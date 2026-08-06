Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Карачаево-Черкессии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
2 отзыва
17000
₽
за всё
Из посёлка Домбай - к бирюзовому чуду Карачаево-Черкесии
6000
₽
за чел.
Рассмотреть Главный Кавказский хребет и скатиться по учебному склону
8000
₽
за всё
Вернуться на комфортабельном авто после отдыха на горном курорте
5
1 отзыв
23200
₽
за всё
Почувствовать дыхание Кавказа на берегу высокогорного водоёма среди лесов и вершин
14000
₽
за всё
Пройти пешком по живописному ущелью, чтобы увидеть главное природное чудо окрестностей Домбая
16400
₽
за всё
Малоизвестный маршрут к древней христианской святыне и плато, где царит подлинная тишина
5
1 отзыв
26400
₽
за всё
Из Домбая - к природным красотам Карачаево-Черкессии
20000
₽
за всё
Насладиться красотой природы Карачаево-Черкессии на самом высокогорном перевале России
Групповые экскурсии
5
1 отзыв
8700
₽
за чел.
Познакомиться с умными животными и сполна насладиться красотой Домбая
5
2 отзыва
6000
₽
за чел.
Прокатиться верхом по красивым местам и вдохновиться природой
5
25 отзывов
4180
₽
за чел.
Домбай — небольшой поселок в Карачаево-Черкесии среди Кавказских гор. Он знаменит своим горнолыжным курортом. Но сюда можно приезжать не только зимой ...
4.8
5 отзывов
4200
₽
за чел.
Домбай — популярный российский курорт в первую очередь любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется как «всесезонный». К...
5000
₽
за чел.
В этом путешествии вы насладитесь как природными красотами, так и культурным наследием времён и народов. Попробуете местную кухню, прикоснётесь к озер...
5000
₽
за чел.
Домбай — сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Он окружён величественными снежными пиками и густыми лесами. Во время поездки мы посе...
5
2 отзыва
3000
₽
за чел.
В ходе экскурсии вы увидите древнейшие храмы в России, озеро Кара-кель, попробуете кристальную воду в реке Улу-Муруджу, и конечно, подниметесь канатно...
5
11 отзывов
4200
₽
за чел.
Умопомрачительные горные виды ждут вас круглый год, а природа будет радовать глаз озёрами, ледниками, разнообразной фауной, чистейшим воздухом. Вы пос...
5
2 отзыва
3000
₽
за чел.
Домбай неспроста называют «Сердцем гор». Его заснеженные вершины расположены в окружении склонов с альпийскими лугами, хвойными лесами, ледяными рекам...
Обзорные по городам
6000
₽
за чел.
Рассмотреть Главный Кавказский хребет и скатиться по учебному склону
14000
₽
за всё
Пройти пешком по живописному ущелью, чтобы увидеть главное природное чудо окрестностей Домбая
16400
₽
за всё
Малоизвестный маршрут к древней христианской святыне и плато, где царит подлинная тишина
5
2 отзыва
10000
₽
за всё
Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня
8000
₽
за всё
Оказаться в горной сказке, подняться по канатной дороге и познакомиться с обитателями фермы
Водные прогулки
5
2 отзыва
10000
₽
за всё
Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня
5
2 отзыва
17000
₽
за всё
Отправиться к прозрачному горному озеру на высоте около 3000 метров
5
98 отзывов
4200
₽
за чел.
Что может быть лучше гор? Конечно же только горы! Я приглашаю вас в однодневное путешествие из Пятигорска на Домбай. Вы побываете на самом популярном ...
20000
₽
за всё
Наши путешественники попадут в один из красивейших заповедников Карачаево-Черкесии: Тебердинский Государственный Заповедник. Нам предстоит пройти одну...
Туры на автомобиле
5
2 отзыва
17000
₽
за всё
Из посёлка Домбай - к бирюзовому чуду Карачаево-Черкесии
8000
₽
за всё
Вернуться на комфортабельном авто после отдыха на горном курорте
5
1 отзыв
23200
₽
за всё
Почувствовать дыхание Кавказа на берегу высокогорного водоёма среди лесов и вершин
16400
₽
за всё
Малоизвестный маршрут к древней христианской святыне и плато, где царит подлинная тишина
5
1 отзыв
26400
₽
за всё
Из Домбая - к природным красотам Карачаево-Черкессии
20000
₽
за всё
Насладиться красотой природы Карачаево-Черкессии на самом высокогорном перевале России
20000
₽
за всё
Исследовать горный край и поразиться величию природы
5
2 отзыва
10000
₽
за всё
Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня
Последние отзывы об экскурсиях по Карачаево-Черкессии
А
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
+3
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Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но маму привезла впервые. Сразу
+4
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А
Огромная благодарность Шерифу за прекрасную экскурсию! Впечатления самые позитивные: интересный и продуманный маршрут, увлекательные истории, максимум комфорта и заботы о
+1
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огромное спасибо Мурату за экскурсию и его образованность, знания и истории! всем рекомендую, не прогадаете, отдельное спасибо комфортному автомобилю
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А
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут. В первый день был
+9
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Шикарная экскурсия, великолепный гид!
Было очень комфортно, отлично провели время!
Было очень комфортно, отлично провели время!
+6
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С
Сегодня, 21/07, ездили в Домбай с Марком. Огромное спасибо за организацию тура! 🙏 Мои мамочки остались очень довольны. Сказали обязательно оставить отзыв, что все прошло великолепно ✨. Экскурсия интересная, поездка комфортная, большое спасибо 🌟.
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Очень интересная экскурсия, интереснейший рассказ по местной истории впечатляющий древний храм, интересные локации по пути, и конечно бесподобные впечатляющие виды с плато
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экскурсия оставила изумительные впечатления, огромное спасибо организатору и непосредственно гиду Ахмату.
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отличная экскурсия, брали на двоих, остались в восторге. В начале дня была непогода, Мурат предложил нам альтернативный маршрут, и это
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