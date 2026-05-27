Прогулка пройдёт в сердце Северной Венеции — по руслам Невы и Большой Невки.
Блеск и роскошь имперской столицы здесь сияют во всей полноте: за бортом проплывут Зимний дворец, Медный всадник, Адмиралтейство и другие знаковые достопримечательности. А также те самые открыточные виды — крылья мостов, обнимающие спящий Петербург.
Описание экскурсии
Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту.
- Зимний дворец
- Стрелка Васильевского острова
- Кунсткамера
- Здание Двенадцати коллегий
- Академия художеств
- Адмиралтейство
- Медный всадник
- Крейсер «Аврора»
- Дворцовый, Троицкий, Литейный, Биржевой, Тучков, Благовещенский мосты
Организационные детали
- На линии работают однопалубные теплоходы вместимостью от 30 до 80 пассажиров
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты
- Актуальный график разведения мостов опубликован на сайте Мостотреста
- С вами будет один из капитанов нашей команды
ежедневно в 00:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|льготный
|1300 ₽
|детский
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Университетской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 12 туристов
Наша судоходная компания работает с 1997 года. Предлагаем тематические водные экскурсии — у нас огромная коллекция маршрутов. А удобное расположение причалов в историческом центре Петербурга сделает ваш отдых максимально комфортным.
