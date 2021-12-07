Экскурсии в городах Республики Адыгея
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Последние отзывы об экскурсиях по Республике Адыгея
- ССветлана7 декабря 2021Отзыв на: Рад знакомству, город МайкопОчень рады, что нашли очень быстро гида со своим видением родного города Майкопа, со своими воспоминаниями и мнением. Спасибо большое Дмитрию и успехов!