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Карельское счастье на 3 дня: максимальный релакс

Карельское счастье на 3 дня
На территории вы пользуетесь возможностями туркомплекса и выбираете чем вам заняться. На его территории можно провести полноценный двухнедельный отпуск! Во-первых, потому как очень много вариантов, как провести свое свободное время не выезжая
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с базы отдыха (смотрите программу ниже). Во-вторых, много экскурсий и мероприятий. в которых можно принять участие. Все они к топовым карельским объектам и на карельский мотив. Экскурсии не включены в стоимость, чтобы у вас была возможность выбрать наиболее понравившуюся, так как, посетить все экскурсии за один день — не успеть. Экскурсии проводятся по расписанию, которое можно уточнить у гида на маршруте. Заказывать экскурсии лучшее заранее до поездки, т. к. количество мест ограничено.

Карельское счастье на 3 дня: максимальный релакс
Карельское счастье на 3 дня: максимальный релакс
Карельское счастье на 3 дня: максимальный релакс
Ближайшие даты:
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авг
Время начала: 08:00

Описание тура

Роскошное проживание в Карелии

Представьте себе незабываемый отдых в одном из лучших туристических комплексов Карелии, расположенном на берегу Ладоги. Это место, где холмистая территория окружена живописным карельским лесом, вдали от городской суеты. Здесь вы найдете множество возможностей для прогулок на свежем воздухе и наслаждения природой.

Удобства комплекса

  • Песчаный пляж с причалом
  • Мангальные зоны и беседки для пикников
  • Спортивная площадка для активного отдыха
  • SUP-борды с треком до водопада
  • Лодки и катамараны для водных прогулок
  • Экотропы, включая маршрут к большому водопаду в лесу
  • Баня с бассейном для расслабления

Увлекательные мероприятия

Туркомплекс предлагает разнообразные мероприятия, которые позволят вам лучше узнать красоту Карелии:

  • Водные экскурсии по Ладожским шхерам и на остров Валаам
  • Сафари к самому большому карельскому водопаду и возможность добычи граната
  • Интерактивное чаепитие в карельском чуме
  • Посещение парка Рускеала

Остров с медвежатами

Не упустите возможность посетить уникальный остров с медвежатами, который находится на территории комплекса. Здесь вы сможете:

  • Фотографировать медвежат
  • Общаться с ними и кормить яблоками

Важная информация об экскурсиях

Экскурсии проводятся по расписанию, которое можно уточнить у гида на маршруте. Рекомендуется заказывать экскурсии заранее, так как количество мест ограничено. Вот некоторые из доступных экскурсий:

  • 8:40 - Экскурсия "Сафари к большому водопаду и добыча граната" (≈ 4 ч)
  • 9:00 - На катере на о. Валаам + экскурсия по шхерам (≈ 7 ч)
  • 14:30 - Интерактив: "Гадание в карельском чуме с Марьяттой и чаепитие" (≈ 1 ч 20 мин)
  • 10:00 - 16:30 - Экскурсия вокруг острова медвежат на лодке (≈ 40 мин)
  • 09:00 - 16:40 - Водная экскурсия по Ладожским шхерам на катере с высадкой на остров (≈ 2 ч)

Свободное время

Во время свободного времени вы можете прогуляться по тропам с аудиогидом по следам Олова. Заказать экскурсию можно на месте через гида.

По ср, чт, пт и праздничным дням; ежедневно с 26.07 по 01.09

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горный парк «Рускеала»
  • Мраморный каньон
  • Итальянский карьер
  • Водопад Ахвескоски
  • Водопад Белые Мосты (Юканкоски)
  • Город викингов
  • Водопад Прокинскоски
  • Водопады Верхний и Нижний Койриноя
  • Город Сортавала
  • Парк Ваккосалми
  • Гора Кухавуори
  • Крепость Корела
  • Яккиманская кирха
  • Музей «Город ангелов»
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
  • Обзорные экскурсии в городах на маршруте
  • Проживание в туристическом комплексе на берегу Ладожского озера
  • Горячий завтрак
  • Посещение храма Коневской иконы Божией Матери
  • Осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм
  • Осмотр старинной Яккиманской кирхи
  • Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
Что не входит в цену
  • Питание: обед - 650-800 руб., ужин - 800 руб.
  • Вход в парк Рускеала: взрослый - 650 руб студентам и лицам от 60-ти лет - 450 руб школьникам - 400 руб, детям до 7 лет - бесплатно
  • Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм - 200 руб. взрослые 100 руб. студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
  • Посещение Водопадов Ахвенкоски - 500 руб. взрослые, 400 руб. льготные
  • Музей Кронида Гоголева - от 250 до 350 руб.
  • Одноместное размещение - от 8000 руб.
  • Вход в город викингов - 1100 руб. взрослые
  • Банный комплекс: русская баня - от 4000 руб. /2 часа, сауна - от 2000 руб. /2 часа, веник - 300 руб.
  • Развлечения и прокат спортинвентаря в туркомплексе (по сезону) - по ценам туркомплекса
  • / «Город ангелов/»: взрослые - 400 руб. льготный - 300 руб.
  • Экскурсия на Водопады / «Белые мосты/» + мастер-класс по добыче граната - 2000 руб.
  • Экскурсия на о. Валаам и прогулка по Ладожским шхерам - 4500 руб.
  • Прогулка на катере по Ладожским шхерам - 2500 руб.
  • Прогулка с аудиогидом к Земляничному водопаду - 350 руб.
Место начала и завершения?
Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещения
Когда и сколько длится?
Когда: По ср, чт, пт и праздничным дням; ежедневно с 26.07 по 01.09
Экскурсия длится около 2 дней 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Важная информация
  • Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, Т. К. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами
  • При заказе тура продолжительностью от двух дней Вам необходимо оплатить оставшуюся стоимость поездки за три дня до начала экскурсии. Оплата производится Организатору (Туроператору) одним из трех удобных для Вас способов. Более подробную информацию Вы можете уточнить, направив сообщение Организатору поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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