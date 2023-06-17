Обзорная экскурсия — это быстро, поверхностно и скучно? Только не со мной! Вас ждёт насыщенная групповая программа, которая откроет тайны не только главных достопримечательностей, но и дворов-колодцев, доходных домов, парадных и чёрных ходов. Встречи с Атлантами и бандитами, «окнами, бабками, львами, титанами, липами, сфинксами» — приготовьтесь удивляться!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пан Ленинград, я влюбился без памяти…

Как родилась идея этой экскурсии? Мне захотелось сделать обзорку, максимально не похожую на остальные. Я выбрал главные городские объекты и отыскал неожиданные факты. «Приправил» их рассказами о необычных деталях быта и байками из жизни бандитского Петербурга. И наконец, постарался раскрыть питерский колорит через портреты и судьбы тех личностей, которые творили его историю.

Что-то будет…

Маршрут экскурсии вряд ли сильно вас удивит: в группе до 12 человек мы проследуем от Дворцовой площади до Казанского собора. А вот истории, которыми я поделюсь, вы не услышите от других гидов.

Почему по легенде памятник Гоголю связан с бандитами 90-х годов?

Как американская компания построила главный символ города?

Почему на зданиях Санкт-Петербурга так много масонских символов?

Как церковь превратилась в бассейн, а затем стала катакомбами для хиппи?

Жестокие убийства и чудесные преображения, неожиданные сходства и странные выходки — вот наша программа максимум (и да, скандалы, интриги, расследования тоже будут!)

Организационные детали