За один день мы познакомимся с двумя главными дворцово-парковыми ансамблями. Во время посещения Царского Села осмотрим Екатерининский парк и дворец с Янтарной комнатой.
А попав в Петергоф, вы сможете летом восхититься его фонтанами, зимой — познакомиться со скульптурой Большого каскада и Петергофским дворцом.
А попав в Петергоф, вы сможете летом восхититься его фонтанами, зимой — познакомиться со скульптурой Большого каскада и Петергофским дворцом.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00
Описание экскурсии
Два дворца
Когда времени на знакомство с Петербургом не так много, важно увидеть главное. В формате индивидуальной экскурсии мы успеем осмотреть и фонтаны Петергофа, и Янтарную комнату в Царском Селе. Наш гид проведёт для вас путевую экскурсию, а после организует посещение дворцов. Мы пройдемся по Екатерининскому парку и Нижнему парку Петергофа, полностью окунемся в историю двух главных петербургских дворцово-парковых ансамблей, а еще обязательно запланируем обед в одном из лучших местных ресторанов.
Организационные моменты
Обязательно подстроимся под погоду и время года. Зимой предпочтительно посетить два дворца и один парк, а летом — на ваш выбор. Можно посетить как два парка и один дворец, так и полностью два дворцово-парковых ансамбля. Путешествие займёт 8 или 10 часов соответственно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижний парк Петергофа
- Большой Петергофский дворец
- Екатерининский дворец с Янтарной комнатой
- Екатерининский парк
Что включено
- Путевая экскурсия
- Экскурсии по паркам
- Время на посещение дворца
- Время на обед
Что не входит в цену
- Билеты в парки и дворцы
Место начала и завершения?
По желанию туристов - у отеля, вокзала, аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ульрих
18 сен 2024
Хороший гид. Все очень точно. Следил за временем. На все хватило времени, без спешки. У гида были обемные знания истории и русской поэзии. Было интресно с ним говорить. Оргаизовал покушать.
Г
Григорий
2 авг 2024
С
Светлана
25 июл 2024
Спасибо большое Елене за хорошую организацию и отличную экскурсию.
Ю
Юрий
21 мая 2024
Посетили экскурсию "Петергоф и Царское село за один день". Были в восторге от экскурсии! Гид Айна максимально погрузила нас в историю города в период поездки и показала лучшие места этих двух грандиозных исторических мест. Спутник (гид Айна) - 5 баллов!!!
Спасибо вам!!!
Спасибо вам!!!
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