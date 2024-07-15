Проведите четыре насыщенных дня в Карелии.
За это время вы увидите острова Валаам и Кижи, горный парк «Рускеала», лесные водопады, а еще побываете в самой веселой деревне Карелии — Киндасово. Все экскурсии и билеты уже включены в стоимость.
За это время вы увидите острова Валаам и Кижи, горный парк «Рускеала», лесные водопады, а еще побываете в самой веселой деревне Карелии — Киндасово. Все экскурсии и билеты уже включены в стоимость.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание тура
Что вас ждетВсе хиты Карелии в одном туре за четыре дня: остров Валаам, остров Кижи, горный парк «Рускеала», лесные водопады и деревня Киндасово. Все экскурсии, билеты, сопровождение гида и транспортные расходы включены в стоимость тура. Четыре сочных дня в Карелии — это путешествие без забот и доплат! Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджет
|38 150 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджет
|45 350 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптима
|41 750 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптима
|50 800 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Хит
|46 150 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Хит
|59 200 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец. Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Остров Кижи
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Остров Валаам
Что включено
- Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по острову Кижи с местным аттестованным гидом
- Посещение острова Валаам по выбранной программе
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- Входные билеты в Олонецкий музей
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
- Посещение Александро-Свирского монастыря
Что не входит в цену
- Ж/д билеты: ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
- По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама. Оплата на сайте oopt-rk. ru
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Место начала и завершения?
М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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