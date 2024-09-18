В Петергоф и Царское Село (Пушкин) за один день

В Петергоф и Царское Село
За один день мы познакомимся с двумя главными дворцово-парковыми ансамблями. Во время посещения Царского Села осмотрим Екатерининский парк и дворец с Янтарной комнатой.

А попав в Петергоф, вы сможете летом восхититься его фонтанами, зимой — познакомиться со скульптурой Большого каскада и Петергофским дворцом.
5
4 отзыва
В Петергоф и Царское Село (Пушкин) за один день
В Петергоф и Царское Село (Пушкин) за один день
В Петергоф и Царское Село (Пушкин) за один день
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Два дворца

Когда времени на знакомство с Петербургом не так много, важно увидеть главное. В формате индивидуальной экскурсии мы успеем осмотреть и фонтаны Петергофа, и Янтарную комнату в Царском Селе. Наш гид проведёт для вас путевую экскурсию, а после организует посещение дворцов. Мы пройдемся по Екатерининскому парку и Нижнему парку Петергофа, полностью окунемся в историю двух главных петербургских дворцово-парковых ансамблей, а еще обязательно запланируем обед в одном из лучших местных ресторанов.

Организационные моменты

Обязательно подстроимся под погоду и время года. Зимой предпочтительно посетить два дворца и один парк, а летом — на ваш выбор. Можно посетить как два парка и один дворец, так и полностью два дворцово-парковых ансамбля. Путешествие займёт 8 или 10 часов соответственно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нижний парк Петергофа
  • Большой Петергофский дворец
  • Екатерининский дворец с Янтарной комнатой
  • Екатерининский парк
Что включено
  • Путевая экскурсия
  • Экскурсии по паркам
  • Время на посещение дворца
  • Время на обед
Что не входит в цену
  • Билеты в парки и дворцы
Место начала и завершения?
По желанию туристов - у отеля, вокзала, аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
У
18 сен 2024
Хороший гид. Все очень точно. Следил за временем. На все хватило времени, без спешки. У гида были обемные знания истории и русской поэзии. Было интресно с ним говорить. Оргаизовал покушать.
Г
2 авг 2024
С
25 июл 2024
Спасибо большое Елене за хорошую организацию и отличную экскурсию.
Ю
21 мая 2024
Посетили экскурсию "Петергоф и Царское село за один день". Были в восторге от экскурсии! Гид Айна максимально погрузила нас в историю города в период поездки и показала лучшие места этих двух грандиозных исторических мест. Спутник (гид Айна) - 5 баллов!!!
Спасибо вам!!!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Неизвестное Царское Село
Пешая
107 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизвестное Царское Село
Путешествие в город Пушкин с профессиональным экскурсоводом и краеведом
Завтра в 17:30
21 ноя в 17:30
от 3 990 за всё до 3 чел.
Экскурсия-квест в Царском Селе
Пешая
скидка
10%
216 отзывов
2 часа
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест в Царском Селе
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 69006 210 за всё до 4 чел.
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
На автобусе
6521 отзыв
5.5 часов
Групповая
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Завтра в 08:45
21 ноя в 08:45
от 2 700 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам