Экскурсии по Республике Чувашия

Экскурсии в городах Республики Чувашия

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Чувашия или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Чебоксары

Индивидуальные экскурсии

Экскурсия по монастырям и храмам
Экскурсия по монастырям и храмам
5500
за всё
Чебоксары - уютный и старинный город, в котором немало намоленных мест
Чебоксары
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
5500
за всё
Программа начнётся с обзорной экскурсии по Чебоксарам
Чебоксары
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте
5
1 отзыв
5500
за всё
Во время обзорной экскурсии по Чебоксарам на транспорте вы откроете для себя знаковые достопримечательности
Чебоксары
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
5000
за всё
Чебоксары по праву считаются одним из самых красивых и уютных городов на берегу Волги
Чебоксары
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
5
4 отзыва
4000
за всё
Посетить столицы двух республик и раскрыть историю марийского и чувашского народов
Чебоксары
Чебоксары вчера и сегодня
Чебоксары вчера и сегодня
4.9
14 отзывов
2000
за всё
Проследить путь города, узнать о его интересной жизни и ощутить колорит Чувашии
Чебоксары
Чебоксары - истории и легенды
Чебоксары - истории и легенды
5
99 отзывов
2980
за всё
Увидеть самые интересные места города и услышать о них любопытные факты на дружеской экскурсии
Чебоксары
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
4.6
47 отзывов
2600
за всё
Прогулка по ключевым местам города и знакомство с самобытной культурой Чувашии
Чебоксары
По Чебоксарам на автомобиле
По Чебоксарам на автомобиле
4.9
26 отзывов
4550
за всё
Посетить важнейшие места города и познакомиться с местными легендами и преданиями
Чебоксары

Групповые экскурсии

Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
5
6 отзывов
850
за чел.
Пройти по местам притяжения старого города и открыть его хроники
Чебоксары

Обзорные по городам

Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
5500
за всё
Программа начнётся с обзорной экскурсии по Чебоксарам
Чебоксары
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте
5
1 отзыв
5500
за всё
Во время обзорной экскурсии по Чебоксарам на транспорте вы откроете для себя знаковые достопримечательности
Чебоксары
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
5000
за всё
Чебоксары по праву считаются одним из самых красивых и уютных городов на берегу Волги
Чебоксары
Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
5
6 отзывов
850
за чел.
Пройти по местам притяжения старого города и открыть его хроники
Чебоксары
Чебоксары вчера и сегодня
Чебоксары вчера и сегодня
4.9
14 отзывов
2000
за всё
Проследить путь города, узнать о его интересной жизни и ощутить колорит Чувашии
Чебоксары
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
4.6
47 отзывов
2600
за всё
Прогулка по ключевым местам города и знакомство с самобытной культурой Чувашии
Чебоксары
Обзорная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная экскурсия по Чебоксарам
5
1 отзыв
5500
за всё
Чебоксары

Туры на автомобиле

Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
4.6
47 отзывов
2600
за всё
Прогулка по ключевым местам города и знакомство с самобытной культурой Чувашии
Чебоксары
По Чебоксарам на автомобиле
По Чебоксарам на автомобиле
4.9
26 отзывов
4550
за всё
Посетить важнейшие места города и познакомиться с местными легендами и преданиями
Чебоксары

Гастрономические туры

Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
5500
за всё
Программа начнётся с обзорной экскурсии по Чебоксарам
Чебоксары

