А Анна Отличная экскурсия! Мы ездили с родителями и выбирали катер, который подойдет для любых погодных условий, катер Онегин произвел исключительно положительное впечатление, интерьер, детали (зонтики). Андрей великолепный рассказчик, приводил интересные примеры и запоминающиеся актуальныне факты, рассказывал о городе очень увлекательно и не нудно.

И Игорь Очень понравилась прогулка на катере, новый аутентичный катер, интересный рассказ, все супер Андрей Ответ организатора: Здравствуйте, Игорь!

Большая вам благодарность за ваше мнение о катере ОНЕГИН и об экскурсии.

Надеемся на новые встречи.

А Алексей Гид подробно и интересно рассказал про истории Санкт-Петербурга, виды с корабля поражают, всем советую. Андрей Ответ организатора: Алексей, здравствуйте!

Спасибо вам за отзыв, нам очень важно и приятно ваше мнение!

Надеемся, на новые встречи!

Лилиана Отличная экскурсия на катере Онегин!

Гид Андрей провел интересную экскурсию по зданиям и истории Петербурга!

Сам катер очень приятный, стильный, комфортный!

Рекомендую! Андрей Ответ организатора: Лилиана, добрый вечер!

Спасибо Вам за отзыв! Нашей команде очень важно ваше мнение.

Надеемся на новые встречи на борту катера ОНЕГИН.

Наталья читать дальше в солнечную, так и в дождливую погоду, так как на катере есть большая крытая каюта. Мы столько узнали интересного и нового о своем любимом городе! Сделали кучу чудесных фотографий, спасибо отдельное капитану! 🤝Так же хотим поблагодарить менеджера Татьяну, за то, что учла все наши пожелания 👍🤗🙌 Потрясающе провели время на катере Онегин. Катер совершенно новый, очень уютный, палуба оборудована мягкими диванами, откуда наслаждались видами Питера. Брали с собой шампанское и фрукты. Катер подходит для прогулок как

А Анастасия Великолепная яхта!

Замечательный капитан) и очень классная экскурсия, узнали много нового.

Прогулка была в подарок на день рождения- прекрасное начало праздника. Именинница в восторге и нам всем очень понравилось❤️

Однозначно рекомендую) очень комфортная и красивая обстановка - то, что нужно для знакомства с Петербургом с воды.

Таисия Отличные впечатления от экскурсии и прогулки.

Во-первых, интересный рассказ Андрея о разных исторических фактах и людях прошлых эпох и лет.

Во- вторых, сам катер очень симпатичный, уютный как салон-гостинная.

В-третьих, совокупность одного и другого и удивительная Питерская погода (и солнышко и дождик)) - все это подарило нам массу радостных эмоций.

Самое яркое впечатление этого дня в Санкт-Петербурге.

Спасибо Андрею за такую прогулку.

Алексей читать дальше города.



Гид, который сопровождал нас, оказался настоящим мастером своего дела. Его рассказы были настолько увлекательными и живыми, что время пролетело незаметно! Он делился интересными фактами о каждом месте, которое мы проходили, добавляя к ним яркие детали и личные истории. Чувствовалось, что он искренне любит свой город и готов делиться этой любовью с каждым из нас.



Сам катер — это отдельная история!!!!! Он выполнен в классическом стиле, что создает невероятную атмосферу. Уютные сиденья, стильный интерьер и возможность наслаждаться свежим воздухом делают эту экскурсию настоящим удовольствием. Плыть по воде, слушая увлекательные рассказы гида и любуясь видами, — это просто незабываемо! Недавно я побывал на индивидуальной экскурсии на атмосферном катере Онегин и остался в полном восторге! Это было не просто путешествие по воде, а настоящая прогулка по истории и культуре нашего