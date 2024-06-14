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одного дня, думая "ну что можно увидеть за 1 день?!" Дорога-то не дальняя, большую часть этого путешествия проведу в автобусе на трассе. Короче, я в этом крупно заблуждалась и зря не решила поехать раньше (в прошлые мои приезды в Питер) Ночну в обратном порядке событий Хотя, нет, не буду рассказывать! Вы должны это сами увидеть! Прожить этот день, наполненный сменяющимися пейзажем, захватывающим дух местами, интересными историями, изменчивой в моем случае погодой Отдельное спасибо гиду Александру Шарову! Благодаря нему воспонинания этого дня стали ещё ярче. Очень много интересной инфы в замечательной подаче. Заслушивалась я его, если кратко! В следующий приезд в Санкт-Петербург в моем списке "посищения мест" Карелия будет одно из первых!!! Ездила в середине октября, восхитительная золотая осень в этих местах! Хотя, думаю здесь в любое время года хорошо!