На территории вы пользуетесь возможностями туркомплекса и выбираете чем вам заняться. На его территории можно провести полноценный двухнедельный отпуск! Во-первых, потому как очень много вариантов, как провести свое свободное время не выезжая

с базы отдыха (смотрите программу ниже). Во-вторых, много экскурсий и мероприятий. в которых можно принять участие. Все они к топовым карельским объектам и на карельский мотив. Экскурсии не включены в стоимость, чтобы у вас была возможность выбрать наиболее понравившуюся, так как, посетить все экскурсии за один день — не успеть. Экскурсии проводятся по расписанию, которое можно уточнить у гида на маршруте. Заказывать экскурсии лучшее заранее до поездки, т. к. количество мест ограничено.

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Описание тура

Роскошное проживание в Карелии

Представьте себе незабываемый отдых в одном из лучших туристических комплексов Карелии, расположенном на берегу Ладоги. Это место, где холмистая территория окружена живописным карельским лесом, вдали от городской суеты. Здесь вы найдете множество возможностей для прогулок на свежем воздухе и наслаждения природой.

Удобства комплекса

Песчаный пляж с причалом

Мангальные зоны и беседки для пикников

Спортивная площадка для активного отдыха

SUP-борды с треком до водопада

Лодки и катамараны для водных прогулок

Экотропы, включая маршрут к большому водопаду в лесу

Баня с бассейном для расслабления

Увлекательные мероприятия

Туркомплекс предлагает разнообразные мероприятия, которые позволят вам лучше узнать красоту Карелии:

Водные экскурсии по Ладожским шхерам и на остров Валаам

Сафари к самому большому карельскому водопаду и возможность добычи граната

Интерактивное чаепитие в карельском чуме

Посещение парка Рускеала

Остров с медвежатами

Не упустите возможность посетить уникальный остров с медвежатами, который находится на территории комплекса. Здесь вы сможете:

Фотографировать медвежат

Общаться с ними и кормить яблоками

Важная информация об экскурсиях

Экскурсии проводятся по расписанию, которое можно уточнить у гида на маршруте. Рекомендуется заказывать экскурсии заранее, так как количество мест ограничено. Вот некоторые из доступных экскурсий:

8:40 - Экскурсия "Сафари к большому водопаду и добыча граната" (≈ 4 ч)

- Экскурсия "Сафари к большому водопаду и добыча граната" (≈ 4 ч) 9:00 - На катере на о. Валаам + экскурсия по шхерам (≈ 7 ч)

- На катере на о. Валаам + экскурсия по шхерам (≈ 7 ч) 14:30 - Интерактив: "Гадание в карельском чуме с Марьяттой и чаепитие" (≈ 1 ч 20 мин)

- Интерактив: "Гадание в карельском чуме с Марьяттой и чаепитие" (≈ 1 ч 20 мин) 10:00 - 16:30 - Экскурсия вокруг острова медвежат на лодке (≈ 40 мин)

- Экскурсия вокруг острова медвежат на лодке (≈ 40 мин) 09:00 - 16:40 - Водная экскурсия по Ладожским шхерам на катере с высадкой на остров (≈ 2 ч)

Свободное время

Во время свободного времени вы можете прогуляться по тропам с аудиогидом по следам Олова. Заказать экскурсию можно на месте через гида.