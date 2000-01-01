Приглашаем вас отправиться на автобусную экскурсию ⛳ в самый европейский город 🏙️ Северо-Запада России — Выборг. Основанный шведами в Средние века, Выборг расположен на берегу Выборгского залива всего в 27 км от финской границы. За время своей более чем семисотлетней истории 📖 город поочередно принадлежал Швеции, Финляндии и России, и в настоящий момент историческая часть города является уникальным памятником средневековой каменной архитектуры.
Главной достопримечательностью 🏛️ и символом города является Выборгский замок 🏰 — единственный сохранившийся в России памятник средневекового западноевропейского военного зодчества, построенный шведами в XIII веке. С башни замка открывается чудесная панорама города. Совершив прогулку 👣 по узким каменным улочкам Старого города, вы окунетесь в атмосферу средневековой Европы. Эти места могут показаться вам знакомыми и это неудивительно — именно здесь проходили съемки любимого всеми фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» и многих других фильмов, где действие происходит в старой Европе.
Также во время экскурсии 🧭 вы посетите природный заповедник-музей парк 🌳 Монрепо. Пейзажный парк, расположенный на берегу Выборгского залива, называют «жемчужиной Карельского перешейка». Скальный парк площадью 170 га является образцом удивительной гармонии природы и архитектуры. Экскурсовод познакомит вас с историей создания парка, его богатым растительным миром и множеством архитектурных памятников. Экскурсионная программа:
9:00 — отправление автобуса ул. Думская, д. 2 (центр города, ст. м. «Невский проспект»);
Экскурсия по Выборгскому шоссе во время поездки;
11:45 (ориентировочно) — прибытие в Выборг. Вас ждет увлекательная пешеходная экскурсия с гидом по старому городу, вы осмотрите:
Выборгский замок;
Башню Олафа, одну из самых высоких построек в Скандинавии (48, 6 м), подъём на башню Святого Олафа по желанию, при дополнительной оплате — 200 рублей для всех категорий.
Старый город Выборг. В самом сердце средневекового города вы увидите Рыночную и Ратушную площади, пройдете по Крепостной улице, увидите церковь ⛪ Святых Петра и Павла);
«Усадьбу бюргера» — дом богатого шведского горожанина (памятник архитектуры XVI-XVIII веков). В интерьере жилого дома сохранился камин, воссоздано деревянное перекрытие XVI века. Ныне в усадьбе открыт выставочный зал выборгских ремесел. Здесь же продаются Выборгские крендели — лакомство, которое привезли в город францисканцы, стоимость кренделя на 2020 год в усадьбе Бюргера — 120 руб. ; стоимость кренделя в «Лавке вкусностей» — 100 руб;
Дом купеческой гильдии XVI века («Дом гильдии Святого Духа») — сразу за этим домиком начинается подъём на самую высокую точку города;
Ретротрамвай, начавший свое движение в 1912 году;
Прогуляетесь по пейзажному парку Монрепо — «моё отдохновение», «мой покой» привлекателен в любое время года. Расцвет парка связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Николаи;
Свободное время — 1 час по завершении экскурсионной программы. Вы можете перекусить, сделать фото, приобрести сувениры 🎁. Попробуйте Выборгский крендель, который является главным символом города. В своё время его отведывали Петр I, Александр III, Анна Керн, Менделеев, Анна Ахматова.
17:15 (ориентировочно) — отъезд из Выборга в Спб;
20:00 (ориентировочно) — прибытие в Санкт-Петербург на ул. Думская к месту отправления.
Внимание! При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника / ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 35
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.