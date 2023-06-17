Неформальная обзорная экскурсия

По историческим улицам и площадям - на поиски оригинальных и аномальных мест

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Ответы на вопросы
Обзорная экскурсия — это быстро, поверхностно и скучно? Только не со мной! Вас ждёт насыщенная групповая программа, которая откроет тайны не только главных достопримечательностей, но и дворов-колодцев, доходных домов, парадных и чёрных ходов.

Встречи с Атлантами и бандитами, «окнами, бабками, львами, титанами, липами, сфинксами» — приготовьтесь удивляться!
Неформальная обзорная экскурсия
Неформальная обзорная экскурсия
Неформальная обзорная экскурсия
Неформальная обзорная экскурсия
Неформальная обзорная экскурсия
Неформальная обзорная экскурсия
Неформальная обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пан Ленинград, я влюбился без памяти…

Как родилась идея этой экскурсии? Мне захотелось сделать обзорку, максимально не похожую на остальные. Я выбрал главные городские объекты и отыскал неожиданные факты. «Приправил» их рассказами о необычных деталях быта и байками из жизни бандитского Петербурга. И наконец, постарался раскрыть питерский колорит через портреты и судьбы тех личностей, которые творили его историю.

Что-то будет…

Маршрут экскурсии вряд ли сильно вас удивит: в группе до 12 человек мы проследуем от Дворцовой площади до Казанского собора. А вот истории, которыми я поделюсь, вы не услышите от других гидов.

  • Почему по легенде памятник Гоголю связан с бандитами 90-х годов?
  • Как американская компания построила главный символ города?
  • Почему на зданиях Санкт-Петербурга так много масонских символов?
  • Как церковь превратилась в бассейн, а затем стала катакомбами для хиппи?

Жестокие убийства и чудесные преображения, неожиданные сходства и странные выходки — вот наша программа максимум (и да, скандалы, интриги, расследования тоже будут!)

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Программа будет понятна и интересна детям от 12 лет

в субботу в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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