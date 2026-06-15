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Экскурсии по Чувашии и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Чувашии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Чебоксары

Индивидуальные экскурсии

По Чебоксарам - на катамаране и пешком
По Чебоксарам - на катамаране и пешком
5
1 отзыв
21000
за всё
Увидеть город с воды, проследить его историю и взглянуть на него глазами знаменитых путешественников
Чебоксары
Чебоксары - индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия
Чебоксары - индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия
5
16 отзывов
5100
за всё
Путешественники узнают историю нашего города, я познакомлю их с легендами, со сказками чувашского народа. Я Вам расскажу о том, почему возлюбленная Фё...
Чебоксары
Чебоксары: индивидуальная экскурсия на авто гида
Чебоксары: индивидуальная экскурсия на авто гида
5
38 отзывов
7500
за всё
Приглашаю Вас совершить вместе со мной увлекательную поездку по городу Чебоксары на моём автомобиле. Мы с Вами посетим сквер Чапаева, парк Победы, Мос...
Чебоксары
Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
5
18 отзывов
5950
за всё
Собрать полную коллекцию впечатлений о приволжском городе
Чебоксары
Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
4.6
13 отзывов
6000
за всё
Узнать и понять чувашскую культуру через национальную кухню
Чебоксары
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
5
38 отзывов
6500
за всё
Отправиться в путешествие по красивым локациям Чебоксар и получить атмосферные снимки
Чебоксары
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
39000
за всё
Откройте для себя Йошкар-Олу с нашей захватывающей экскурсией из Чебоксар! Узнайте, как город, построенный для защиты границ, превратился в архитектур...
Чебоксары
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
4.6
13 отзывов
6000
за всё
Прогуляться по историческим локациям города и пофотографироваться в лучших декорациях
Чебоксары
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Неспешное знакомство с Чебоксарами
4.7
49 отзывов
от
1500
за чел.
Рассказы о судьбе столицы Чувашии на обзорной пешеходной экскурсии с чаепитием
Чебоксары

Групповые экскурсии

Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
4.9
130 отзывов
1340
за чел.
Пройти по местам притяжения старого города и услышать интересные истории
Чебоксары
Чебоксары: пешеходная сборная экскурсия в мини-группе
Чебоксары: пешеходная сборная экскурсия в мини-группе
5
195 отзывов
1250
за чел.
Приглашаю вас прогуляться со мной по Красной площади, бульвару Купца Ефремова, Московской набережной, скверу К. Иванова и улице М. Сеспеля. На своих э...
Чебоксары
Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
5
52 отзыва
1282.5
за чел.
Чебоксары
Чувашская кухня - удовольствие после напряженного дня
Чувашская кухня - удовольствие после напряженного дня
4.9
70 отзывов
1600
за чел.
обед или ужин в ресторане под рассказ гида об особенностях национальной кухни
Чебоксары

