Описание тура
Роскошное проживание в Карелии
Представьте себе незабываемый отдых в одном из лучших туристических комплексов Карелии, расположенном на берегу Ладоги. Это место, где холмистая территория окружена живописным карельским лесом, вдали от городской суеты. Здесь вы найдете множество возможностей для прогулок на свежем воздухе и наслаждения природой.
Удобства комплекса
- Песчаный пляж с причалом
- Мангальные зоны и беседки для пикников
- Спортивная площадка для активного отдыха
- SUP-борды с треком до водопада
- Лодки и катамараны для водных прогулок
- Экотропы, включая маршрут к большому водопаду в лесу
- Баня с бассейном для расслабления
Увлекательные мероприятия
Туркомплекс предлагает разнообразные мероприятия, которые позволят вам лучше узнать красоту Карелии:
- Водные экскурсии по Ладожским шхерам и на остров Валаам
- Сафари к самому большому карельскому водопаду и возможность добычи граната
- Интерактивное чаепитие в карельском чуме
- Посещение парка Рускеала
Остров с медвежатами
Не упустите возможность посетить уникальный остров с медвежатами, который находится на территории комплекса. Здесь вы сможете:
- Фотографировать медвежат
- Общаться с ними и кормить яблоками
Важная информация об экскурсиях
Экскурсии проводятся по расписанию, которое можно уточнить у гида на маршруте. Рекомендуется заказывать экскурсии заранее, так как количество мест ограничено. Вот некоторые из доступных экскурсий:
- 8:40 - Экскурсия "Сафари к большому водопаду и добыча граната" (≈ 4 ч)
- 9:00 - На катере на о. Валаам + экскурсия по шхерам (≈ 7 ч)
- 14:30 - Интерактив: "Гадание в карельском чуме с Марьяттой и чаепитие" (≈ 1 ч 20 мин)
- 10:00 - 16:30 - Экскурсия вокруг острова медвежат на лодке (≈ 40 мин)
- 09:00 - 16:40 - Водная экскурсия по Ладожским шхерам на катере с высадкой на остров (≈ 2 ч)
Свободное время
Во время свободного времени вы можете прогуляться по тропам с аудиогидом по следам Олова. Заказать экскурсию можно на месте через гида.
По ср, чт, пт и праздничным дням; ежедневно с 26.07 по 01.09
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный парк «Рускеала»
- Мраморный каньон
- Итальянский карьер
- Водопад Ахвескоски
- Водопад Белые Мосты (Юканкоски)
- Город викингов
- Водопад Прокинскоски
- Водопады Верхний и Нижний Койриноя
- Город Сортавала
- Парк Ваккосалми
- Гора Кухавуори
- Крепость Корела
- Яккиманская кирха
- Музей «Город ангелов»
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
- Обзорные экскурсии в городах на маршруте
- Проживание в туристическом комплексе на берегу Ладожского озера
- Горячий завтрак
- Посещение храма Коневской иконы Божией Матери
- Осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм
- Осмотр старинной Яккиманской кирхи
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
Что не входит в цену
- Питание: обед - 650-800 руб., ужин - 800 руб.
- Вход в парк Рускеала: взрослый - 650 руб студентам и лицам от 60-ти лет - 450 руб школьникам - 400 руб, детям до 7 лет - бесплатно
- Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм - 200 руб. взрослые 100 руб. студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
- Посещение Водопадов Ахвенкоски - 500 руб. взрослые, 400 руб. льготные
- Музей Кронида Гоголева - от 250 до 350 руб.
- Одноместное размещение - от 8000 руб.
- Вход в город викингов - 1100 руб. взрослые
- Банный комплекс: русская баня - от 4000 руб. /2 часа, сауна - от 2000 руб. /2 часа, веник - 300 руб.
- Развлечения и прокат спортинвентаря в туркомплексе (по сезону) - по ценам туркомплекса
- / «Город ангелов/»: взрослые - 400 руб. льготный - 300 руб.
- Экскурсия на Водопады / «Белые мосты/» + мастер-класс по добыче граната - 2000 руб.
- Экскурсия на о. Валаам и прогулка по Ладожским шхерам - 4500 руб.
- Прогулка на катере по Ладожским шхерам - 2500 руб.
- Прогулка с аудиогидом к Земляничному водопаду - 350 руб.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, Т. К. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами
- При заказе тура продолжительностью от двух дней Вам необходимо оплатить оставшуюся стоимость поездки за три дня до начала экскурсии. Оплата производится Организатору (Туроператору) одним из трех удобных для Вас способов. Более подробную информацию Вы можете уточнить, направив сообщение Организатору поездки