Вас ждёт путешествие на Петроградскую сторону по рекам Ждановка и Карповка — одной из самых узких «водных улиц» Северной столицы.
Вы узнаете историю одного одного из самых первых районов города — ведь именно с Петроградки начинался Санкт-Петербург.
Кроме того, вы пройдёте и через самый центр, ведь путешествие начнётся на Фонтанке с выходом в центральную акваторию Невы.
Вы узнаете историю одного одного из самых первых районов города — ведь именно с Петроградки начинался Санкт-Петербург.
Кроме того, вы пройдёте и через самый центр, ведь путешествие начнётся на Фонтанке с выходом в центральную акваторию Невы.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:45, 18:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Это экскурсионная прогулка на катере от центра города по рукавам Невы, вокруг Петроградской стороны и по реке Карповке, которая не входит ни в один другой водный маршрут города.
Маршрут прогулки
Фонтанка — Нева — Малая Нева — Ждановка — Малая Невка — Карповка — Большая Невка — Нева — Фонтанка
Достопримечательности на маршруте
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Михайловский замок
- Цирк на Фонтанке
- Ботанический сад
- Телебашня
- Промышленная архитектура 19-20 веков
- Крейсер Аврора
- Летний сад
- Большой Драматический Театр
Прогулка сопровождается экскурсионным рассказом аудиогида.
Организационные детали
Перед началом прогулки
- На причале посадки рекомендуется быть за 15 минут до отправления
- На детей до 3 лет необходимо обязательное предварительное оформление посадочного билета по наличию мест
- Прогулка проходит на быстроходных катерах: «Да Винчи», «Картье», «Пикассо» и на маломерных судах «Орфей», «Калипсо», «Пегас», «Кусто», где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды
Особенности формата
- Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или каналов
- В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован в соответствии с правилами безопасности пассажиров, продолжительность прогулки при этом не меняется
- Допускается незначительная задержка во времени отправления рейса
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Основной
|1 530 ₽
|Льготный
|1 350 ₽
|Детский до 12 лет
|990 ₽
|Дети до 3-х лет
|9 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной р. Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 33114 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
о
ольга
26 мая 2024
соотношение цена качество огонь, нетривиальный маршрут, мини-группа, красивый катер, можно сделать красивые фотографии
Наталья
25 мая 2024
Отличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений море.
Рекомендую 👍
Рекомендую 👍
Н
Наталья
22 мая 2024
Очень хотела попасть на такую экскурсию по воде. И это случилось! Замечательная погода, мини- катер, интересный рассказ аудио-видео гида, конечно же не оставил равнодушной! Всё понравилось.
Юлия
8 мая 2024
Мы попали в прохладный ветренный день, поэтому замёрзли) но нам помогали согреться пледы на яхте. Чистая красивая палуба, отличный водитель, красивые виды, было здорово 👍
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