Тур для тех, кто хочет запомнить каждый уголок горного парка «Рускеала» и успеть всё.
Программа составлена так, чтобы каждый смог насладиться жемчужиной Карелии, попробовать все развлечения и посетить увлекательные экскурсии.
За один день вы посетите знаменитый Мраморный каньон, водопады Ахвенкоски, у вас будет возможность пролететь на троллее над голубой водой, спуститься в подземные пещеры и увидеть красоту уникальной природы Карелии.
Программа составлена так, чтобы каждый смог насладиться жемчужиной Карелии, попробовать все развлечения и посетить увлекательные экскурсии.
За один день вы посетите знаменитый Мраморный каньон, водопады Ахвенкоски, у вас будет возможность пролететь на троллее над голубой водой, спуститься в подземные пещеры и увидеть красоту уникальной природы Карелии.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ждетПредлагаем отличную альтернативу поездке в «Рускеалу» на поезде, с большим количеством свободного времени в горном парке. Наше предложение выгодно отличается интересными трассовыми экскурсиями от гида с посещением карельских водопадов Ахвенкоски и магазина форелевого хозяйства. Тур позволит использовать все возможности горного парка для активного и культурного отдыха. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пакет Стандартный (входной билет и экскурсия в Рускеала не входят в стоимость)
|3 190 ₽
|Пакет Полный (входной билет и экскурсия в Рускеала входят в стоимость)
|4 590 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк «Рускеала»
- Водопады Ахвенкоски
Что включено
- Трансфер на комфортабельном современном автобусе
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Увеличенное свободное время в горном парке «Рускеала» для прогулок и развлечений
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение мест съемок знаменитых фильмов
- Работа профессионального гида на протяжении всего тура
- Входные билеты в горный парк "Рускеала" (в пакете "Полный")
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом (в пакете "Полный")
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
Что не входит в цену
- Активные развлечения в горном парке "Рускеала" (экскурсия "Подземный космос" по пещерам "Рускеалы", прокат лодок, веревочный парк, троллей и другое): по ценам парка
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 400 руб. /взр., 300 руб./шк., студ. дети до 7 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
14 июн 2024
Всё очень понравилось!
Огромное спасибо гиду Ирине и водителю Александру.
Немного не хватило свободного времени, чтобы насладиться красотой природы в парке Рускеала, но в целом отличный тур.
Огромное спасибо гиду Ирине и водителю Александру.
Немного не хватило свободного времени, чтобы насладиться красотой природы в парке Рускеала, но в целом отличный тур.
А
Андрей
15 янв 2021
Не уверен правильное ли место я выбрал чтоб оставить отзыв. Возможно я что-то пропустил и не увидел нужную кнопку на сайте. Если это так - копируйте с ссылкой на мою
Е
Елена
16 окт 2020
Я примерно раз в год приезжаю в Питер на 2 недели в разное время года. Долго не решалась ехать в Карелию, т. к. ограничена во времени и рассматривала только тур
С
Саша
9 авг 2017
От поездки в горный парк Рускеала остались только положительные впечатления. Больше всего нам понравилась экскурсия. Отдельное спасибо гиду Екатерине за то, что интересно рассказывала свой материал, слушали, затаив дыхание, ничуть
А
Алексей
7 апр 2016
Вчера были в однодневном туре в Рускеалу. Остались очень довольны. Не буду описывать все увиденные красоты, это лучше видеть своими глазами.
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