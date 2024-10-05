1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

12:00-13:00 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).

13:00 Отъезд от гостиницы «Москва».

12:00-13:30 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

13:00-14:00 Встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии).

14:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов».

История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы. Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой Родины. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.

Экскурсия в Юсуповский дворец.

Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. Вы побываете в Гобеленовой гостиной, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~18:30).