Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе

Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Вас ждёт путешествие на Петроградскую сторону по рекам Ждановка и Карповка — одной из самых узких «водных улиц» Северной столицы.

Вы узнаете историю одного одного из самых первых районов города — ведь именно с Петроградки начинался Санкт-Петербург.

Кроме того, вы пройдёте и через самый центр, ведь путешествие начнётся на Фонтанке с выходом в центральную акваторию Невы.
5
4 отзыва
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:45, 18:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Это экскурсионная прогулка на катере от центра города по рукавам Невы, вокруг Петроградской стороны и по реке Карповке, которая не входит ни в один другой водный маршрут города.

Маршрут прогулки

Фонтанка — Нева — Малая Нева — Ждановка — Малая Невка — Карповка — Большая Невка — Нева — Фонтанка

Достопримечательности на маршруте

  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Михайловский замок
  • Цирк на Фонтанке
  • Ботанический сад
  • Телебашня
  • Промышленная архитектура 19-20 веков
  • Крейсер Аврора
  • Летний сад
  • Большой Драматический Театр

Прогулка сопровождается экскурсионным рассказом аудиогида.

Организационные детали

Перед началом прогулки

  • На причале посадки рекомендуется быть за 15 минут до отправления
  • На детей до 3 лет необходимо обязательное предварительное оформление посадочного билета по наличию мест
  • Прогулка проходит на быстроходных катерах: «Да Винчи», «Картье», «Пикассо» и на маломерных судах «Орфей», «Калипсо», «Пегас», «Кусто», где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды

Особенности формата

  • Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или каналов
  • В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован в соответствии с правилами безопасности пассажиров, продолжительность прогулки при этом не меняется
  • Допускается незначительная задержка во времени отправления рейса

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Основной1 530 ₽
Льготный1 350 ₽
Детский до 12 лет990 ₽
Дети до 3-х лет9 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной р. Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
о
26 мая 2024
соотношение цена качество огонь, нетривиальный маршрут, мини-группа, красивый катер, можно сделать красивые фотографии
Наталья
25 мая 2024
Отличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений море.
Рекомендую 👍
Отличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений море.Отличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений море.Отличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений море.Отличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений море.Отличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений море.Отличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений море.Отличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений море.Отличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений море.Отличная прогулка. Интересные виды Санкт-Петербурга. Нева была очень волнистая, но капитан мастерски обходил волны. Впечатлений море.
Н
22 мая 2024
Очень хотела попасть на такую экскурсию по воде. И это случилось! Замечательная погода, мини- катер, интересный рассказ аудио-видео гида, конечно же не оставил равнодушной! Всё понравилось.
Юлия
8 мая 2024
Мы попали в прохладный ветренный день, поэтому замёрзли) но нам помогали согреться пледы на яхте. Чистая красивая палуба, отличный водитель, красивые виды, было здорово 👍

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеРомантическиеПо рекам и каналамКрейсер АврораПопулярные местаРечные прогулкиНа катереТелебашняПо ФонтанкеПетроградкаДля студентовСамое главноеЧижик-ПыжикСтрелка Васильевского островаРостральные колонныПрирода и пейзажи

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Фотопрогулка по Петроградской стороне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
74 отзыва
Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке
Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа
Начало: У метро Горьковская
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
40003 600 за всё до 2 чел.
Петроградская сторона снаружи и изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
246 отзывов
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы
Начало: В районе метро Спортивная
Сегодня в 17:00
13 июня в 11:00
от 2 300 за всё до 8 чел.
Хулиганы Петроградской стороны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
132 отзыва
Хулиганы Петроградской стороны
Один век из жизни петербургских хулиганов: места, истории и уличный фольклор
Начало: Метро Спортивная
12 июня в 18:00
13 июня в 15:00
от 3 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам