Экскурсии в городах Республики Карачаево-Черкессии
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Карачаево-Черкессии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Последние отзывы об экскурсиях по Республике Карачаево-Черкессии
- ООлег14 апреля 2022Всё прошло замечательно!
- ААнастасия28 февраля 2022Ездили на экскурсию 19 февраля 2022, было здорово! Мурат показал нам чудесные места. По пути за окном мелькали завораживающие виды. Мы узнали очень много полезного и интересного. Обязательно порекомендую близким и друзьям! Огромное Вам спасибо!!!
- ЮЮлия18 февраля 2022Ездили на экскурсию 16 февраля вместе с гидом Галиной. Остались в восторге! Классная рассказчица, узнали много интересного о местных краях: про историю и современность. Посмотрели Сентинский храм, Тебердинский заповедник, водопады, побывали на форелевом хозяйстве (выловили рыбу, которую очень вкусно нам приготовили). Пять часов экскурсии пролетели очень быстро. Если будете в Домбае, рекомендую!
- ННадежда10 января 2022Добрый день! Ездили на экскурсию семьей. Мурат - отличный гид. Всё организованно, без накладок. Рассказал всё, что было интересно, показал удивительные места. Сам предложил варианты маршрута. Всё очень понравилось.
- ССветлана20 декабря 2021Прошло уже 6 месяцев с нашей экскурсии, а ребенок до сих пор вспоминает вкусный горный чай, которым нас угостил Алексей на плато, с которого открываются красоты
- ККсения9 ноября 2021Великолепный гид! Мурат все отлично рассказал, показал и отвёз во все красочные места Домбая! Экскурсия прошла в максимально удобное время, которое подстроили под нас! Также с местами, все индивидуально! Проходила на чистой и комфортабельной машиной, с аккуратным вождением! Как бонус, в конце экскурсии по нашему желанию отвезли в кафе, где можно было половить форель и съесть ее прямо с мангала. 10/10!
- ООксана3 ноября 2021Выражаем благодарность нашему гиду Мурату, за чуткое и заботливое отношение и профессионализм. Поездка была интересной, насыщенной, безопасной, все было здорово, нам очень понравилось. Спасибо за увиденную красоту! Вернёмся вновь.
- ААлла25 октября 2021Огромное спасибо Мурату за прекрасную поездку! Узнали много нового о Домбае, об истории края и народов, живущих в регионе. Мурат не только отличный рассказчик, но и спокойный, пунктуальный и надёжный водитель. Рекомендуем!
- ЛЛеонид16 октября 2021Спасибо Мурату за нашу поездку и гостеприимный настрой. Спокойно и размеренно, с возможностью рассмотреть все и послушать. Комфортно и безопасно, что важно, так как были с детьми. Возможно было разговаривать на любые темы, приятно, когда человек любит и живёт в месте о котором рассказывает.
- ООльга10 октября 2021Отличная экскурсия!!! Гидом был брат Алексея - Денис(Алексей приболел). Все очень понравилось, посетили водопад Аликпер, ущелье Гочанхыр, озеро Северный приют! Экскурсия началась в 9, вернулись в 15.30. Можно было остановиться на обед в поселке Домбай, но мы решили не терять время и покушать уже после экскурсии! Денис внимательный, хороший рассказчик, доброжелательный! Замечательные места, обязательно вернемся!!!
- ААсылгараев13 сентября 2021всё было бы познавательно и ненавязчиво, за столь короткое время успели увидеть много красивых мест
- ААнастасия13 сентября 2021Спасибо Алексею за отличный день! Незабываемые эмоции и вкуснейший чай с видом на Эльбрус!
- ЭЭнзе29 августа 2021Мурат провел очень интересную экскурсию с посещением рек, озер и водопадов. Содержательно и увлекательно! Маршрут- с учетом наших пожеланий и возможностей!
- ААнна16 августа 2021Наш гид- Алексей, очень интересно рассказывает про местность, легенды, историю. Советую посетить Домбай не только ради гор, чистейшего воздуха и снега летом. А ради неподдельного чувства, что мир огромен и многогранен. Спасибо за прекрасный день и ощущений безмятежности, свободы и удовольствия.
- ССветлана31 июля 2021Посетили экскурсию всей семьёй. Экскурсию проводил Алексей. Отдельное Спасибо за то, что Алексей сразу учёл пожелания по наполнению программы и сложности маршрута, отталкиваясь от наших пожеланий и физических возможностей. Были впечатлены его знаниями окрестностей и истории края! Результат - масса ярких впечатлений, фотографий и незабываемых эмоций!
- ООльга26 июля 2021Спасибо, Алексею за хорошую экскурсию! Ездили впятером. Решили посетить Сентинский монастырь, водопад Шумка и озеро Туманное. Алексей интересно рассказывает всяческие подробности и знакомит с местными байками. Спокойный, не навязчивый профессионал. На пути он показал нам места, о которых обычные туристы и проводники даже не в курсе!
- ООлег24 июля 2021Было интересно.
- ГГОНЧАРОВ10 июля 2021Прекрасная Экскурсия! Показали красоты Домбая и увидели его величество Эльбрус. Показали Сентинский храм Х века. Рекомендую!!!
- ААлексей7 июля 2021Всё было отлично. Удалось подстроить маршрут так, что нам с детьми было интересно и не тяжело.
- ААфанасьева5 июля 2021Брали экскурсию на 3 человека (2 взрослых и 1 ребёнок). Экскурсию проводил Роман,является профессиональным Спасателем. Посетили 3 водопада,вышли на поляны с видом на ледники, спускались к ручьям, подходили к горным рекам,искупались в горном озере. Во время подъёмов и спусков в горах профессионально страховал и направлял каждый шаг ребёнка,за что отдельное спасибо! Ни где не торопил, терпеливо ждал пока нагуляемся, сфотографируемся. Показывал наиболее лучшие места (виды) для фото! Наш ребёнок(11 лет), не любитель таких мероприятий, была в восторге от экскурсии! Всё было очень круто!!! Рекомендую!!!