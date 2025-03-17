На автобусе в Пушкин: Екатеринский и Александровский дворцы

На автобусе в Пушкин
Отправьтесь в насыщенную автобусную экскурсию и посетите интереснейшие достопримечательности: такие как Екатерининский дворец, Янтарную комнату, Александровский парк и Александровский дворец.
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На автобусе в Пушкин: Екатеринский и Александровский дворцы
На автобусе в Пушкин: Екатеринский и Александровский дворцы
На автобусе в Пушкин: Екатеринский и Александровский дворцы
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Эта экскурсия в Пушкин уникальна, так как подразумевает посещение двух царских резиденций за один день - Екатерининского и Александровского дворцов, а также прогулку по придворцовой части Екатерининского парка. Важная информация:
  • Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии.
  • В автобусе действует свободная рассадка.
  • При себе необходимо иметь паспорт, для детей свидетельство о рождении - это обязательное условие для входа в музей!
  • Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
  • Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди.

По понедельникам, четвергам и субботам в 10.30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый6300 ₽
Пенсионный6120 ₽
Студенты/Школьники (14+)6120 ₽
Детский2430 ₽
Дети 7-13 лет4635 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, четвергам и субботам в 10.30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии. В автобусе действует свободная рассадка. При себе необходимо иметь паспорт
  • Для детей свидетельство о рождении - это обязательное условие для входа в музей! Вы можете взять с собой воду и еду
  • Чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место. Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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