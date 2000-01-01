Приглашаем вас отправиться на автобусную экскурсию ⛳ в самый европейский город 🏙️ Северо-Запада России — Выборг. Основанный шведами в Средние века, Выборг расположен на берегу Выборгского залива всего в 27 км от финской границы. За время своей более чем семисотлетней истории 📖 город поочередно принадлежал Швеции, Финляндии и России, и в настоящий момент историческая часть города является уникальным памятником средневековой каменной архитектуры.

Главной достопримечательностью 🏛️ и символом города является Выборгский замок 🏰 — единственный сохранившийся в России памятник средневекового западноевропейского военного зодчества, построенный шведами в XIII веке. С башни замка открывается чудесная панорама города. Совершив прогулку 👣 по узким каменным улочкам Старого города, вы окунетесь в атмосферу средневековой Европы. Эти места могут показаться вам знакомыми и это неудивительно — именно здесь проходили съемки любимого всеми фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» и многих других фильмов, где действие происходит в старой Европе.

Также во время экскурсии 🧭 вы посетите природный заповедник-музей парк 🌳 Монрепо. Пейзажный парк, расположенный на берегу Выборгского залива, называют «жемчужиной Карельского перешейка». Скальный парк площадью 170 га является образцом удивительной гармонии природы и архитектуры. Экскурсовод познакомит вас с историей создания парка, его богатым растительным миром и множеством архитектурных памятников. Экскурсионная программа:

9:00 — отправление автобуса ул. Думская, д. 2 (центр города, ст. м. «Невский проспект»);

Экскурсия по Выборгскому шоссе во время поездки;

11:45 (ориентировочно) — прибытие в Выборг. Вас ждет увлекательная пешеходная экскурсия с гидом по старому городу, вы осмотрите: