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Индивидуальная экскурсия по ночному городу на микроавтобусе с гидом

4.9
15 отзывов
ЛенбаТур
ЛенбаТур – Гид из Санкт-Петербурга
Поездка по ночному Петербургу.

Индивидуальный формат, небольшая группа, полное транспортное сопровождение от вокзала или отеля.

Вы увидите в свете ночных огней Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, Дворцовую площадь и другие важные памятники.

Прогуляетесь 👣 по набережным каналов, мостам через Неву и другим красивым местам.

Узнаете увлекательные факты из истории 📖 Петербурга и его символов, а также сделаете красивые 🤩 фотографии 📸.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 6 200 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по ночному городу на микроавтобусе с гидом
Индивидуальная экскурсия по ночному городу на микроавтобусе с гидом

Что вы увидите

  • Набережные
  • Сфинксы
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Эрмитаж
  • Крейсер Аврора
  • Домик Петра
  • Статуи Ши-Дза
  • и др.
В эту экскурсию ⛳ мы заберем Вас от гостиницы и с нашим водителем и экскурсоводом на комфортном транспорте Вы получите максимум впечатлений от зрелища ночного города, наполненного яркими огнями. Вы узнаете интересные нюансы из рассказа Гида-экскурсовода и сделаете эффектные снимки.
Наша ночная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивене пройдет по всем знаковым местам центра города и не только. Вы увидите отблески очарования города в ночной Неве, ощутите загадочное притяжение набережных, сфинксов. Мы не забудем показать вам уникальную ночную панораму Стрелки Васильевского острова и, уверяем вас, что в ночное время дворцы, соборы, площади, крепости выглядят совсем иначе - их облик преображается под уникальной подсветкой
Мы покажем Город 🏙️, воспетый поэтами и писателями. Вы увидите самые красивые 🤩 мосты через реки и каналы, побываете в романтических местах, не входящих в другие экскурсии 🧭. Вы увидите крейсер Аврора, таинственные
маньчжурские существа Ши-Дза охраняющие в ночи Домик Петра. Величественный вид ночного Санкт-Петербурга открывается со стрелки Васильевского острова как призрак былого величия Российской империи
Даже если Вас только двое, мы все равно проведем экскурсию на минивэне - микроавтобусе на 7-8 мест, где с легкостью можно разместить все Ваши вещи и отправиться в незабываемое путешествие в повышенном комфорте!
Что входит
  • Персональный гид-экскурсовод
  • Частный транспорт
Что не входит
  • Личные расходы (еда и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель или по договоренности
Индивидуальная экскурсия по ночному городу на микроавтобусе с гидом
Индивидуальная экскурсия по ночному городу на микроавтобусе с гидом
Индивидуальная экскурсия по ночному городу на микроавтобусе с гидом
Индивидуальная экскурсия по ночному городу на микроавтобусе с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ЛенбаТур
ЛенбаТур
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15 отзывов оставили туристы

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