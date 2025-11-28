Свет померк, земля ушла из-под ног — и вы оказались в 19 веке! Грохот войны 1812 года, тайные общества, заговор декабристов. Но в то же время — золотой век русского языка. Литературные дуэли, словесные карикатуры, стихи и роковые письма… В самом сердце Петербурга вам предстоит окунуться в водоворот событий, о которых вы читали только в книгах.

Описание квеста

Вихрь событий готов унести вас прямо сейчас в 19 век — вслед за судьбами великих русских писателей: Пушкина, Гоголя, Лермонтова. В знаковые места Петербурга, которые поделятся с вами историями о былой жизни.

Но сможете ли вы вырваться из объятий прошлого и найти дорогу назад? Посмотрим.

Ваш маршрут

Невский проспект

Малая Конюшенная улица

Памятник Гоголю

Казанский собор

Литературное кафе

Набережная Мойки

Дворцовая площадь

Особняк Волконской

