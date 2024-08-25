Ключевая тема экскурсии — история города через его людей. Не будет скучных дат и фактов, но будут любопытные сюжеты о жизни Петербурга в разные века. Вас ждут пикантные тайны высшего общества, истории жителей особняков, возвышающихся вдоль берегов.
Вы услышите о нравах петербуржской публики, а ещё трёх взглядах на город — Пушкина, Достоевского и Блока.
Вы услышите о нравах петербуржской публики, а ещё трёх взглядах на город — Пушкина, Достоевского и Блока.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание водной прогулки
Мы ходим по улицам Петербурга и даже не задумываемся, что его центр в разное время посещали многие известные личности, в честь которых названы улицы города и созданы музеи. Я выбрал самых заметных из них — и покажу вам интересные места, связанные с их жизнью. В моей копилке знаний — множество историй, легенд и фактов, которые добавят хорошего настроения и позволят не только насладиться красотой и величием Санкт-Петербурга, но и почувствовать его неповторимую атмосферу.
Маршрут экскурсии
Причал «Петровская набережная» (около Домика Петра I) — Троицкий мост — Летний сад — Фонтанка, Крюков канал, Мойка — Зимняя канавка — Большая Нева — Стрелка Васильевского острова — Причал «Петровская набережная» (около Домика Петра I)
Организационные детали
- Экскурсии на воде проводятся с 25 апреля по 30 октября
- На борту разрешена любая обувь без тонкого каблука
- С собой можно взять еду и напитки, если они не красят поверхности, как красное вино, вишневый сок, вишня, клубника и т. д.
- Прогуляться на катере можно в любую погоду — в салоне есть отопление и тёплые пледы
- По заказу можем подать катер к любым разрешённым причалам. Многие из них требуют резервирования и дополнительной оплаты в зависимости от дальности положения причала. Поэтому просим заранее согласовать детали при бронировании
- Присутствие на катере детей младше 5 лет предварительно согласовывается с гидом
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Домика Петра I
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 613 туристов
Меня зовут Андрей, я родился и вырос в Санкт-Петербурге и с детства увлекаюсь историей этого потрясающего города. Мне очень хочется поделиться с вами своими знаниями, обсудить исторические события, полюбоваться видамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
25 авг 2024
Отличная экскурсия! Мы ездили с родителями и выбирали катер, который подойдет для любых погодных условий, катер Онегин произвел исключительно положительное впечатление, интерьер, детали (зонтики). Андрей великолепный рассказчик, приводил интересные примеры и запоминающиеся актуальныне факты, рассказывал о городе очень увлекательно и не нудно.
И
Игорь
24 авг 2024
Очень понравилась прогулка на катере, новый аутентичный катер, интересный рассказ, все супер
Андрей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Игорь!
Большая вам благодарность за ваше мнение о катере ОНЕГИН и об экскурсии.
Надеемся на новые встречи.
Большая вам благодарность за ваше мнение о катере ОНЕГИН и об экскурсии.
Надеемся на новые встречи.
А
Алексей
22 авг 2024
Гид подробно и интересно рассказал про истории Санкт-Петербурга, виды с корабля поражают, всем советую.
Андрей
Ответ организатора:
Алексей, здравствуйте!
Спасибо вам за отзыв, нам очень важно и приятно ваше мнение!
Надеемся, на новые встречи!
Спасибо вам за отзыв, нам очень важно и приятно ваше мнение!
Надеемся, на новые встречи!
Лилиана
22 авг 2024
Отличная экскурсия на катере Онегин!
Гид Андрей провел интересную экскурсию по зданиям и истории Петербурга!
Сам катер очень приятный, стильный, комфортный!
Рекомендую!
Гид Андрей провел интересную экскурсию по зданиям и истории Петербурга!
Сам катер очень приятный, стильный, комфортный!
Рекомендую!
Андрей
Ответ организатора:
Лилиана, добрый вечер!
Спасибо Вам за отзыв! Нашей команде очень важно ваше мнение.
Надеемся на новые встречи на борту катера ОНЕГИН.
Спасибо Вам за отзыв! Нашей команде очень важно ваше мнение.
Надеемся на новые встречи на борту катера ОНЕГИН.
Наталья
13 авг 2024
Потрясающе провели время на катере Онегин. Катер совершенно новый, очень уютный, палуба оборудована мягкими диванами, откуда наслаждались видами Питера. Брали с собой шампанское и фрукты. Катер подходит для прогулок как
А
Анастасия
11 авг 2024
Великолепная яхта!
Замечательный капитан) и очень классная экскурсия, узнали много нового.
Прогулка была в подарок на день рождения- прекрасное начало праздника. Именинница в восторге и нам всем очень понравилось❤️
Однозначно рекомендую) очень комфортная и красивая обстановка - то, что нужно для знакомства с Петербургом с воды.
Замечательный капитан) и очень классная экскурсия, узнали много нового.
Прогулка была в подарок на день рождения- прекрасное начало праздника. Именинница в восторге и нам всем очень понравилось❤️
Однозначно рекомендую) очень комфортная и красивая обстановка - то, что нужно для знакомства с Петербургом с воды.
Таисия
4 авг 2024
Отличные впечатления от экскурсии и прогулки.
Во-первых, интересный рассказ Андрея о разных исторических фактах и людях прошлых эпох и лет.
Во- вторых, сам катер очень симпатичный, уютный как салон-гостинная.
В-третьих, совокупность одного и другого и удивительная Питерская погода (и солнышко и дождик)) - все это подарило нам массу радостных эмоций.
Самое яркое впечатление этого дня в Санкт-Петербурге.
Спасибо Андрею за такую прогулку.
Во-первых, интересный рассказ Андрея о разных исторических фактах и людях прошлых эпох и лет.
Во- вторых, сам катер очень симпатичный, уютный как салон-гостинная.
В-третьих, совокупность одного и другого и удивительная Питерская погода (и солнышко и дождик)) - все это подарило нам массу радостных эмоций.
Самое яркое впечатление этого дня в Санкт-Петербурге.
Спасибо Андрею за такую прогулку.
Алексей
2 авг 2024
Недавно я побывал на индивидуальной экскурсии на атмосферном катере Онегин и остался в полном восторге! Это было не просто путешествие по воде, а настоящая прогулка по истории и культуре нашего
Татьяна
30 июл 2024
Уже не в первый раз приводим друзей к Андрею на экскурсии, а эта у него новая в этом году на новом катере)))
Огромное спасибо гиду Андрея и капитану катера ОНЕГИН за
Огромное спасибо гиду Андрея и капитану катера ОНЕГИН за
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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