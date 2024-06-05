Холод – не помеха – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 11 экскурсий в категории «Холод – не помеха» в Санкт-Петербурге, цены от 1 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Индивидуальная
1.5 часа
199 отзывов
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:30
6 670 за всё до 5 чел.
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
143 отзыва
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690 за человека
По Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
160 отзывов
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 940 за всё до 4 чел.
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
468 отзывов
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Групповая
1.5 часа
35 отзывов
Экскурсия по дворцу купцов Елисеевых на Мойке в Санкт-Петербурге
Посетите дворец купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге. Узнайте увлекательные факты о знаменитой династии и осмотрите изысканные залы на групповой экскурсии
Начало: На Невском проспекте
12 июня в 14:00
14 июня в 19:30
2 500 за человека
Чарующее сияние ночного Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Его Императорское Величество Эрмитаж
Индивидуальная
1.5 часа
371 отзыв
Эксклюзивный тур по Эрмитажу с личным гидом
Исследуйте величие Эрмитажа в индивидуальной экскурсии, открывая сокровища искусства и истории Санкт-Петербурга
Начало: В Зимнем дворце
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 200 за всё до 4 чел.
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Взглянуть на события истории 20 века через объективы советских операторов
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
4 500 за всё до 10 чел.
Северные острова Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
130 отзывов
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
27 отзывов
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом
Начало: Около Гостиного двора
Расписание: ежедневно в 11:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690 за человека
Нестандартный Эрмитаж
Индивидуальная
1.5 часа
83 отзыва
Нестандартный Эрмитаж
Веселая и познавательная экскурсия по музею в компании профессионального искусствоведа
Начало: В районе м. Адмиралтейская
9 июня в 15:00
21 июня в 11:00
6 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Чарующее сияние ночного Петербурга
    Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут и отвезут в конце
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    куда вам необходимо, это очень удобно. Сначала я подумала что зря взяли экскурсию, т. к. это была уже не знаю какая по счету, казалось все уже видели и знаем. Но Виктор смог оставить прекрасные впечатление, показал нам центр Питера с другого ракурса. Интересные локации, красивые атмосферные фото и видео, благодарим вас!

    Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут
  • В
    Виолетта
    4 июня 2024
    Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
    Замечательный гид, было очень интересно 🧐, не скучно. Вернёмся к Анне ещё.
  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    По Петербургу на автомобиле
    Спасибо экскурсоводу Елене. Получили удовольствие от обзорной экскурсии на автомобиле по Санкт-Петербургу. Содержательно и интересно. Приятно слушать профессионала и человека, любящего свой город.
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
    Мероприятие проведено Валерием на высоком уровне, чувствуется, что он искренне любит свой город и владеет весьма значительным объёмом информации по истории Петербурга. Экскурсия прошла динамично, комфортно. Будет особенно интересна тем, кто впервые знакомится с городом.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    По Петербургу на автомобиле
    Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбрала индивидуальную экскурсию, т. к. хотела чтобы мои
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    дети впервые попав в такой удивительный и уникальный город не остались разочарованы в первый же день знакомства с ним. И не прогадала! Нашим гидом была Надежда, она проводила нам обзорную экскурсию по Питеру и плюс мы посетили Петропавловскую крепость. Приятный человек, заинтересовала своим рассказом об исторических фактах и о городе в целом не только меня, но и детей. Понравилось, что экскурсия происходила на автомобиле, поэтому мы город смогли буквально рассмотреть. Экскурсия проходила в том темпе, который подходил нам. Мы никуда не бежали, имели возможность задать вопросы, которые возникали по ходу рассказа, останавливались там где это было нужно нам, фотографировались столько, сколько это было нужно нам. Время пролетело незаметно (а это на минуточку 4 часа!), совсем не устали. Совершенно довольна выбором! После негативного опыта групповых экскурсий, где тебя возят в компании 40 человек в автобусе из которого не всегда бывает видно то, о чем рассказывает по ходу движения экскурсовод, когда качество экскурсии сильно зависит от доставшегося вашей группе экскурсовода, когда остановки в туалет по расписанию и надо дожидаться пока весь автобус удовлетворит свои потребности, когда ждешь своей очереди сфотографироваться… Вообщем такое сомнительное «удовольствие» для своих ребят мне не хотелось устраивать и я ни на секунду не пожелела о своем выборе! Однозначно рекомендую!

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    По Петербургу на автомобиле
    Наш гид был Николай. Сказать, что это была супер экскурсия- это не сказать ничего. Беру экскурсии с tripster много лет. Эта экскурсия была самая лучшая. Интересно, с юмором, легко. Запомнили каждое слово!!!!!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
    Комфортно, интересно. Группа небольшая. Виктория потрясающий гид. Спасибо огромное!!!
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Дворец купцов Елисеевых на Мойке
    Красивый дворец и интересный рассказ экскурсовода
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
    Замечательная экскурсия! Продуманный маршрут👍 информации много, но слушали все с интересом и удовольствием! Спасибо Виктории за классную подачу материала!
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
    Валерий прекрасный рассказчик. Все организованно, четко, дал много рекомендаций во время экскурсии. Очень интересно и познавательно, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Холод – не помеха»

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  1. Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
  2. Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
  3. По Петербургу на автомобиле
  4. Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
  5. Дворец купцов Елисеевых на Мойке
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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