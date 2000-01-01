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Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг

4.3
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Вы отправитесь в средневековый Шведский город 🏙️, в многонациональный город Российской империи, а затем Великого княжества Финляндского XIX века и Финляндии.

Вы узнаете, как город пришел к своему уникальному состоянию.

Увидите дома в стиле северный модерн, построенные финскими архитекторами, Выборгский замок 🏰 и прогуляетесь 👣 по скальному музею-заповеднику на берегу залива Мон Репо.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг

Что вы увидите

  • Город Выборг
  • Выборгский замок
  • парк Монрепо
Приглашаем вас отправиться на автобусную экскурсию ⛳ в самый европейский город 🏙️ Северо-Запада России — Выборг. Основанный шведами в Средние века, Выборг расположен на берегу Выборгского залива всего в 27 км от финской границы. За время своей более чем семисотлетней истории 📖 город поочередно принадлежал Швеции, Финляндии и России, и в настоящий момент историческая часть города является уникальным памятником средневековой каменной архитектуры.
Главной достопримечательностью 🏛️ и символом города является Выборгский замок 🏰 — единственный сохранившийся в России памятник средневекового западноевропейского военного зодчества, построенный шведами в XIII веке. С башни замка открывается чудесная панорама города. Совершив прогулку 👣 по узким каменным улочкам Старого города, вы окунетесь в атмосферу средневековой Европы. Эти места могут показаться вам знакомыми и это неудивительно — именно здесь проходили съемки любимого всеми фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» и многих других фильмов, где действие происходит в старой Европе.

Также во время экскурсии 🧭 вы посетите природный заповедник-музей парк 🌳 Монрепо. Пейзажный парк, расположенный на берегу Выборгского залива, называют «жемчужиной Карельского перешейка». Скальный парк площадью 170 га является образцом удивительной гармонии природы и архитектуры. Экскурсовод познакомит вас с историей создания парка, его богатым растительным миром и множеством архитектурных памятников. Экскурсионная программа:

  • 9:00 — отправление автобуса ул. Думская, д. 2 (центр города, ст. м. «Невский проспект»);
  • Экскурсия по Выборгскому шоссе во время поездки;

11:45 (ориентировочно) — прибытие в Выборг. Вас ждет увлекательная пешеходная экскурсия с гидом по старому городу, вы осмотрите:

  • Выборгский замок;
  • Башню Олафа, одну из самых высоких построек в Скандинавии (48, 6 м), подъём на башню Святого Олафа по желанию, при дополнительной оплате — 200 рублей для всех категорий.
  • Старый город Выборг. В самом сердце средневекового города вы увидите Рыночную и Ратушную площади, пройдете по Крепостной улице, увидите церковь ⛪ Святых Петра и Павла);
  • «Усадьбу бюргера» — дом богатого шведского горожанина (памятник архитектуры XVI-XVIII веков). В интерьере жилого дома сохранился камин, воссоздано деревянное перекрытие XVI века. Ныне в усадьбе открыт выставочный зал выборгских ремесел. Здесь же продаются Выборгские крендели — лакомство, которое привезли в город францисканцы, стоимость кренделя на 2020 год в усадьбе Бюргера — 120 руб. ; стоимость кренделя в «Лавке вкусностей» — 100 руб;
  • Дом купеческой гильдии XVI века («Дом гильдии Святого Духа») — сразу за этим домиком начинается подъём на самую высокую точку города;
  • Ретротрамвай, начавший свое движение в 1912 году;
  • Прогуляетесь по пейзажному парку Монрепо — «моё отдохновение», «мой покой» привлекателен в любое время года. Расцвет парка связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Николаи;
  • Свободное время — 1 час по завершении экскурсионной программы. Вы можете перекусить, сделать фото, приобрести сувениры 🎁. Попробуйте Выборгский крендель, который является главным символом города. В своё время его отведывали Петр I, Александр III, Анна Керн, Менделеев, Анна Ахматова.
  • 17:15 (ориентировочно) — отъезд из Выборга в Спб;
  • 20:00 (ориентировочно) — прибытие в Санкт-Петербург на ул. Думская к месту отправления.
  • Внимание! При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника / ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 35
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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