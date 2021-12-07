Экскурсии по Республике Адыгея

Экскурсии в городах Республики Адыгея

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Майкоп

Последние отзывы об экскурсиях по Республике Адыгея

  • С
    Светлана
    7 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Рад знакомству, город Майкоп
    Очень рады, что нашли очень быстро гида со своим видением родного города Майкопа, со своими воспоминаниями и мнением. Спасибо большое Дмитрию и успехов!
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