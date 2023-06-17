По историческим улицам и площадям - на поиски оригинальных и аномальных мест
Обзорная экскурсия — это быстро, поверхностно и скучно? Только не со мной! Вас ждёт насыщенная групповая программа, которая откроет тайны не только главных достопримечательностей, но и дворов-колодцев, доходных домов, парадных и чёрных ходов.
Встречи с Атлантами и бандитами, «окнами, бабками, львами, титанами, липами, сфинксами» — приготовьтесь удивляться!
Встречи с Атлантами и бандитами, «окнами, бабками, львами, титанами, липами, сфинксами» — приготовьтесь удивляться!
Ближайшие даты:
17
июн
июн
24
июн
июн
1
июл
июл
8
июл
июл
15
июл
июл
22
июл
июл
29
июл
июл
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пан Ленинград, я влюбился без памяти…
Как родилась идея этой экскурсии? Мне захотелось сделать обзорку, максимально не похожую на остальные. Я выбрал главные городские объекты и отыскал неожиданные факты. «Приправил» их рассказами о необычных деталях быта и байками из жизни бандитского Петербурга. И наконец, постарался раскрыть питерский колорит через портреты и судьбы тех личностей, которые творили его историю.
Что-то будет…
Маршрут экскурсии вряд ли сильно вас удивит: в группе до 12 человек мы проследуем от Дворцовой площади до Казанского собора. А вот истории, которыми я поделюсь, вы не услышите от других гидов.
- Почему по легенде памятник Гоголю связан с бандитами 90-х годов?
- Как американская компания построила главный символ города?
- Почему на зданиях Санкт-Петербурга так много масонских символов?
- Как церковь превратилась в бассейн, а затем стала катакомбами для хиппи?
Жестокие убийства и чудесные преображения, неожиданные сходства и странные выходки — вот наша программа максимум (и да, скандалы, интриги, расследования тоже будут!)
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Программа будет понятна и интересна детям от 12 лет
в субботу в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Дворцовой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 12:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сёма — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Сёма, хотя некоторые привыкли называть меня Семён Ильич:) Я являюсь лучшим гидом в городе на основании рейтинга сайта AirBnb. Учусь, работаю и преподаю в Акадамии художеств Санкт-Петербурга — цитадели всего русского искусства, и делюсь полученными знаниями со всеми желающими! Мои пешие прогулки — это не занудные экскурсии, а живое общение на те темы, которые интересны вам.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для подростков
Для пенсионеров
Летние
Обзорные
По дворам и парадным
Невский проспект
Популярные места
Криминальные
Казанский собор
Религиозные
Доходные дома
Дворцовая площадь
Неформальные
Для студентов
Улицы и переулки
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
4 часа
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
По центральным улицам и площадям - к особняку, который помнит великие имена и громкое убийство
в районе станции метро «Маяковская»
Завтра
12 июня
13 июня
14 июня
1 820₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Неформальный Петербург
Лиговский проспект, д. 47
15 июня
16 июня
17 июня
22 июня
1 200₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Экскурсия по крыше + обзорная по Петербургу
Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Сегодня
Завтра
12 июня
13 июня
1 900₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании