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Экскурсии по Адыгее и городам

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Майкоп

Индивидуальные экскурсии

По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)
По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)
от
19000
за всё
Проехать от предгорий Кавказа до побережья, поплавать на доске и полюбоваться закатом с воды
Майкоп
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)
от
3600
за чел.
По озёрам, вдоль карьеров по живописным рекам - безопасно и неспешно
Майкоп
Адыгея: горы, легенды и чай у костра
Адыгея: горы, легенды и чай у костра
5
5 отзывов
10000
за всё
Из Майкопа - за сказаниями о прошлом, свежим горным воздухом и вкусам, которые запомнятся надолго
Майкоп
Путешествие в прошлое: гроты, пещера и живой источник
Путешествие в прошлое: гроты, пещера и живой источник
12000
за всё
Прикоснуться к эпохе первых людей среди гор и пещер Кавказа
Майкоп
К Университетскому и Чинарскому водопадам из Майкопа
К Университетскому и Чинарскому водопадам из Майкопа
12000
за всё
Прогуляться по хвойному лесу к бушующим каскадам
Майкоп
Живописной дорогой в Гузерипль - из Майкопа
Живописной дорогой в Гузерипль - из Майкопа
5
2 отзыва
11000
за всё
Горы, бурные реки, дольмены и редкие животные - без утомительных переходов
Майкоп
О Майкопе - с интересом и любовью
О Майкопе - с интересом и любовью
5
9 отзывов
3800
за всё
Собираем цельный образ города из знаковых мест и городских деталей
Майкоп
Утолить тоску по горизонту на хребте Азиш-Тау
Утолить тоску по горизонту на хребте Азиш-Тау
5
3 отзыва
16000
за всё
В медитативном путешествии по красотам Адыгеи из Майкопа
Майкоп
Фотосессия с пикником в горах Адыгеи: ваша история в деталях
Фотосессия с пикником в горах Адыгеи: ваша история в деталях
5
1 отзыв
12900
за всё
Шикарные виды, неспешное чаепитие и профессиональная съёмка на всём маршруте из Майкопа
Майкоп

Групповые экскурсии

«Питейный дом Российской монополии»: экскурсия с дегустацией (18+)
«Питейный дом Российской монополии»: экскурсия с дегустацией (18+)
5
10 отзывов
1300
за чел.
Знакомство с действующим алкогольным заводом, основанном в Майкопе в 1902 году
Майкоп
Майкоп: встреча с горами
Майкоп: встреча с горами
5
5 отзывов
1400
за чел.
Отправиться на несложную прогулку и полюбоваться горными панорамами
Майкоп
Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
5
18 отзывов
700
за чел.
Попасть за закрытые двери действующего алкогольного завода (если вам уже есть 18, конечно)
Майкоп
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи в поисках весны
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи в поисках весны
5
2 отзыва
5000
за чел.
От живописного Каменномостского посёлка пройти по красивым природным локациям
Майкоп

Обзорные по городам

Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
5
21 отзыв
12000
за всё
Понаблюдать за восходом солнца, посетить несколько обзорных площадок и восхититься горными пейзажами
Майкоп

Водные прогулки

По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)
По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)
от
19000
за всё
Проехать от предгорий Кавказа до побережья, поплавать на доске и полюбоваться закатом с воды
Майкоп
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)
от
3600
за чел.
По озёрам, вдоль карьеров по живописным рекам - безопасно и неспешно
Майкоп

Туры на автомобиле

Адыгея: горы, легенды и чай у костра
Адыгея: горы, легенды и чай у костра
5
5 отзывов
10000
за всё
Из Майкопа - за сказаниями о прошлом, свежим горным воздухом и вкусам, которые запомнятся надолго
Майкоп
Живописной дорогой в Гузерипль - из Майкопа
Живописной дорогой в Гузерипль - из Майкопа
5
2 отзыва
11000
за всё
Горы, бурные реки, дольмены и редкие животные - без утомительных переходов
Майкоп
Утолить тоску по горизонту на хребте Азиш-Тау
Утолить тоску по горизонту на хребте Азиш-Тау
5
3 отзыва
16000
за всё
В медитативном путешествии по красотам Адыгеи из Майкопа
Майкоп
Фотосессия с пикником в горах Адыгеи: ваша история в деталях
Фотосессия с пикником в горах Адыгеи: ваша история в деталях
5
1 отзыв
12900
за всё
Шикарные виды, неспешное чаепитие и профессиональная съёмка на всём маршруте из Майкопа
Майкоп
Лаго-Наки: жемчужина Кавказских гор Адыгеи
Лаго-Наки: жемчужина Кавказских гор Адыгеи
5
22 отзыва
от
13500
за всё
Азишская пещера, Хаджохская теснина, экстрим-парк, канатная дорога, водопады и лучшие виды Кавказа
Майкоп
Адыгея: всё самое яркое за один день
Адыгея: всё самое яркое за один день
5
3 отзыва
20000
за всё
Отправиться в путешествие к природным чудесам республики - из Майкопа
Майкоп
Путешествие к Священному Фишту - из Майкопа
Путешествие к Священному Фишту - из Майкопа
5
1 отзыв
13400
за всё
Эксклюзивное «свидание» с Фиштом и Пшехским водопадом в сердце Кавказских гор
Майкоп
Джиппинг в Адыгее: экстрим и природа
Джиппинг в Адыгее: экстрим и природа
5
6 отзывов
12000
за всё
Проследовать по внедорожному маршруту из Майкопа по горам, водопадам и плато Лаго-Наки
Майкоп
Из Майкопа - в сердце волшебной Адыгеи
Из Майкопа - в сердце волшебной Адыгеи
11000
за всё
Древний дольмен, магия водопадов Руфабго и панорама, от которой захватывает дух
Майкоп