Обзорные по городам

По Чебоксарам - на катамаране и пешком
По Чебоксарам - на катамаране и пешком
5
1 отзыв
21000
за всё
Увидеть город с воды, проследить его историю и взглянуть на него глазами знаменитых путешественников
Чебоксары
Чебоксары - индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия
Чебоксары - индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия
5
16 отзывов
5100
за всё
Путешественники узнают историю нашего города, я познакомлю их с легендами, со сказками чувашского народа. Я Вам расскажу о том, почему возлюбленная Фё...
Чебоксары
Чебоксары: пешеходная сборная экскурсия в мини-группе
Чебоксары: пешеходная сборная экскурсия в мини-группе
5
195 отзывов
1250
за чел.
Приглашаю вас прогуляться со мной по Красной площади, бульвару Купца Ефремова, Московской набережной, скверу К. Иванова и улице М. Сеспеля. На своих э...
Чебоксары
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
39000
за всё
Откройте для себя Йошкар-Олу с нашей захватывающей экскурсией из Чебоксар! Узнайте, как город, построенный для защиты границ, превратился в архитектур...
Чебоксары
Пешеходная индивидуальная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Пешеходная индивидуальная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
5
34 отзыва
5060
за всё
Самобытный и красочный город на Волге откроется перед вами с лучших ракурсов! Приглашаю вас на прогулку по Чебоксарам, на которой вы познакомитесь с у...
Чебоксары
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
4.9
17 отзывов
9150
за всё
Программа начнётся с обзорной экскурсии по Чебоксарам. Это возможность познакомиться с «визитными карточками» города, кроме этого вы посетите Музея пи...
Чебоксары
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
4.9
9 отзывов
8150
за всё
Во время обзорной экскурсии по Чебоксарам на транспорте вы откроете для себя знаковые достопримечательности и памятники, полюбуетесь красавицей-Волгой...
Чебоксары
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
4.6
20 отзывов
6150
за всё
Чебоксары по праву считаются одним из самых красивых и уютных городов на берегу Волги. Пешеходная прогулка позволит почувствовать всё его очарование.
Чебоксары
Обзорная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
4.8
5 отзывов
6150
за всё
Чебоксары – культурный, научный и промышленный центр Чувашской Республики. Заложенный по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарск...
Чебоксары

Водные прогулки

По Чебоксарам - на катамаране и пешком
По Чебоксарам - на катамаране и пешком
5
1 отзыв
21000
за всё
Увидеть город с воды, проследить его историю и взглянуть на него глазами знаменитых путешественников
Чебоксары
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
4.6
20 отзывов
6150
за всё
Чебоксары по праву считаются одним из самых красивых и уютных городов на берегу Волги. Пешеходная прогулка позволит почувствовать всё его очарование.
Чебоксары
Вкусные истории о Чебоксарах
Вкусные истории о Чебоксарах
4500
за чел.
Это обзорная экскурсия, которая познакомит Вас с прошлым Чебоксарской крепости, уездного города и современным образом столицы Чувашской Республики. Вы...
Чебоксары

Туры на автомобиле

Добро пожаловать в Чебоксары
Добро пожаловать в Чебоксары
4.9
51 отзыв
5500
за всё
Большой вояж по старинным и современным местам города в компании легенд и чувашских историй
Чебоксары
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
5
18 отзывов
8100
за всё
Разобраться в этнокультурных особенностях края и познакомиться с древней мифологией народа
Чебоксары
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
4.7
164 отзыва
5700
за всё
Прогулка по ключевым местам города и знакомство с самобытной культурой Чувашии
Чебоксары
По Чебоксарам на автомобиле
По Чебоксарам на автомобиле
5
151 отзыв
7050
за всё
Посетить важнейшие места города и познакомиться с местными легендами и преданиями
Чебоксары

Гастрономические туры

Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
4.6
13 отзывов
6000
за всё
Узнать и понять чувашскую культуру через национальную кухню
Чебоксары
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
5
18 отзывов
8100
за всё
Разобраться в этнокультурных особенностях края и познакомиться с древней мифологией народа
Чебоксары
На авто гида «Влюбиться в Чебоксары» с дегустацией пива (по желанию)
На авто гида «Влюбиться в Чебоксары» с дегустацией пива (по желанию)
5
59 отзывов
7275
за всё
Вы совершите путешествие во времени и узнаете, как складывалась история Чебоксар на протяжении столетий. Услышите о языческом прошлом чувашей и о мест...
Чебоксары
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
4.9
17 отзывов
9150
за всё
Программа начнётся с обзорной экскурсии по Чебоксарам. Это возможность познакомиться с «визитными карточками» города, кроме этого вы посетите Музея пи...
Чебоксары
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
5
49 отзывов
7500
за всё
Посетить столицы двух республик и раскрыть историю марийского и чувашского народов
Чебоксары
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
4.7
164 отзыва
5700
за всё
Прогулка по ключевым местам города и знакомство с самобытной культурой Чувашии
Чебоксары
Чувашская кухня - удовольствие после напряженного дня
Чувашская кухня - удовольствие после напряженного дня
4.9
70 отзывов
1600
за чел.
обед или ужин в ресторане под рассказ гида об особенностях национальной кухни
Чебоксары
Обзорная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
4.8
5 отзывов
6150
за всё
Чебоксары – культурный, научный и промышленный центр Чувашской Республики. Заложенный по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарск...
Чебоксары

