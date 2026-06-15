Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Чувашии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
1 отзыв
21000
₽
за всё
Увидеть город с воды, проследить его историю и взглянуть на него глазами знаменитых путешественников
5
16 отзывов
5100
₽
за всё
Путешественники узнают историю нашего города, я познакомлю их с легендами, со сказками чувашского народа. Я Вам расскажу о том, почему возлюбленная Фё...
5
38 отзывов
7500
₽
за всё
Приглашаю Вас совершить вместе со мной увлекательную поездку по городу Чебоксары на моём автомобиле. Мы с Вами посетим сквер Чапаева, парк Победы, Мос...
5
18 отзывов
5950
₽
за всё
Собрать полную коллекцию впечатлений о приволжском городе
4.6
13 отзывов
6000
₽
за всё
Узнать и понять чувашскую культуру через национальную кухню
5
38 отзывов
6500
₽
за всё
Отправиться в путешествие по красивым локациям Чебоксар и получить атмосферные снимки
39000
₽
за всё
Откройте для себя Йошкар-Олу с нашей захватывающей экскурсией из Чебоксар! Узнайте, как город, построенный для защиты границ, превратился в архитектур...
4.6
13 отзывов
6000
₽
за всё
Прогуляться по историческим локациям города и пофотографироваться в лучших декорациях
4.7
49 отзывов
от
1500
₽
за чел.
Рассказы о судьбе столицы Чувашии на обзорной пешеходной экскурсии с чаепитием
Групповые экскурсии
4.9
130 отзывов
1340
₽
за чел.
Пройти по местам притяжения старого города и услышать интересные истории
5
195 отзывов
1250
₽
за чел.
Приглашаю вас прогуляться со мной по Красной площади, бульвару Купца Ефремова, Московской набережной, скверу К. Иванова и улице М. Сеспеля. На своих э...
4.9
70 отзывов
1600
₽
за чел.
обед или ужин в ресторане под рассказ гида об особенностях национальной кухни
Обзорные по городам
5
1 отзыв
21000
₽
за всё
Увидеть город с воды, проследить его историю и взглянуть на него глазами знаменитых путешественников
5
16 отзывов
5100
₽
за всё
Путешественники узнают историю нашего города, я познакомлю их с легендами, со сказками чувашского народа. Я Вам расскажу о том, почему возлюбленная Фё...
5
195 отзывов
1250
₽
за чел.
Приглашаю вас прогуляться со мной по Красной площади, бульвару Купца Ефремова, Московской набережной, скверу К. Иванова и улице М. Сеспеля. На своих э...
39000
₽
за всё
Откройте для себя Йошкар-Олу с нашей захватывающей экскурсией из Чебоксар! Узнайте, как город, построенный для защиты границ, превратился в архитектур...
5
34 отзыва
5060
₽
за всё
Самобытный и красочный город на Волге откроется перед вами с лучших ракурсов! Приглашаю вас на прогулку по Чебоксарам, на которой вы познакомитесь с у...
4.9
17 отзывов
9150
₽
за всё
Программа начнётся с обзорной экскурсии по Чебоксарам. Это возможность познакомиться с «визитными карточками» города, кроме этого вы посетите Музея пи...
4.9
9 отзывов
8150
₽
за всё
Во время обзорной экскурсии по Чебоксарам на транспорте вы откроете для себя знаковые достопримечательности и памятники, полюбуетесь красавицей-Волгой...
4.6
20 отзывов
6150
₽
за всё
Чебоксары по праву считаются одним из самых красивых и уютных городов на берегу Волги. Пешеходная прогулка позволит почувствовать всё его очарование.
4.8
5 отзывов
6150
₽
за всё
Чебоксары – культурный, научный и промышленный центр Чувашской Республики. Заложенный по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарск...
Водные прогулки
5
1 отзыв
21000
₽
за всё
Увидеть город с воды, проследить его историю и взглянуть на него глазами знаменитых путешественников
4.6
20 отзывов
6150
₽
за всё
Чебоксары по праву считаются одним из самых красивых и уютных городов на берегу Волги. Пешеходная прогулка позволит почувствовать всё его очарование.
4500
₽
за чел.
