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Салют на День ВМФ с борта теплохода и экскурсия по рекам и каналам

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15 отзывов
Светлана Б.
Светлана Б. – Гид из Санкт-Петербурга
Посмотрите грандиозный праздничный салют в честь дня ВМФ с лучшего ракурса — с борта теплохода.

Фейерверк — прямо у вас над головой.

Поэтому ничего не помешает вам рассмотреть все краски праздничных огней и сделать яркие фотографии 📸.

А также мы проведем для вас экскурсию ⛳ по рекам и каналам Петербурга.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.34 часа
  • 👫 Группа не более 150 человек

  • 2 250 ₽ за человека

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Салют на День ВМФ с борта теплохода и экскурсия по рекам и каналам
Салют на День ВМФ с борта теплохода и экскурсия по рекам и каналам

Что вы увидите

  • Зимний Дворец (Эрмитаж)
  • Стрелка В. О.
  • Петропавловская крепость
  • Исаакиевский собор
  • Кунсткамера
Приглашаем Вас увидеть грандиозный салют, посвященный Дню военно-морского флота, с борта теплохода. Вас ждет полуторачасовая водная прогулка 👣 с просмотром праздничного салюта в день флота и экскурсия ⛳ по рекам и каналам.
Регистрация на рейс в 20:30-21:00. Отправление в 21:30.
Длительность прогулки 1 час 20 минут
Место встречи: Адмиралтейская набережная, 12
Что входит
  • Проезд на экскурсионном теплоходе
  • Экскурсия по рекам и каналам
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Адмиралтейская набережная, 12
Салют на День ВМФ с борта теплохода и экскурсия по рекам и каналам
Салют на День ВМФ с борта теплохода и экскурсия по рекам и каналам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 150 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана Б.
Светлана Б.
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15 отзывов оставили туристы

Светлана Б. проводит ещё 5 экскурсий

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