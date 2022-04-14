Экскурсии по Республике Карачаево-Черкессии

Экскурсии в городах Республики Карачаево-Черкессии

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Домбай

Последние отзывы об экскурсиях по Республике Карачаево-Черкессии

  • О
    Олег
    14 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса
    Всё прошло замечательно!
  • А
    Анастасия
    28 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса
    Ездили на экскурсию 19 февраля 2022, было здорово! Мурат показал нам чудесные места. По пути за окном мелькали завораживающие виды. Мы узнали очень много полезного и интересного. Обязательно порекомендую близким и друзьям! Огромное Вам спасибо!!!
  • Ю
    Юлия
    18 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор
    Ездили на экскурсию 16 февраля вместе с гидом Галиной. Остались в восторге! Классная рассказчица, узнали много интересного о местных краях: про историю и современность. Посмотрели Сентинский храм, Тебердинский заповедник, водопады, побывали на форелевом хозяйстве (выловили рыбу, которую очень вкусно нам приготовили). Пять часов экскурсии пролетели очень быстро. Если будете в Домбае, рекомендую!
  • Н
    Надежда
    10 января 2022
    5
    Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса
    Добрый день! Ездили на экскурсию семьей. Мурат - отличный гид. Всё организованно, без накладок. Рассказал всё, что было интересно, показал удивительные места. Сам предложил варианты маршрута. Всё очень понравилось.
  • С
    Светлана
    20 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор
    Прошло уже 6 месяцев с нашей экскурсии, а ребенок до сих пор вспоминает вкусный горный чай, которым нас угостил Алексей на плато, с которого открываются красоты
  • К
    Ксения
    9 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса
    Великолепный гид! Мурат все отлично рассказал, показал и отвёз во все красочные места Домбая! Экскурсия прошла в максимально удобное время, которое подстроили под нас! Также с местами, все индивидуально! Проходила на чистой и комфортабельной машиной, с аккуратным вождением! Как бонус, в конце экскурсии по нашему желанию отвезли в кафе, где можно было половить форель и съесть ее прямо с мангала. 10/10!
  • О
    Оксана
    3 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса
    Выражаем благодарность нашему гиду Мурату, за чуткое и заботливое отношение и профессионализм. Поездка была интересной, насыщенной, безопасной, все было здорово, нам очень понравилось. Спасибо за увиденную красоту! Вернёмся вновь.
  • А
    Алла
    25 октября 2021
    5
    Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса
    Огромное спасибо Мурату за прекрасную поездку! Узнали много нового о Домбае, об истории края и народов, живущих в регионе. Мурат не только отличный рассказчик, но и спокойный, пунктуальный и надёжный водитель. Рекомендуем!
  • Л
    Леонид
    16 октября 2021
    5
    Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса
    Спасибо Мурату за нашу поездку и гостеприимный настрой. Спокойно и размеренно, с возможностью рассмотреть все и послушать. Комфортно и безопасно, что важно, так как были с детьми. Возможно было разговаривать на любые темы, приятно, когда человек любит и живёт в месте о котором рассказывает.
  • О
    Ольга
    10 октября 2021
    5
    Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор
    Отличная экскурсия!!! Гидом был брат Алексея - Денис(Алексей приболел). Все очень понравилось, посетили водопад Аликпер, ущелье Гочанхыр, озеро Северный приют! Экскурсия началась в 9, вернулись в 15.30. Можно было остановиться на обед в поселке Домбай, но мы решили не терять время и покушать уже после экскурсии! Денис внимательный, хороший рассказчик, доброжелательный! Замечательные места, обязательно вернемся!!!
  • А
    Асылгараев
    13 сентября 2021
    5
    Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса
    всё было бы познавательно и ненавязчиво, за столь короткое время успели увидеть много красивых мест
  • А
    Анастасия
    13 сентября 2021
    5
    Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо Алексею за отличный день! Незабываемые эмоции и вкуснейший чай с видом на Эльбрус!
  • Э
    Энзе
    29 августа 2021
    5
    Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса
    Мурат провел очень интересную экскурсию с посещением рек, озер и водопадов. Содержательно и увлекательно! Маршрут- с учетом наших пожеланий и возможностей!
  • А
    Анна
    16 августа 2021
    5
    Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор
    Наш гид- Алексей, очень интересно рассказывает про местность, легенды, историю. Советую посетить Домбай не только ради гор, чистейшего воздуха и снега летом. А ради неподдельного чувства, что мир огромен и многогранен. Спасибо за прекрасный день и ощущений безмятежности, свободы и удовольствия.
  • С
    Светлана
    31 июля 2021
    5
    Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор
    Посетили экскурсию всей семьёй. Экскурсию проводил Алексей. Отдельное Спасибо за то, что Алексей сразу учёл пожелания по наполнению программы и сложности маршрута, отталкиваясь от наших пожеланий и физических возможностей. Были впечатлены его знаниями окрестностей и истории края! Результат - масса ярких впечатлений, фотографий и незабываемых эмоций!
  • О
    Ольга
    26 июля 2021
    5
    Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо, Алексею за хорошую экскурсию! Ездили впятером. Решили посетить Сентинский монастырь, водопад Шумка и озеро Туманное. Алексей интересно рассказывает всяческие подробности и знакомит с местными байками. Спокойный, не навязчивый профессионал. На пути он показал нам места, о которых обычные туристы и проводники даже не в курсе!
  • О
    Олег
    24 июля 2021
    5
    Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор
    Было интересно.
  • Г
    ГОНЧАРОВ
    10 июля 2021
    5
    Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор
    Прекрасная Экскурсия! Показали красоты Домбая и увидели его величество Эльбрус. Показали Сентинский храм Х века. Рекомендую!!!
  • А
    Алексей
    7 июля 2021
    5
    Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор
    Всё было отлично. Удалось подстроить маршрут так, что нам с детьми было интересно и не тяжело.
  • А
    Афанасьева
    5 июля 2021
    5
    Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор
    Брали экскурсию на 3 человека (2 взрослых и 1 ребёнок). Экскурсию проводил Роман,является профессиональным Спасателем. Посетили 3 водопада,вышли на поляны с видом на ледники, спускались к ручьям, подходили к горным рекам,искупались в горном озере. Во время подъёмов и спусков в горах профессионально страховал и направлял каждый шаг ребёнка,за что отдельное спасибо! Ни где не торопил, терпеливо ждал пока нагуляемся, сфотографируемся. Показывал наиболее лучшие места (виды) для фото! Наш ребёнок(11 лет), не любитель таких мероприятий, была в восторге от экскурсии! Всё было очень круто!!! Рекомендую!!!
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