Последние отзывы об экскурсиях по Чувашии

З
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Дата посещения: 14 июн 2026
Замечательно прогулялись по Чебоксарам. Зоя потрясающий экскурсовод. Если хотите интересную прогулку по городу и позитива, то Зоя-это Ваш проводник! От всего сердца благодарим её за открытие для насзамечательного Чувашского края!
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С
Добро пожаловать в Чебоксары
Дата посещения: 12 апр 2026
Отлично
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О
Чебоксары вчера и сегодня
Дата посещения: 16 авг 2025
Татьяна не могла провести экскурсию лично и, получив наше согласие, предложила нам экскурсовода Марину. С Мариной мы прекрасно провели время.
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Несмотря на то, что в этот день в Чебоксарах был День города, и знаковые места были заполнены людьми, Марина очень грамотно организовала наш маршрут, рассказала много интересного и показала прекрасные места. Это была очень приятная прогулка, где, благодаря Марине, мы узнали про Чувашию, Чебоксары, впечатлилась красотами города! Татьяна, несмотря на обстоятельства, не позволившие ей лично провести экскурсию, очень оперативно решила вопрос и подобрала нам очень знающего гида и душевного человека! Спасибо!!!

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Е
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Дата посещения: 20 июл 2025
Анна- великолепный гид экскурсовод!
Все прошло легко и интересно! Рекомендуем
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в
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Дата посещения: 13 июн 2025
Добрый день уважаемые туристы! заказывали фото-экскурсию у Анны. Остались очень довольны. Помимо того, что Анна рассказывает исторические моменты о своей республике, городе Чебоксары, она делает шикарные фото на память. Рекомендуем Анечку в качестве экскурсовода, фото
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Ю
Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Дата посещения: 1 июн 2025
Очень понравилась экскурсия от Натальи, много интересных фактов,истории, но воспринимается всё легко,с юмором,в теплой дружеской обстановке. Спасибо гиду за путеводитель с рекомендациями.
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О
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
Дата посещения: 28 мая 2025
Вчера побывали на экскурсии Валерия Алексеевича в Чебоксарах. Хотим выразить свою благодарность за проведённую экскурсию. Нам были показаны интересные места
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и рассказана их история. Было очень увлекательно слушать и узнать новое. Всё было ёмко и понятно. К тому же Валерий очень приятный, добрый и эрудированный человек. Спасибо за интересную встречу!!!

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К
Добро пожаловать в Чебоксары
Большое спасибо Зое, за шикарную экскурсию. Проходили до этого несколько раз по этим локациям, и даже не знали историю города, значимые места. Нам очень понравилось, хоть мы и были с маленьким ребенком 🥰
Большое спасибо Зое, за шикарную экскурсию. Проходили до этого несколько раз по этим локациям, и даже
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Галина
По Чебоксарам на автомобиле
Чебоксары очень красивый и чистый город. Со своим национальным колоритом. Экскурсовод у нас был Алексей, приятный молодой человек. Много рассказал, показал. Нам с мужем понравилось. В Чебоксары вернёмся ещё.
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Н
По Чебоксарам - на катамаране и пешком
Огромное спасибо Наталье и Евгению за потрясающую экскурсию! Время пролетело абсолютно незаметно, особенно водная часть, с погодой очень повезло!
Наталья —
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настоящий профессионал своего дела, рассказывала очень увлеченно, интересно и без скучных «академических» пауз. Маршрут продуман идеально: мы не устали, сделали много красивых кадров, прошлись по многим интересным локациям города!
Организация на высшем уровне!!!

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