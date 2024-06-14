Целый день в горном парке Рускеала

Тур для тех, кто хочет запомнить каждый уголок горного парка «Рускеала» и успеть всё.

Программа составлена так, чтобы каждый смог насладиться жемчужиной Карелии, попробовать все развлечения и посетить увлекательные экскурсии.

За один день вы посетите знаменитый Мраморный каньон, водопады Ахвенкоски, у вас будет возможность пролететь на троллее над голубой водой, спуститься в подземные пещеры и увидеть красоту уникальной природы Карелии.
5
5 отзывов
Целый день в горном парке Рускеала
Целый день в горном парке Рускеала
Целый день в горном парке Рускеала
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ждет

Предлагаем отличную альтернативу поездке в «Рускеалу» на поезде, с большим количеством свободного времени в горном парке. Наше предложение выгодно отличается интересными трассовыми экскурсиями от гида с посещением карельских водопадов Ахвенкоски и магазина форелевого хозяйства. Тур позволит использовать все возможности горного парка для активного и культурного отдыха. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Пакет Стандартный (входной билет и экскурсия в Рускеала не входят в стоимость)3 190 ₽
Пакет Полный (входной билет и экскурсия в Рускеала входят в стоимость)4 590 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк «Рускеала»
  • Водопады Ахвенкоски
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном современном автобусе
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Увеличенное свободное время в горном парке «Рускеала» для прогулок и развлечений
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение мест съемок знаменитых фильмов
  • Работа профессионального гида на протяжении всего тура
  • Входные билеты в горный парк "Рускеала" (в пакете "Полный")
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом (в пакете "Полный")
  • Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
  • Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
Что не входит в цену
  • Активные развлечения в горном парке "Рускеала" (экскурсия "Подземный космос" по пещерам "Рускеалы", прокат лодок, веревочный парк, троллей и другое): по ценам парка
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 400 руб. /взр., 300 руб./шк., студ. дети до 7 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
14 июн 2024
Всё очень понравилось!
Огромное спасибо гиду Ирине и водителю Александру.
Немного не хватило свободного времени, чтобы насладиться красотой природы в парке Рускеала, но в целом отличный тур.
А
15 янв 2021
Не уверен правильное ли место я выбрал чтоб оставить отзыв. Возможно я что-то пропустил и не увидел нужную кнопку на сайте. Если это так - копируйте с ссылкой на мою
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страницу в ВК. Отсюда начинается сам отзыв: Моя дама сердца выбрала однодневный тур по Карелии. С 7:30 утра по 23:00 мы по сути были на одной огромной экскурсии по красивейшим местам из всех что я видел и испытал — несмотря на то что я был в огромном количестве стран мира, от Западной Европы до Азии — заснеженные кроны хвойных деревьев, растущих на горах Карелии, я не забуду никогда. Потрясающий Гид (именно с большой буквы) Александр Шаров, фантастическая природа, адский и невыносимый холод. Но в итоге мы испытали невероятный антураж северо-запада территории РФ, увидели красивейшие места. Отдельного упоминания заслуживает горный парк Рускеала - несколько озёр, закопанных глубоко в горы. Ни один человек не останется равнодушным. Подытоживаю: потрясающий гид, невероятно красивые виды, адский холод (что обеспечивает определённую атмосферу, это совершенно точно), великолепная природа и совершенно уникальные карельские леса. Всё что могу сказать: советую всем и каждому!

Е
16 окт 2020
Я примерно раз в год приезжаю в Питер на 2 недели в разное время года. Долго не решалась ехать в Карелию, т. к. ограничена во времени и рассматривала только тур
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одного дня, думая "ну что можно увидеть за 1 день?!" Дорога-то не дальняя, большую часть этого путешествия проведу в автобусе на трассе. Короче, я в этом крупно заблуждалась и зря не решила поехать раньше (в прошлые мои приезды в Питер) Ночну в обратном порядке событий Хотя, нет, не буду рассказывать! Вы должны это сами увидеть! Прожить этот день, наполненный сменяющимися пейзажем, захватывающим дух местами, интересными историями, изменчивой в моем случае погодой Отдельное спасибо гиду Александру Шарову! Благодаря нему воспонинания этого дня стали ещё ярче. Очень много интересной инфы в замечательной подаче. Заслушивалась я его, если кратко! В следующий приезд в Санкт-Петербург в моем списке "посищения мест" Карелия будет одно из первых!!! Ездила в середине октября, восхитительная золотая осень в этих местах! Хотя, думаю здесь в любое время года хорошо!

С
9 авг 2017
От поездки в горный парк Рускеала остались только положительные впечатления. Больше всего нам понравилась экскурсия. Отдельное спасибо гиду Екатерине за то, что интересно рассказывала свой материал, слушали, затаив дыхание, ничуть
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не скучали. Много нового открыли для себя об истории Финляндии и Карелии. Несмотря на то, что дозвониться было сложно из-за перегруженной линии (слишком много людей хотят попасть на эту экскурсию), мы остались довольны отдыхом. Уже посоветовали эту экскурсию своим знакомым, они тоже заинтересовались. Спасибо вам огромное!)

А
7 апр 2016
Вчера были в однодневном туре в Рускеалу. Остались очень довольны. Не буду описывать все увиденные красоты, это лучше видеть своими глазами.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ГрупповыеНа автобусеПрирода и пейзажиНа выходныеНа весь деньСемейныеКарелияВыездныеРускеалаПопулярные местаТуры в РускеалуВодопад АхвенкоскиВ Карелию на выходныеВ Карелию на майские праздникиПаркиОт Площади восстания

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