Приглашаем Вас увидеть грандиозный салют, посвященный Дню военно-морского флота, с борта теплохода. Вас ждет полуторачасовая водная прогулка 👣 с просмотром праздничного салюта в день флота и экскурсия ⛳ по рекам и каналам.

Регистрация на рейс в 20:30-21:00. Отправление в 21:30.

Длительность прогулки 1 час 20 минут

Место встречи: Адмиралтейская набережная, 12