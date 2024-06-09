Мы побываем сразу в трех знаменитых загородных резиденциях наших императоров — местах, в которых, пожалуй, хотя бы раз в жизни должен побывать каждый: в роскошном Екатерининском Дворце с его знаменитой
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Екатерининский дворец и Янтарная
- Екатерининскому парк
- Павильоны: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея и знаменитые Агатовые комнаты, а также Адмиралтейство и Эрмитаж
- Павловский Дворец
- Павловский Парк
- Гатчинский Дворец
- Гатчинский Парк (около 1 часа)
- Систему озер, по водной глади которых плавают лебеди
- Подземный ход, в котором живет самая настоящий нимфа Эхо
Описание экскурсии
Загородные резиденции — такие близкие друг к другу по расстоянию и эпохе, но такие разные по архитектурному стилю и судьбам российских императоров, живших там — об этом и многом другом мы будем говорить во время путешествия. Что вы увидите? Сколько времени это займет? 1. Дорога в Царское Село. История царскосельской дороги (от часа — до 1час 20 минут — в зависимости от пробок и места встречи.) Я расскажу вам о всех интересных местах на нашем пути. Мы проедем по дороге, по которой проезжали наши императрицы и императоры, увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех времен, вспомним как Великая Отечественная Война затронула эти земли, полюбуемся на Египетские ворота на въезде в Царское село — и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль. Вы увидите музей — дачу А. С. Пушкина, где он провел свой «медовый месяц», а также завершил роман «Евгений Онегин» и написал чудесную «Сказку о царе Салтане», а также Лицей, воспитавший А. С. великого поэта. Маршрут спланирован так, что мы увидим все самое важное и интересное! 2. Екатерининский дворец и Янтарная комната (приблизительно час) Царское Село — парадная пышная резиденция, а Екатерининский Дворец — шедевр русского барокко. Поднявшись по парадной лестнице, вы пройдете по Золотой анфиладе и, как будто попадете на один из балов или маскарадов, в 18-й век. Вы заглянете в зал для особо важных приёмов, Белую парадную столовую, Картинный зал, Малиновую, Зеленую и другие роскошные комнаты, конечно, восхититесь всемирно известной Янтарной комнатой. Облицованная «солнечным камнем» разных оттенков, она поражает своим великолепием. 3. Прогулка по Екатерининскому парку (около часа) После посещения дворца мы прогуляемся по Екатерининскому парку — «французскому регулярному парку», где перед вами предстанут несколько павильонов: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея и знаменитые Агатовые комнаты, а также Адмиралтейство и Эрмитаж. Вы узнаете, как и для чего создавались эти павильоны, отыщите «хижину отшельника, узнаете, почему царскосельский дворец называли «драгоценностью в шкатулке» и для кого он был построен, где Екатерина II любила выпить чашечку кофе, а где слушать военные марши. 4. Перерыв на обед (по желанию путешественников, время около часа) По вашему желанию мы сможем сделать перерыв на обед. Можно пообедать в историческом здании — Певческой Башне или в любом другом ресторанчике или кафе, например, в знаменитом ресторане «Подворье» около Павловска (нужно бронировать заранее). 5. Далее, мы отправляемся в Павловск. Время в пути примерно полчаса. 6. Павловский Дворец (приблизительно час) Павловский Дворец необычен. Семейное «уютное гнездышко» императора Павла и его жены Марии Федоровны, где росли их дети (два из них впоследствии стали российскими императорами), где во всем видна заботливая рука Марии Федоровны. Интерьеры Дворца напомнят нам о том, что Павел I, один из самых загадочных императоров России, был покровителем рыцарей Мальтийского ордена. 7. Павловский Парк (около 30 мин.) Мы совершим небольшую прогулку по парку, который является одним из самых больших и красивых парков Европы и включает в себя семь ландшафтных районов. Площадь парка составляет около 600 га. Чтобы исследовать его весь, согласитесь, потребуется не один день. Мы совершим прогулку по его парадной части. 8. Далее, мы отправляемся в Гатчину. Время в пути примерно полчаса — 45 минут. 9. Гатчинский Дворец (приблизительно час) Посетив Гатчинский дворец, вы узнаете, почему его называли «пригородным» Эрмитажем. Император Александр III, приезжая сюда, говорил: «Счастлив быть снова дома». Наш гид покажет вам все самое главное и интересное и погрузит в интереснейшую историю этого комплекса. 11. Гатчинский Парк (около 1 часа) Гатчина — прекрасна. Этот дворцово-парковый ансамбль — один из самых удаленных и неизвестных загородных резиденций русских царей. Поэтому здесь гораздо меньше туристов, чем, например, в Петергофе, а это всегда приятно.
- Прогуляетесь по аллеям замечательной красоты пейзажного парка, разбитого еще для Григория Орлова — фаворита императрицы Екатерины второй.
- Увидите систему озер, по водной глади которых плавают лебеди • Посетите мрачный подземный ход, в котором живет самая настоящий нимфа Эхо. 12. Дорога обратно (полтора часа). Важно: мы можем изменить нашу программу в зависимости от вашего желания. Например, мы можем посетить только два или один дворец, но больше внимания уделить паркам.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский дворец и Янтарная
- Екатерининскому парк
- Павильоны: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея и знаменитые Агатовые комнаты, а также Адмиралтейство и Эрмитаж
- Павловский Дворец
- Павловский Парк
- Гатчинский Дворец
- Гатчинский Парк (около 1 часа)
- Систему озер, по водной глади которых плавают лебеди
- Подземный ход, в котором живет самая настоящий нимфа Эхо
Что включено
- Транспортное обслуживание группы до 4-х человек
- Услуги профессионального экскурсовода
- Встреча в отеле и доставка обратно в заранее указанное место
Что не входит в цену
- Билеты в парк и дворец (в парк, в том числе, для гида)
- Автомобиль рассчитан максимум на 4 пассажиров. Если вас больше, потребуется доплата за аренду минивэна или микроавтобуса
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Одевайтесь о погоде. Не забудьте зонты, удобную обувь и хорошее настроение
- Цены на билеты и время работы:
- Екатерининский дворец и парк. Комплексный билет
- Взрослые - 1000 руб
- Студенты, учащиеся - 500 руб
- Дети до 14 лет - бесплатно, но билет нужно оформить, распечатать или сохранить на телефоне
- Выходной день: вторник
- Павловский дворец
- Взрослые (старше 16 лет), студенты - 600 руб
- Пенсионеры - 300 руб
- Дети - бесплатно
- Выходной день - понедельник
- Павловский парк
- Взрослые, студенты и дети с 16 лет - 100 руб
- Пенсионеры - 50 руб
- Дети до 16 лет - бесплатно
- Гатчина
- Стоимость билетов в Гатчинский Дворец
- Взрослые - 500 рублей
- Студенты, школьники - 275 рублей
- Пенсионеры - 275 рубле1
- Режим работы касс:
- С 29 апреля по 31 августа с 9:00 до 20:00
- С 1 сентября по 31 октября с 10:00 до 18:00
- Стоимость билетов в Гатчинский Парк
- Взрослые - 150 рублей
- Студенты, школьники - 70 рублей
- Пенсионеры - 70 рублей
- Режим работы:
- Гатчинский Дворец - ежедневно 10:00-18:30 (кассы и вход до 18:00)
- Гатчинский парк - ежедневно с 6:00 до 22:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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