Последние отзывы об экскурсиях по Республике Чувашия

  • О
    Ольга
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Чебоксары - истории и легенды
    Изумительный экскурсовод! Познавательно, интересно,с душой и любовью к своему городу, республике! На одном дыхании прошла экскурсия и хочется ещё вернуться!
  • В
    Валентина
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
    Во время нашего визита в Чебоксары, посчастливилось попасть на экскурсию к гиду Валерию. Первое, что хочется отметить, это пунктуальность, интеллигентность, необычную подачу материала и принятие во внимание пожеланий экскурсантов! Посетили все знаковые места, от набережной и смотровых площадок до парка Победы и музея Чапаева. Чебоксары - чудесный город, спасибо Валерию, что сделал знакомство с ним ещё более ярким!
  • Н
    Наталия
    15 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Чебоксары - истории и легенды
    Большое спасибо Наталии за экскурсию. Получили огромное удовольствие. Без преувеличения можно сказать, что человек занимается любимым делом!
  • Т
    Татьяна
    10 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Чебоксары - истории и легенды
    Спасибо огромное. Экскурсия понравилась и взрослым и детям. Красивый город, отличный гид, очень хорошая организация. Мы были довольны всем. Обязательно порекомендуем друзьям.
  • Н
    Николай
    8 апреля 2022
    5
    Отзыв на: По Чебоксарам на автомобиле
    Все очень понравилось, город с большой и красивой историей. Спасибо за прекрасную экскурсию, вернулись с массой положительных эмоций.
  • А
    Анна
    6 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
    Не смотря на погоду, экскурсия прошла замечательно, Валерий очень приятный, интересный рассказчик и собеседник. Экскурсия понравилась. Большое спасибо!
  • Н
    Надежда
    6 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Татьяна - замечательный экскурсовод! Её рассказ был очень интересным, на все (даже самые глупые😄) вопросы она ответила с удовольствием и со знанием дела! При этом она сразу понимает, что именно интересует экскурсанта и даёт более полную информацию именно об этом. Порадовала её грамотная речь. Во время экскурсии Татьяна организовала вкусный и дешёвый перекус, при желании можно было бы и плотно пообедать. Спасибо, Татьяна!
  • А
    Анна
    1 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Чебоксары - истории и легенды
    Рекомендую Наталью как очень интересного человека! Хоть нам и было холодно, время прошло быстро.
  • Ю
    Юлия
    23 марта 2022
    5
    Отзыв на: По Чебоксарам на автомобиле
    Мы с коллегами случайно оказались по работе в Чебоксарах в середине марта (не самая привлекательная погода) и никак не могли бы подумать, что после экскурсии Натальи так долго ещё будем обсуждать и восхищаться этим городом! Три часа приятного общения, нестандартной туристской информации и перемещения по городу на автомобиле с выходами. А после, ценные советы, что посмотреть, попробовать и поделать:) Рекомендасьон, уважаемые туристы!
  • А
    Анастасия
    21 марта 2022
    5
    Отзыв на: Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
    Были с детьми! Ездили по городу на машине … город знает хорошо … даже побывали на месте силы в городе Чебоксары, посмотрели как ходят люди по углям … детям понравилось …
  • Е
    Елена
    10 марта 2022
    5
    Отзыв на: Чебоксары вчера и сегодня
    Татьяна, спасибо за экскурсию. Познакомились с городом, посмотрели самые знаковые места. Получили рекомендации по сувенирам, еде и пиву🍺
  • Л
    Людмила
    10 марта 2022
    5
    Отзыв на: Чебоксары - истории и легенды
    Самый лучший экскурсовод! Столько впечатлений. Наталья знает все о городе, в котором живет. Участвовала в создании многих культурных объектов в Чебоксарах. Поэтому знает все и даже больше, что никто не расскажет
  • Н
    Николай
    9 марта 2022
    5
    Отзыв на: Чебоксары - истории и легенды
    Очень хорошая экскурсия,Наталья -очень грамотный и интересный экскурсовод,время пролетело незаметно.
  • А
    Ася
    8 марта 2022
    5
    Отзыв на: По Чебоксарам на автомобиле
    Наталья, спасибо за прекрасную Экскурсию по Чебоксарам, за интересную и легкую информацию, за внимание, интересную, познавательную, обьемную по локациям поездку по столице Чувашии! Экскурсия в компании Натальи была очень интересна нам и, даже для наших детей подростков. Наша небольшая компания получила море позитива и огромное желание вернуться и продолжить знакомство с Чебоксарами! Наталья, спасибо большое за яркие впечатления, лёгкость общения и дружескую атмосферу! За великолепную подачу материала!
  • О
    Ольга
    27 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Чебоксары вчера и сегодня
    В городе были в первый раз. Конечно же, основной целью было познать основы основ - с чего начиналась история этого места, чем жили и живут местные жители, какова культура и обычаи чувашского народа. Татьяна - человек, выросший на этой земле и знающий тонкости культуры и истории, профессионал своего дела, интеллигентная женщина, с грамотной приятной речью, полностью удовлетворила наши потребности в знаниях. Экскурсия была 3 часа на нашем автомобиле, поэтому мы проехали по всем достопримечательностям. За это время узнали много интересного о Чебоксарах, были удивлены историей города, заразились от Татьяны особым трепетом к этим местам. Очень рекомендуем данного гида! Спасибо, Татьяна!
  • в
    вера
    23 февраля 2022
    5
    Отзыв на: По Чебоксарам на автомобиле
    Мы были с Наталией на обзорной экскурсии по Чебоксарам. Очень впечатлены интересным рассказом о городе. Передвигались на комфортном автомобиле. Увидели все значимые места и памятники. Наталия настоящий энтузиаст своего дела, видно, как любит свой край. Отлично реагирует на нужды и пожелания своих слушателей. Благодарим за увлекательное путешествие и очень рекомендуем!!!
  • Е
    Елена
    31 января 2022
    5
    Отзыв на: По Чебоксарам на автомобиле
    Настоятельно рекомендую! Думаю, непоследняя встреча и с городом и с гидом! Захотелось вернуться летом! Древность и современность! Много нового и удивительного от интересного рассказчика. Спасибо!
  • В
    Валентин
    14 января 2022
    5
    Отзыв на: По Чебоксарам на автомобиле
    5 января у нас была автомобильная экскурсия по самым интересным для заезжих туристов местам в Чебоксарах. Наша гид Наталия не только очень компетентный и пунктуальный гид, но крайне приятная и обаятельная женщина. 👍🏻☺️ Спасибо!
  • А
    Андрей
    10 января 2022
    5
    Отзыв на: Чебоксары - истории и легенды
    Спасибо Наталье за интересную и познавательную прогулку по Чебоксарам! Наталия – эрудированный, доброжелательный гид, любящий и отлично знающий свой родной город. С ней мы узнали историю города с момента его основания и до настоящего времени. Услышали интересные истории об известных и не очень известных (для нас до экскурсии) жителях Чебоксар и Чувашии, о домах, храмах. Буду рекомендовать посещение Чебоксар и знакомство с этим замечательным городом своим друзьям и знакомым!
  • А
    Александр
    7 января 2022
    4
    Отзыв на: Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
    Необычный экскурсовод. Мы всегда пользуемся экскурсоводами путешествуя по городам России. В этот раз впервые мы не заехали ни в одну церковь и ни в один монастырь. Зато мы услышали немного об истории края и города. Посетили знаковые места. Было интересно.
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