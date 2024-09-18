Два дворца

Когда времени на знакомство с Петербургом не так много, важно увидеть главное. В формате индивидуальной экскурсии мы успеем осмотреть и фонтаны Петергофа, и Янтарную комнату в Царском Селе. Наш гид проведёт для вас путевую экскурсию, а после организует посещение дворцов. Мы пройдемся по Екатерининскому парку и Нижнему парку Петергофа, полностью окунемся в историю двух главных петербургских дворцово-парковых ансамблей, а еще обязательно запланируем обед в одном из лучших местных ресторанов.

Организационные моменты

Обязательно подстроимся под погоду и время года. Зимой предпочтительно посетить два дворца и один парк, а летом — на ваш выбор. Можно посетить как два парка и один дворец, так и полностью два дворцово-парковых ансамбля. Путешествие займёт 8 или 10 часов соответственно.