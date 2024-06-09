Прогуляетесь по аллеям замечательной красоты пейзажного парка, разбитого еще для Григория Орлова — фаворита императрицы Екатерины второй.

Увидите систему озер, по водной глади которых плавают лебеди • Посетите мрачный подземный ход, в котором живет самая настоящий нимфа Эхо. 12. Дорога обратно (полтора часа). Важно: мы можем изменить нашу программу в зависимости от вашего желания. Например, мы можем посетить только два или один дворец, но больше внимания уделить паркам.

Загородные резиденции — такие близкие друг к другу по расстоянию и эпохе, но такие разные по архитектурному стилю и судьбам российских императоров, живших там — об этом и многом другом мы будем говорить во время путешествия. Что вы увидите? Сколько времени это займет? 1. Дорога в Царское Село. История царскосельской дороги (от часа — до 1час 20 минут — в зависимости от пробок и места встречи.) Я расскажу вам о всех интересных местах на нашем пути. Мы проедем по дороге, по которой проезжали наши императрицы и императоры, увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех времен, вспомним как Великая Отечественная Война затронула эти земли, полюбуемся на Египетские ворота на въезде в Царское село — и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль. Вы увидите музей — дачу А. С. Пушкина, где он провел свой «медовый месяц», а также завершил роман «Евгений Онегин» и написал чудесную «Сказку о царе Салтане», а также Лицей, воспитавший А. С. великого поэта. Маршрут спланирован так, что мы увидим все самое важное и интересное! 2. Екатерининский дворец и Янтарная комната (приблизительно час) Царское Село — парадная пышная резиденция, а Екатерининский Дворец — шедевр русского барокко. Поднявшись по парадной лестнице, вы пройдете по Золотой анфиладе и, как будто попадете на один из балов или маскарадов, в 18-й век. Вы заглянете в зал для особо важных приёмов, Белую парадную столовую, Картинный зал, Малиновую, Зеленую и другие роскошные комнаты, конечно, восхититесь всемирно известной Янтарной комнатой. Облицованная «солнечным камнем» разных оттенков, она поражает своим великолепием. 3. Прогулка по Екатерининскому парку (около часа) После посещения дворца мы прогуляемся по Екатерининскому парку — «французскому регулярному парку», где перед вами предстанут несколько павильонов: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея и знаменитые Агатовые комнаты, а также Адмиралтейство и Эрмитаж. Вы узнаете, как и для чего создавались эти павильоны, отыщите «хижину отшельника, узнаете, почему царскосельский дворец называли «драгоценностью в шкатулке» и для кого он был построен, где Екатерина II любила выпить чашечку кофе, а где слушать военные марши. 4. Перерыв на обед (по желанию путешественников, время около часа) По вашему желанию мы сможем сделать перерыв на обед. Можно пообедать в историческом здании — Певческой Башне или в любом другом ресторанчике или кафе, например, в знаменитом ресторане «Подворье» около Павловска (нужно бронировать заранее). 5. Далее, мы отправляемся в Павловск. Время в пути примерно полчаса. 6. Павловский Дворец (приблизительно час) Павловский Дворец необычен. Семейное «уютное гнездышко» императора Павла и его жены Марии Федоровны, где росли их дети (два из них впоследствии стали российскими императорами), где во всем видна заботливая рука Марии Федоровны. Интерьеры Дворца напомнят нам о том, что Павел I, один из самых загадочных императоров России, был покровителем рыцарей Мальтийского ордена. 7. Павловский Парк (около 30 мин.) Мы совершим небольшую прогулку по парку, который является одним из самых больших и красивых парков Европы и включает в себя семь ландшафтных районов. Площадь парка составляет около 600 га. Чтобы исследовать его весь, согласитесь, потребуется не один день. Мы совершим прогулку по его парадной части. 8. Далее, мы отправляемся в Гатчину. Время в пути примерно полчаса — 45 минут. 9. Гатчинский Дворец (приблизительно час) Посетив Гатчинский дворец, вы узнаете, почему его называли «пригородным» Эрмитажем. Император Александр III, приезжая сюда, говорил: «Счастлив быть снова дома». Наш гид покажет вам все самое главное и интересное и погрузит в интереснейшую историю этого комплекса. 11. Гатчинский Парк (около 1 часа) Гатчина — прекрасна. Этот дворцово-парковый ансамбль — один из самых удаленных и неизвестных загородных резиденций русских царей. Поэтому здесь гораздо меньше туристов, чем, например, в Петергофе, а это всегда приятно.