Гастрономические туры

Фотосессия с пикником в горах Адыгеи: ваша история в деталях
Фотосессия с пикником в горах Адыгеи: ваша история в деталях
5
1 отзыв
12900
за всё
Шикарные виды, неспешное чаепитие и профессиональная съёмка на всём маршруте из Майкопа
Майкоп
Фишт и водопады Адыгеи - из Майкопа туда, где начинается Кавказ
Фишт и водопады Адыгеи - из Майкопа туда, где начинается Кавказ
5
3 отзыва
18000
за всё
Оказаться в горах, где пахнет самшитом и шумит самый высокий водопад края
Майкоп
Горная Адыгея: от земли до неба и обратно
Горная Адыгея: от земли до неба и обратно
5
8 отзывов
12000
за всё
Побывать в местах первозданной красоты, где каждый шаг открывает величие Кавказа (из Майкопа)
Майкоп
«Питейный дом Российской монополии»: экскурсия с дегустацией (18+)
«Питейный дом Российской монополии»: экскурсия с дегустацией (18+)
5
10 отзывов
1300
за чел.
Знакомство с действующим алкогольным заводом, основанном в Майкопе в 1902 году
Майкоп
Орлиная полка и водопад Чинарский - из Майкопа
Орлиная полка и водопад Чинарский - из Майкопа
11000
за всё
Прокатиться по узкоколейке, подняться в горы и послушать легенды о призраках
Майкоп
Треккинг к водопадам Адыгеи в поисках весны
Треккинг к водопадам Адыгеи в поисках весны
5
1 отзыв
8000
за чел.
Вдохновиться весенними красками первоцветов сказочного леса после зимней спячки
Майкоп
Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
5
9 отзывов
10000
за всё
Полюбоваться горной природой Адыгеи, увидеть загадочные дольмены и руины древней крепости
Майкоп
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
5
21 отзыв
12000
за всё
Понаблюдать за восходом солнца, посетить несколько обзорных площадок и восхититься горными пейзажами
Майкоп

Последние отзывы об экскурсиях по Адыгее

В
А поехали в Лаго-Наки?
Дата посещения: 11 июн 2026
Экскурсия организована замечательно от самой встречи в Майкопе до последней минуты. Приятный, воспитанный, образованный и знающий своё дело Азамат покорил
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нас интересным рассказом об истории Майкопа, самой республики Адыгея и народа, проживающего там, его обычаев и традиций.
Невероятная поездка в Лаго-Наки оставила очень приятное впечатление! Прогулялись по горам до грота, на привале Азамат угощал нас чаем и кофе и сладостями, за что отдельный плюс. Рассказывал о пещерах, походах и т.д. Виды сказочные!!!
Также побывали в Азишской пещере, у Девичьего камня, на реке Белая.
Очень довольны насыщенным общением с нашим организатором - экскурсоводом! Однозначно советуем всем посетить эти места вместе с таким талантливым и подкованным экскурсоводом, как Азамат. Спасибо огромное за эмоции, знания и впечатления!

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И
Лаго-Наки: жемчужина Кавказских гор Адыгеи
Дата посещения: 1 апр 2026
Сегодня я посетили экскурсию по Адыгее с Алексеем. Это было незабываемое приключение! Алексей — настоящий профессионал своего дела.
Маршрут экскурсии был
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продуман до мелочей: мы посетили ключевые достопримечательности, насладились живописными видами и узнали много нового о традициях и быте адыгейцев. Алексей был очень внимателен к каждому из нас, отвечал на все вопросы и делал экскурсию максимально интересной и комфортной.

Особенно хочу отметить его энтузиазм и любовь к своему делу. Алексей не просто гид, он настоящий проводник в мир Адыгеи. Мы получили массу положительных эмоций и новых знаний, и теперь с нетерпением жду возможности вернуться сюда снова.

Спасибо Алексею за отличную экскурсию! Рекомендую всем, кто хочет узнать больше об Адыгее, обратиться к нему.

