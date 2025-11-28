Свет померк, земля ушла из-под ног — и вы оказались в 19 веке! Грохот войны 1812 года, тайные общества, заговор декабристов. Но в то же время — золотой век русского языка.
Литературные дуэли, словесные карикатуры, стихи и роковые письма… В самом сердце Петербурга вам предстоит окунуться в водоворот событий, о которых вы читали только в книгах.
Описание квеста
Вихрь событий готов унести вас прямо сейчас в 19 век — вслед за судьбами великих русских писателей: Пушкина, Гоголя, Лермонтова. В знаковые места Петербурга, которые поделятся с вами историями о былой жизни.
Но сможете ли вы вырваться из объятий прошлого и найти дорогу назад? Посмотрим.
Ваш маршрут
- Невский проспект
- Малая Конюшенная улица
- Памятник Гоголю
- Казанский собор
- Литературное кафе
- Набережная Мойки
- Дворцовая площадь
- Особняк Волконской
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3493 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
