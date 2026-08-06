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Экскурсии по Карачаево-Черкессии и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Карачаево-Черкессии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Домбай

Индивидуальные экскурсии

Путешествие к Маркинским озёрам
Путешествие к Маркинским озёрам
5
2 отзыва
17000
за всё
Из посёлка Домбай - к бирюзовому чуду Карачаево-Черкесии
Домбай
Знакомство с Домбаем и час на горных лыжах
Знакомство с Домбаем и час на горных лыжах
6000
за чел.
Рассмотреть Главный Кавказский хребет и скатиться по учебному склону
Домбай
Индивидуальный трансфер из Домбая в Минводы
Индивидуальный трансфер из Домбая в Минводы
8000
за всё
Вернуться на комфортабельном авто после отдыха на горном курорте
Домбай
Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье
Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье
5
1 отзыв
23200
за всё
Почувствовать дыхание Кавказа на берегу высокогорного водоёма среди лесов и вершин
Домбай
Треккинг к Алибекскому водопаду
Треккинг к Алибекскому водопаду
14000
за всё
Пройти пешком по живописному ущелью, чтобы увидеть главное природное чудо окрестностей Домбая
Домбай
Затерянные на Домбае: Сентинский храм и плато Бурушсырт
Затерянные на Домбае: Сентинский храм и плато Бурушсырт
16400
за всё
Малоизвестный маршрут к древней христианской святыне и плато, где царит подлинная тишина
Домбай
Из Домбая - к Туманному озеру
Из Домбая - к Туманному озеру
5
2 отзыва
9500
за всё
Туда, где горы отражаются в воде
Домбай
Шоанинский храм, Сырные пещеры, Мариинский водопад и плато Гумбаши
Шоанинский храм, Сырные пещеры, Мариинский водопад и плато Гумбаши
5
1 отзыв
26400
за всё
Из Домбая - к природным красотам Карачаево-Черкессии
Домбай
Из Домбая - на Гумбаши
Из Домбая - на Гумбаши
20000
за всё
Насладиться красотой природы Карачаево-Черкессии на самом высокогорном перевале России
Домбай

Групповые экскурсии

Конная прогулка в Джамагатском ущелье
Конная прогулка в Джамагатском ущелье
5
1 отзыв
8700
за чел.
Познакомиться с умными животными и сполна насладиться красотой Домбая
Домбай
Домбай: прогулка на лошадях среди живописных гор
Домбай: прогулка на лошадях среди живописных гор
5
2 отзыва
6000
за чел.
Прокатиться верхом по красивым местам и вдохновиться природой
Домбай
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
5
25 отзывов
4180
за чел.
Домбай — небольшой поселок в Карачаево-Черкесии среди Кавказских гор. Он знаменит своим горнолыжным курортом. Но сюда можно приезжать не только зимой ...
Домбай
Тур в горы Домбая из Железноводска
Тур в горы Домбая из Железноводска
4.8
5 отзывов
4200
за чел.
Домбай — популярный российский курорт в первую очередь любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется как «всесезонный». К...
Домбай
Тур в горы Верхней Балкарии + Языку Тролля из Железноводска
Тур в горы Верхней Балкарии + Языку Тролля из Железноводска
5000
за чел.
В этом путешествии вы насладитесь как природными красотами, так и культурным наследием времён и народов. Попробуете местную кухню, прикоснётесь к озер...
Домбай
Домбай - сказка в горах Кавказа из Ессентуков
Домбай - сказка в горах Кавказа из Ессентуков
5000
за чел.
Домбай — сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Он окружён величественными снежными пиками и густыми лесами. Во время поездки мы посе...
Домбай
Из Ессентуков: Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
Из Ессентуков: Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
5
2 отзыва
3000
за чел.
В ходе экскурсии вы увидите древнейшие храмы в России, озеро Кара-кель, попробуете кристальную воду в реке Улу-Муруджу, и конечно, подниметесь канатно...
Домбай
Путешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Путешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
5
11 отзывов
4200
за чел.
Умопомрачительные горные виды ждут вас круглый год, а природа будет радовать глаз озёрами, ледниками, разнообразной фауной, чистейшим воздухом. Вы пос...
Домбай
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа» из Ессентуков
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа» из Ессентуков
5
2 отзыва
3000
за чел.
Домбай неспроста называют «Сердцем гор». Его заснеженные вершины расположены в окружении склонов с альпийскими лугами, хвойными лесами, ледяными рекам...
Домбай

Обзорные по городам

Знакомство с Домбаем и час на горных лыжах
Знакомство с Домбаем и час на горных лыжах
6000
за чел.
Рассмотреть Главный Кавказский хребет и скатиться по учебному склону
Домбай
Треккинг к Алибекскому водопаду
Треккинг к Алибекскому водопаду
14000
за всё
Пройти пешком по живописному ущелью, чтобы увидеть главное природное чудо окрестностей Домбая
Домбай
Затерянные на Домбае: Сентинский храм и плато Бурушсырт
Затерянные на Домбае: Сентинский храм и плато Бурушсырт
16400
за всё
Малоизвестный маршрут к древней христианской святыне и плато, где царит подлинная тишина
Домбай
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
5
2 отзыва
10000
за всё
Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня
Домбай
Самое красивое в Домбае за несколько часов + деревня альпак
Самое красивое в Домбае за несколько часов + деревня альпак
8000
за всё
Оказаться в горной сказке, подняться по канатной дороге и познакомиться с обитателями фермы
Домбай

Водные прогулки

Из Домбая - к Туманному озеру
Из Домбая - к Туманному озеру
5
2 отзыва
9500
за всё
Туда, где горы отражаются в воде
Домбай
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
5
2 отзыва
10000
за всё
Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня
Домбай
Из Домбая - к Мухинскому ущелью и озеру Шобайдак
Из Домбая - к Мухинскому ущелью и озеру Шобайдак
5
2 отзыва
17000
за всё
Отправиться к прозрачному горному озеру на высоте около 3000 метров
Домбай
Домбай в мини-группе из Пятигорска: Гумбаши, озеро Кара-Кёль и древний храм
Домбай в мини-группе из Пятигорска: Гумбаши, озеро Кара-Кёль и древний храм
5
98 отзывов
4200
за чел.
Что может быть лучше гор? Конечно же только горы! Я приглашаю вас в однодневное путешествие из Пятигорска на Домбай. Вы побываете на самом популярном ...
Домбай
Бадукские Озера - красоты Карачаево-Черкесии из Кисловодска
Бадукские Озера - красоты Карачаево-Черкесии из Кисловодска
20000
за всё
Наши путешественники попадут в один из красивейших заповедников Карачаево-Черкесии: Тебердинский Государственный Заповедник. Нам предстоит пройти одну...
Домбай

Туры на автомобиле

Путешествие к Маркинским озёрам
Путешествие к Маркинским озёрам
5
2 отзыва
17000
за всё
Из посёлка Домбай - к бирюзовому чуду Карачаево-Черкесии
Домбай
Индивидуальный трансфер из Домбая в Минводы
Индивидуальный трансфер из Домбая в Минводы
8000
за всё
Вернуться на комфортабельном авто после отдыха на горном курорте
Домбай
Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье
Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье
5
1 отзыв
23200
за всё
Почувствовать дыхание Кавказа на берегу высокогорного водоёма среди лесов и вершин
Домбай
Затерянные на Домбае: Сентинский храм и плато Бурушсырт
Затерянные на Домбае: Сентинский храм и плато Бурушсырт
16400
за всё
Малоизвестный маршрут к древней христианской святыне и плато, где царит подлинная тишина
Домбай
Из Домбая - к Туманному озеру
Из Домбая - к Туманному озеру
5
2 отзыва
9500
за всё
Туда, где горы отражаются в воде
Домбай
Шоанинский храм, Сырные пещеры, Мариинский водопад и плато Гумбаши
Шоанинский храм, Сырные пещеры, Мариинский водопад и плато Гумбаши
5
1 отзыв
26400
за всё
Из Домбая - к природным красотам Карачаево-Черкессии
Домбай
Из Домбая - на Гумбаши
Из Домбая - на Гумбаши
20000
за всё
Насладиться красотой природы Карачаево-Черкессии на самом высокогорном перевале России
Домбай
Сказочное Мухинское ущелье: поездка из Домбая
Сказочное Мухинское ущелье: поездка из Домбая
20000
за всё
Исследовать горный край и поразиться величию природы
Домбай
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
5
2 отзыва
10000
за всё
Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня
Домбай

Последние отзывы об экскурсиях по Карачаево-Черкессии

А
Домбай на автомобиле премиум-класса
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.+3
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
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Анастасия
Домбай на автомобиле премиум-класса
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но маму привезла впервые. Сразу
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уточнила, что нужен будет маршрут, где будет поменьше ходьбы пешком, так как маме будет тяжело. Мурат подобрал и посоветовал отличный маршрут с живописными красотами под нашу просьбу. Мы посетили Первый христианский храм, прогулялись по заповеднику. Мама очень осталась довольна и не устала. Спасибо, что учитываете такие детали. Нам очень понравилось как Мурат с любовью рассказывал о своем крае. Было очень познавательно и интересно. Мы сделали огромное количество замечательных фотографий, а впечатлений и эмоций осталось еще больше. Теперь, когда мы снова приедем в Домбай (а приехать хочется еще) мы обязательно обратимся к Мурату. Его экскурсии это не просто "покататься по горам". Это безопасное вождение, интересные рассказы и новые, живописные места. Мы обязательно обратимся ещё и всем советуем!

Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но+4
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но
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А
Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
Огромная благодарность Шерифу за прекрасную экскурсию! Впечатления самые позитивные: интересный и продуманный маршрут, увлекательные истории, максимум комфорта и заботы о
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гостях. Все прошло невероятно душевно, легко и на одном дыхании. Шериф — настоящий профессионал своего дела и замечательный собеседник. Обязательно будем рекомендовать всем знакомым и уже хотим вернуться к вам снова!:)

Огромная благодарность Шерифу за прекрасную экскурсию! Впечатления самые позитивные: интересный и продуманный маршрут, увлекательные истории, максимум
Огромная благодарность Шерифу за прекрасную экскурсию! Впечатления самые позитивные: интересный и продуманный маршрут, увлекательные истории, максимум
Огромная благодарность Шерифу за прекрасную экскурсию! Впечатления самые позитивные: интересный и продуманный маршрут, увлекательные истории, максимум
Огромная благодарность Шерифу за прекрасную экскурсию! Впечатления самые позитивные: интересный и продуманный маршрут, увлекательные истории, максимум+1
Огромная благодарность Шерифу за прекрасную экскурсию! Впечатления самые позитивные: интересный и продуманный маршрут, увлекательные истории, максимум
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СЕРГЕЙ
Домбай на автомобиле премиум-класса
огромное спасибо Мурату за экскурсию и его образованность, знания и истории! всем рекомендую, не прогадаете, отдельное спасибо комфортному автомобилю
огромное спасибо Мурату за экскурсию и его образованность, знания и истории! всем рекомендую, не прогадаете, отдельное спасибо комфортному автомобилю
огромное спасибо Мурату за экскурсию и его образованность, знания и истории! всем рекомендую, не прогадаете, отдельное спасибо комфортному автомобилю
огромное спасибо Мурату за экскурсию и его образованность, знания и истории! всем рекомендую, не прогадаете, отдельное спасибо комфортному автомобилю
огромное спасибо Мурату за экскурсию и его образованность, знания и истории! всем рекомендую, не прогадаете, отдельное спасибо комфортному автомобилю
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А
Домбай на автомобиле премиум-класса
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут. В первый день был
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сильный ливень,но мы все равно провели время очень интересно! Даже смогли посмотреть водопад вблизи! Все прошло замечательно, Мурат отличный проводник! Большое спасибо! 🤝😍

Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.+9
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут.
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Вероника
Из Домбая - на плато Буруш-Сырты
Шикарная экскурсия, великолепный гид!
Было очень комфортно, отлично провели время!
Шикарная экскурсия, великолепный гид!
Шикарная экскурсия, великолепный гид!
Шикарная экскурсия, великолепный гид!
Шикарная экскурсия, великолепный гид!+6
Шикарная экскурсия, великолепный гид!
Шикарная экскурсия, великолепный гид!
Шикарная экскурсия, великолепный гид!
Шикарная экскурсия, великолепный гид!
Шикарная экскурсия, великолепный гид!
Шикарная экскурсия, великолепный гид!
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С
Домбай с Сырными пещерами - жемчужина Кавказа в мини-группе из Ессентуков
Сегодня, 21/07, ездили в Домбай с Марком. Огромное спасибо за организацию тура! 🙏 Мои мамочки остались очень довольны. Сказали обязательно оставить отзыв, что все прошло великолепно ✨. Экскурсия интересная, поездка комфортная, большое спасибо 🌟.
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Олег
Шоанинский храм, Сырные пещеры, Мариинский водопад и плато Гумбаши
Очень интересная экскурсия, интереснейший рассказ по местной истории впечатляющий древний храм, интересные локации по пути, и конечно бесподобные впечатляющие виды с плато
Очень интересная экскурсия, интереснейший рассказ по местной истории впечатляющий древний храм, интересные локации по пути, и
Очень интересная экскурсия, интереснейший рассказ по местной истории впечатляющий древний храм, интересные локации по пути, и
Очень интересная экскурсия, интереснейший рассказ по местной истории впечатляющий древний храм, интересные локации по пути, и
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Олег
Из Домбая - к Туманному озеру
экскурсия оставила изумительные впечатления, огромное спасибо организатору и непосредственно гиду Ахмату.
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Алексей
Из Домбая - на плато Буруш-Сырты
отличная экскурсия, брали на двоих, остались в восторге. В начале дня была непогода, Мурат предложил нам альтернативный маршрут, и это
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оказалось лучшим решением, мы испытали огромный спектр эмоций от восторга, до страха погружения в пещеры. Нам очень понравилась экскурсия, обстановка на всем маршруте была легкая, общение непринужденное, одно удовольствие было слушать историю республики и народа на ней проживающего, желание вернуться возросло многократно, спасибо большое!!

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