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А
О Майкопе - с интересом и любовью
Дата посещения: 3 мар 2026
Большое спасибо Эдуарду за экскурсию. Было всё интересно и познавательно. Первый раз в Майкопе. Теперь имеем представление о городе и его истории. А также об истории этого края и населяющих его народов.
Большое спасибо Эдуарду за экскурсию. Было всё интересно и познавательно. Первый раз в Майкопе. Теперь имеем
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И
Рад знакомству, город Майкоп
Дата посещения: 23 янв 2026
Добрый день.
Спасибо большое за экскурсию. Интересная информация, самое главное, непохожая, что пишут в инете. Дмитрий- интересно рассказал о г. Майкопе для первого знакомства.
Удачи и в дальнейшем
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Л
Путешествие к Священному Фишту - из Майкопа
Дата посещения: 24 ноя 2025
Прекрасное путешествие солнечной осенью: ожерелье гор, слегка припорошенных снегом, не заслоняемое летней буйной растительностью, вдоль которого петляет вверх лента дороги;
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легкое шуршание родников в опавшей листве и ярко- зеленой лавровишни; дятел и енот - небольшие встречи по пути; Фишт, оправдывающий свое название Белая голова; два потока Пшехского водопада, опоясанные радугами; сытная яичница с беконом и мятный чай под шум и брызги водопада с видом на долину и отличная компания - что может быть лучше.

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Л
В сердце гор: путешествие в Гузерипль из Майкопа
Дата посещения: 22 ноя 2025
Прекрасная экскурсия. Дмитрий знает и любит свой родной край, очень интересно рассказывает о местах, где мы проезжали и побывали. Тем
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более, что до поездки мы уже успели посетить Национальный музей и музей Востока с экскурсоводами, потому ему было не слишком просто выбирать темы, чтобы не повторяться, но он удачно справился. Экскурсия получилась живая и интересная. По дороге туда и обратно в Гузерипль посмотрели все самые знаковые и красивые места, указанные в описании программы, а также 5 долин и 5 каньонов - сама дорога также была очень красива. С погодой повезло - было солнечно, тепло, но не жарко, все виды как на ладони, прекрасная осень. Неспеша погуляли в Заповеднике, выпили чаю с вкуснейшим адыгейским сыром, посмотрели музей и животных. В общем, прекрасно провели время. Огромное спасибо организаторам за то, что за один день мы смогли увидеть так много природных красот в компании внимательного и информированного человека.

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Л
А поехали в Лаго-Наки?
Дата посещения: 19 ноя 2025
Спасибо организатору Юлии и гиду Азамату за отлично проведенное время, душевную и познавательную экскурсию, позволившую нам увидеть природные достопримечательности, узнать
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интересные факты из истории Адыгеи, культуры адыгов. А также за вкуснейший кофе и сладости. Несмотря на время года очень повезло с погодой, она была идеальной. Состав объектов экскурсии также подобран очень хорошо и доступен для людей за 60 с умеренной физической нагрузкой (немножко пошагали, и чуть устали, но с пользой для здоровья), что было важно для нашей группы.

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С
А поехали в Лаго-Наки?
Дата посещения: 16 апр 2025
Экскурсия нам очень понравилась, всё прошло отлично, ритмично и комфортно. Получили много полезной, увлекательной информации, море впечатлений🌊 Огромное спасибо Азамату, за качественную работу, за отлично проведённое время и наши новые вкусные мечты🔥
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Г
А поехали в Лаго-Наки?
Дата посещения: 25 мар 2025
Добрый день! Хотим поделиться впечатлениями о поездке в горы под названием "А поехали в Лаго-Наки". Мы взяли индивидуальный тур на
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двоих с мужем и были в полном восторге от удивительной красоты природы, величественности гор, уникальности подземной пещеры. Тур мы взяли у Юли и Азамата. Прекрасная семейная пара, которая занимается туризмом уже более 10 лет. Азамат прекрасный экскурсовод, который рассказал нам историю Адыгеи, показал много потрясающих мест, а на вершине горы сварил нам вкуснейший кофе. Спасибо огромное ему за незабываемые эмоции. Мы просто влюбились в это потрясающее место в нашей огромной стране. Обязательно вернёмся в Адыгею на новые приключения с Азаматом и Юлей!!!

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Елена
А поехали в Лаго-Наки?
Благодарим Азамата и Юлию за проведение и организацию экскурсии. Познавательно, интересно, красивые места, природа, рекомендую!
Благодарим Азамата и Юлию за проведение и организацию экскурсии. Познавательно, интересно, красивые места, природа, рекомендую!
Благодарим Азамата и Юлию за проведение и организацию экскурсии. Познавательно, интересно, красивые места, природа, рекомендую!
Благодарим Азамата и Юлию за проведение и организацию экскурсии. Познавательно, интересно, красивые места, природа, рекомендую!
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