О Ольга 5 Отзыв на: Чебоксары - истории и легенды Изумительный экскурсовод! Познавательно, интересно,с душой и любовью к своему городу, республике! На одном дыхании прошла экскурсия и хочется ещё вернуться!

В Валентина 5 Отзыв на: Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева Во время нашего визита в Чебоксары, посчастливилось попасть на экскурсию к гиду Валерию. Первое, что хочется отметить, это пунктуальность, интеллигентность, необычную подачу материала и принятие во внимание пожеланий экскурсантов! Посетили все знаковые места, от набережной и смотровых площадок до парка Победы и музея Чапаева. Чебоксары - чудесный город, спасибо Валерию, что сделал знакомство с ним ещё более ярким!

Н Наталия 5 Отзыв на: Чебоксары - истории и легенды Большое спасибо Наталии за экскурсию. Получили огромное удовольствие. Без преувеличения можно сказать, что человек занимается любимым делом!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Чебоксары - истории и легенды Спасибо огромное. Экскурсия понравилась и взрослым и детям. Красивый город, отличный гид, очень хорошая организация. Мы были довольны всем. Обязательно порекомендуем друзьям.

Н Николай 5 Отзыв на: По Чебоксарам на автомобиле Все очень понравилось, город с большой и красивой историей. Спасибо за прекрасную экскурсию, вернулись с массой положительных эмоций.

А Анна 5 Отзыв на: Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева Не смотря на погоду, экскурсия прошла замечательно, Валерий очень приятный, интересный рассказчик и собеседник. Экскурсия понравилась. Большое спасибо!

Н Надежда 5 Отзыв на: Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день Татьяна - замечательный экскурсовод! Её рассказ был очень интересным, на все (даже самые глупые😄) вопросы она ответила с удовольствием и со знанием дела! При этом она сразу понимает, что именно интересует экскурсанта и даёт более полную информацию именно об этом. Порадовала её грамотная речь. Во время экскурсии Татьяна организовала вкусный и дешёвый перекус, при желании можно было бы и плотно пообедать. Спасибо, Татьяна!

А Анна 5 Отзыв на: Чебоксары - истории и легенды Рекомендую Наталью как очень интересного человека! Хоть нам и было холодно, время прошло быстро.

Ю Юлия 5 Отзыв на: По Чебоксарам на автомобиле Мы с коллегами случайно оказались по работе в Чебоксарах в середине марта (не самая привлекательная погода) и никак не могли бы подумать, что после экскурсии Натальи так долго ещё будем обсуждать и восхищаться этим городом! Три часа приятного общения, нестандартной туристской информации и перемещения по городу на автомобиле с выходами. А после, ценные советы, что посмотреть, попробовать и поделать:) Рекомендасьон, уважаемые туристы!

А Анастасия 5 Отзыв на: Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева Были с детьми! Ездили по городу на машине … город знает хорошо … даже побывали на месте силы в городе Чебоксары, посмотрели как ходят люди по углям … детям понравилось …

Е Елена 5 Отзыв на: Чебоксары вчера и сегодня Татьяна, спасибо за экскурсию. Познакомились с городом, посмотрели самые знаковые места. Получили рекомендации по сувенирам, еде и пиву🍺

Л Людмила 5 Отзыв на: Чебоксары - истории и легенды Самый лучший экскурсовод! Столько впечатлений. Наталья знает все о городе, в котором живет. Участвовала в создании многих культурных объектов в Чебоксарах. Поэтому знает все и даже больше, что никто не расскажет

Н Николай 5 Отзыв на: Чебоксары - истории и легенды Очень хорошая экскурсия,Наталья -очень грамотный и интересный экскурсовод,время пролетело незаметно.

А Ася 5 Отзыв на: По Чебоксарам на автомобиле Наталья, спасибо за прекрасную Экскурсию по Чебоксарам, за интересную и легкую информацию, за внимание, интересную, познавательную, обьемную по локациям поездку по столице Чувашии! Экскурсия в компании Натальи была очень интересна нам и, даже для наших детей подростков. Наша небольшая компания получила море позитива и огромное желание вернуться и продолжить знакомство с Чебоксарами! Наталья, спасибо большое за яркие впечатления, лёгкость общения и дружескую атмосферу! За великолепную подачу материала!

О Ольга 5 Отзыв на: Чебоксары вчера и сегодня В городе были в первый раз. Конечно же, основной целью было познать основы основ - с чего начиналась история этого места, чем жили и живут местные жители, какова культура и обычаи чувашского народа. Татьяна - человек, выросший на этой земле и знающий тонкости культуры и истории, профессионал своего дела, интеллигентная женщина, с грамотной приятной речью, полностью удовлетворила наши потребности в знаниях. Экскурсия была 3 часа на нашем автомобиле, поэтому мы проехали по всем достопримечательностям. За это время узнали много интересного о Чебоксарах, были удивлены историей города, заразились от Татьяны особым трепетом к этим местам. Очень рекомендуем данного гида! Спасибо, Татьяна!

в вера 5 Отзыв на: По Чебоксарам на автомобиле Мы были с Наталией на обзорной экскурсии по Чебоксарам. Очень впечатлены интересным рассказом о городе. Передвигались на комфортном автомобиле. Увидели все значимые места и памятники. Наталия настоящий энтузиаст своего дела, видно, как любит свой край. Отлично реагирует на нужды и пожелания своих слушателей. Благодарим за увлекательное путешествие и очень рекомендуем!!!

Е Елена 5 Отзыв на: По Чебоксарам на автомобиле Настоятельно рекомендую! Думаю, непоследняя встреча и с городом и с гидом! Захотелось вернуться летом! Древность и современность! Много нового и удивительного от интересного рассказчика. Спасибо!

В Валентин 5 Отзыв на: По Чебоксарам на автомобиле 5 января у нас была автомобильная экскурсия по самым интересным для заезжих туристов местам в Чебоксарах. Наша гид Наталия не только очень компетентный и пунктуальный гид, но крайне приятная и обаятельная женщина. 👍🏻☺️ Спасибо!

А Андрей 5 Отзыв на: Чебоксары - истории и легенды Спасибо Наталье за интересную и познавательную прогулку по Чебоксарам! Наталия – эрудированный, доброжелательный гид, любящий и отлично знающий свой родной город. С ней мы узнали историю города с момента его основания и до настоящего времени. Услышали интересные истории об известных и не очень известных (для нас до экскурсии) жителях Чебоксар и Чувашии, о домах, храмах. Буду рекомендовать посещение Чебоксар и знакомство с этим замечательным городом своим друзьям и знакомым!