Приглашаем Вас увидеть грандиозный салют, посвященный Дню военно-морского флота, с борта теплохода. Вас ждет полуторачасовая водная прогулка 👣 с просмотром праздничного салюта в день флота и экскурсия ⛳ по рекам и каналам.
Регистрация на рейс в 20:30-21:00. Отправление в 21:30.
Длительность прогулки 1 час 20 минут
Место встречи: Адмиралтейская набережная, 12
Что входит
Проезд на экскурсионном теплоходе
Экскурсия по рекам и каналам
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Адмиралтейская набережная, 12
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 150 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.