Это обзорная экскурсия, которая познакомит Вас с прошлым Чебоксарской крепости, уездного города и современным образом столицы Чувашской Республики. Вы...
Туры на автомобиле
4.9
51 отзыв
5500
₽
за всё
Большой вояж по старинным и современным местам города в компании легенд и чувашских историй
5
18 отзывов
8100
₽
за всё
Разобраться в этнокультурных особенностях края и познакомиться с древней мифологией народа
4.7
164 отзыва
5700
₽
за всё
Прогулка по ключевым местам города и знакомство с самобытной культурой Чувашии
5
151 отзыв
7050
₽
за всё
Посетить важнейшие места города и познакомиться с местными легендами и преданиями
Гастрономические туры
4.6
13 отзывов
6000
₽
за всё
Узнать и понять чувашскую культуру через национальную кухню
5
18 отзывов
8100
₽
за всё
Разобраться в этнокультурных особенностях края и познакомиться с древней мифологией народа
5
59 отзывов
7275
₽
за всё
Вы совершите путешествие во времени и узнаете, как складывалась история Чебоксар на протяжении столетий. Услышите о языческом прошлом чувашей и о мест...
4.9
17 отзывов
9150
₽
за всё
Программа начнётся с обзорной экскурсии по Чебоксарам. Это возможность познакомиться с «визитными карточками» города, кроме этого вы посетите Музея пи...
5
49 отзывов
7500
₽
за всё
Посетить столицы двух республик и раскрыть историю марийского и чувашского народов
4.7
164 отзыва
5700
₽
за всё
Прогулка по ключевым местам города и знакомство с самобытной культурой Чувашии
4.9
70 отзывов
1600
₽
за чел.
обед или ужин в ресторане под рассказ гида об особенностях национальной кухни
4.8
5 отзывов
6150
₽
за всё
Чебоксары – культурный, научный и промышленный центр Чувашской Республики. Заложенный по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарск...
Последние отзывы об экскурсиях по Чувашии
З
Дата посещения: 14 июн 2026
Замечательно прогулялись по Чебоксарам. Зоя потрясающий экскурсовод. Если хотите интересную прогулку по городу и позитива, то Зоя-это Ваш проводник! От всего сердца благодарим её за открытие для насзамечательного Чувашского края!
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С
Дата посещения: 12 апр 2026
Отлично
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О
Дата посещения: 16 авг 2025
Татьяна не могла провести экскурсию лично и, получив наше согласие, предложила нам экскурсовода Марину. С Мариной мы прекрасно провели время.
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Е
Дата посещения: 20 июл 2025
Анна- великолепный гид экскурсовод!
Все прошло легко и интересно! Рекомендуем
Все прошло легко и интересно! Рекомендуем
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в
Дата посещения: 13 июн 2025
Добрый день уважаемые туристы! заказывали фото-экскурсию у Анны. Остались очень довольны. Помимо того, что Анна рассказывает исторические моменты о своей республике, городе Чебоксары, она делает шикарные фото на память. Рекомендуем Анечку в качестве экскурсовода, фото
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Ю
Дата посещения: 1 июн 2025
Очень понравилась экскурсия от Натальи, много интересных фактов,истории, но воспринимается всё легко,с юмором,в теплой дружеской обстановке. Спасибо гиду за путеводитель с рекомендациями.
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О
Дата посещения: 28 мая 2025
Вчера побывали на экскурсии Валерия Алексеевича в Чебоксарах. Хотим выразить свою благодарность за проведённую экскурсию. Нам были показаны интересные места
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К
Большое спасибо Зое, за шикарную экскурсию. Проходили до этого несколько раз по этим локациям, и даже не знали историю города, значимые места. Нам очень понравилось, хоть мы и были с маленьким ребенком 🥰
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Чебоксары очень красивый и чистый город. Со своим национальным колоритом. Экскурсовод у нас был Алексей, приятный молодой человек. Много рассказал, показал. Нам с мужем понравилось. В Чебоксары вернёмся ещё.
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Н
Огромное спасибо Наталье и Евгению за потрясающую экскурсию! Время пролетело абсолютно незаметно, особенно водная часть, с погодой очень повезло!
Наталья —
Наталья —
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