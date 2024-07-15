Проведите четыре насыщенных дня в Карелии. За это время вы увидите острова Валаам и Кижи, горный парк «Рускеала», лесные водопады, а еще побываете в самой веселой деревне Карелии — Киндасово. Все экскурсии и билеты уже включены в стоимость.

Описание тура