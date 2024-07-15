4 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены

4 сочных дня в Карелии
Проведите четыре насыщенных дня в Карелии.

За это время вы увидите острова Валаам и Кижи, горный парк «Рускеала», лесные водопады, а еще побываете в самой веселой деревне Карелии — Киндасово. Все экскурсии и билеты уже включены в стоимость.
5
1 отзыв
4 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
4 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
4 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Что вас ждет

Все хиты Карелии в одном туре за четыре дня: остров Валаам, остров Кижи, горный парк «Рускеала», лесные водопады и деревня Киндасово. Все экскурсии, билеты, сопровождение гида и транспортные расходы включены в стоимость тура. Четыре сочных дня в Карелии — это путешествие без забот и доплат! Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджет38 150 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджет45 350 ₽
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптима41 750 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптима50 800 ₽
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Хит46 150 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Хит59 200 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фермерская усадьба
  • Александро-Свирский монастырь
  • Олонец. Музей карелов-ливвиков
  • Деревня Киндасово
  • Остров Кижи
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Остров Валаам
Что включено
  • Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
  • Экскурсия по острову Кижи с местным аттестованным гидом
  • Посещение острова Валаам по выбранной программе
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Входные билеты в Олонецкий музей
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
  • Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
  • Посещение Александро-Свирского монастыря
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты: ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
  • По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама. Оплата на сайте oopt-rk. ru
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Место начала и завершения?
М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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