа
5
1 отзыв
13400
₽
за всё
Эксклюзивное «свидание» с Фиштом и Пшехским водопадом в сердце Кавказских гор
5
6 отзывов
12000
₽
за всё
Проследовать по внедорожному маршруту из Майкопа по горам, водопадам и плато Лаго-Наки
11000
₽
за всё
Древний дольмен, магия водопадов Руфабго и панорама, от которой захватывает дух
Гастрономические туры
5
1 отзыв
12900
₽
за всё
Шикарные виды, неспешное чаепитие и профессиональная съёмка на всём маршруте из Майкопа
5
3 отзыва
18000
₽
за всё
Оказаться в горах, где пахнет самшитом и шумит самый высокий водопад края
5
8 отзывов
12000
₽
за всё
Побывать в местах первозданной красоты, где каждый шаг открывает величие Кавказа (из Майкопа)
5
10 отзывов
1300
₽
за чел.
Знакомство с действующим алкогольным заводом, основанном в Майкопе в 1902 году
11000
₽
за всё
Прокатиться по узкоколейке, подняться в горы и послушать легенды о призраках
5
1 отзыв
8000
₽
за чел.
Вдохновиться весенними красками первоцветов сказочного леса после зимней спячки
5
9 отзывов
10000
₽
за всё
Полюбоваться горной природой Адыгеи, увидеть загадочные дольмены и руины древней крепости
5
21 отзыв
12000
₽
за всё
Понаблюдать за восходом солнца, посетить несколько обзорных площадок и восхититься горными пейзажами
Последние отзывы об экскурсиях по Адыгее
В
Дата посещения: 11 июн 2026
Экскурсия организована замечательно от самой встречи в Майкопе до последней минуты. Приятный, воспитанный, образованный и знающий своё дело Азамат покорил
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И
Дата посещения: 1 апр 2026
Сегодня я посетили экскурсию по Адыгее с Алексеем. Это было незабываемое приключение! Алексей — настоящий профессионал своего дела.
Маршрут экскурсии был
Маршрут экскурсии был
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А
Дата посещения: 3 мар 2026
Большое спасибо Эдуарду за экскурсию. Было всё интересно и познавательно. Первый раз в Майкопе. Теперь имеем представление о городе и его истории. А также об истории этого края и населяющих его народов.
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И
Дата посещения: 23 янв 2026
Добрый день.
Спасибо большое за экскурсию. Интересная информация, самое главное, непохожая, что пишут в инете. Дмитрий- интересно рассказал о г. Майкопе для первого знакомства.
Удачи и в дальнейшем
Спасибо большое за экскурсию. Интересная информация, самое главное, непохожая, что пишут в инете. Дмитрий- интересно рассказал о г. Майкопе для первого знакомства.
Удачи и в дальнейшем
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Л
Дата посещения: 24 ноя 2025
Прекрасное путешествие солнечной осенью: ожерелье гор, слегка припорошенных снегом, не заслоняемое летней буйной растительностью, вдоль которого петляет вверх лента дороги;
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Л
Дата посещения: 22 ноя 2025
Прекрасная экскурсия. Дмитрий знает и любит свой родной край, очень интересно рассказывает о местах, где мы проезжали и побывали. Тем
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Л
Дата посещения: 19 ноя 2025
Спасибо организатору Юлии и гиду Азамату за отлично проведенное время, душевную и познавательную экскурсию, позволившую нам увидеть природные достопримечательности, узнать
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С
Дата посещения: 16 апр 2025
Экскурсия нам очень понравилась, всё прошло отлично, ритмично и комфортно. Получили много полезной, увлекательной информации, море впечатлений🌊 Огромное спасибо Азамату, за качественную работу, за отлично проведённое время и наши новые вкусные мечты🔥
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Г
Дата посещения: 25 мар 2025
Добрый день! Хотим поделиться впечатлениями о поездке в горы под названием "А поехали в Лаго-Наки". Мы взяли индивидуальный тур на
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Благодарим Азамата и Юлию за проведение и организацию экскурсии. Познавательно, интересно, красивые места, природа, рекомендую!
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