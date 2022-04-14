О Олег 5 Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса Всё прошло замечательно!

А Анастасия 5 Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса Ездили на экскурсию 19 февраля 2022, было здорово! Мурат показал нам чудесные места. По пути за окном мелькали завораживающие виды. Мы узнали очень много полезного и интересного. Обязательно порекомендую близким и друзьям! Огромное Вам спасибо!!!

Ю Юлия 5 Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор Ездили на экскурсию 16 февраля вместе с гидом Галиной. Остались в восторге! Классная рассказчица, узнали много интересного о местных краях: про историю и современность. Посмотрели Сентинский храм, Тебердинский заповедник, водопады, побывали на форелевом хозяйстве (выловили рыбу, которую очень вкусно нам приготовили). Пять часов экскурсии пролетели очень быстро. Если будете в Домбае, рекомендую!

Н Надежда 5 Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса Добрый день! Ездили на экскурсию семьей. Мурат - отличный гид. Всё организованно, без накладок. Рассказал всё, что было интересно, показал удивительные места. Сам предложил варианты маршрута. Всё очень понравилось.

С Светлана 5 Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор Прошло уже 6 месяцев с нашей экскурсии, а ребенок до сих пор вспоминает вкусный горный чай, которым нас угостил Алексей на плато, с которого открываются красоты

К Ксения 5 Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса Великолепный гид! Мурат все отлично рассказал, показал и отвёз во все красочные места Домбая! Экскурсия прошла в максимально удобное время, которое подстроили под нас! Также с местами, все индивидуально! Проходила на чистой и комфортабельной машиной, с аккуратным вождением! Как бонус, в конце экскурсии по нашему желанию отвезли в кафе, где можно было половить форель и съесть ее прямо с мангала. 10/10!

О Оксана 5 Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса Выражаем благодарность нашему гиду Мурату, за чуткое и заботливое отношение и профессионализм. Поездка была интересной, насыщенной, безопасной, все было здорово, нам очень понравилось. Спасибо за увиденную красоту! Вернёмся вновь.

А Алла 5 Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса Огромное спасибо Мурату за прекрасную поездку! Узнали много нового о Домбае, об истории края и народов, живущих в регионе. Мурат не только отличный рассказчик, но и спокойный, пунктуальный и надёжный водитель. Рекомендуем!

Л Леонид 5 Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса Спасибо Мурату за нашу поездку и гостеприимный настрой. Спокойно и размеренно, с возможностью рассмотреть все и послушать. Комфортно и безопасно, что важно, так как были с детьми. Возможно было разговаривать на любые темы, приятно, когда человек любит и живёт в месте о котором рассказывает.

О Ольга 5 Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор Отличная экскурсия!!! Гидом был брат Алексея - Денис(Алексей приболел). Все очень понравилось, посетили водопад Аликпер, ущелье Гочанхыр, озеро Северный приют! Экскурсия началась в 9, вернулись в 15.30. Можно было остановиться на обед в поселке Домбай, но мы решили не терять время и покушать уже после экскурсии! Денис внимательный, хороший рассказчик, доброжелательный! Замечательные места, обязательно вернемся!!!

А Асылгараев 5 Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса всё было бы познавательно и ненавязчиво, за столь короткое время успели увидеть много красивых мест

А Анастасия 5 Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор Спасибо Алексею за отличный день! Незабываемые эмоции и вкуснейший чай с видом на Эльбрус!

Э Энзе 5 Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса Мурат провел очень интересную экскурсию с посещением рек, озер и водопадов. Содержательно и увлекательно! Маршрут- с учетом наших пожеланий и возможностей!

А Анна 5 Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор Наш гид- Алексей, очень интересно рассказывает про местность, легенды, историю. Советую посетить Домбай не только ради гор, чистейшего воздуха и снега летом. А ради неподдельного чувства, что мир огромен и многогранен. Спасибо за прекрасный день и ощущений безмятежности, свободы и удовольствия.

С Светлана 5 Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор Посетили экскурсию всей семьёй. Экскурсию проводил Алексей. Отдельное Спасибо за то, что Алексей сразу учёл пожелания по наполнению программы и сложности маршрута, отталкиваясь от наших пожеланий и физических возможностей. Были впечатлены его знаниями окрестностей и истории края! Результат - масса ярких впечатлений, фотографий и незабываемых эмоций!

О Ольга 5 Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор Спасибо, Алексею за хорошую экскурсию! Ездили впятером. Решили посетить Сентинский монастырь, водопад Шумка и озеро Туманное. Алексей интересно рассказывает всяческие подробности и знакомит с местными байками. Спокойный, не навязчивый профессионал. На пути он показал нам места, о которых обычные туристы и проводники даже не в курсе!

О Олег 5 Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор Было интересно.

Г ГОНЧАРОВ 5 Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор Прекрасная Экскурсия! Показали красоты Домбая и увидели его величество Эльбрус. Показали Сентинский храм Х века. Рекомендую!!!

А Алексей 5 Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор Всё было отлично. Удалось подстроить маршрут так, что нам с детьми было интересно и не тяжело.