Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Вас ждёт путешествие на Петроградскую сторону по рекам Ждановка и Карповка — одной из самых узких «водных улиц» Северной столицы.



Вы узнаете историю одного одного из самых первых районов города — ведь именно с Петроградки начинался Санкт-Петербург.



Кроме того, вы пройдёте и через самый центр, ведь путешествие начнётся на Фонтанке с выходом в центральную акваторию Невы.