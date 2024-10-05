Санкт-Петербург на 6 дней. День за днем. Золотая коллекция

Санкт-Петербург на 6 дней
Проведите 6 дней в городе на Неве. Этот тур – «Золотой стандарт» вашего познавательного путешествия в Северную столицу.

Неповторимая архитектура, загородные резиденции, богатство русской истории и культуры – все это вы
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найдете в городе на Неве – в Санкт-Петербурге.

Вас ждет насыщенная программа с посещением самых знаменитых достопримечательностей города, таких как Эрмитаж, Петропавловская крепость, Петергоф, Кронштадт и Царское Село.

Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного города. Заезд в любой день. Каждому дню недели соответствует своя экскурсионная программа. Экскурсионная программа повторяется каждую неделю.

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Санкт-Петербург на 6 дней. День за днем. Золотая коллекция
Санкт-Петербург на 6 дней. День за днем. Золотая коллекция
Санкт-Петербург на 6 дней. День за днем. Золотая коллекция
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

  • 12:00-13:00 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
  • 12:00-13:30 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
  • 13:00-14:00 Встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
  • 14:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов».

История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы. Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой Родины. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.

Экскурсия в Юсуповский дворец.

Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. Вы побываете в Гобеленовой гостиной, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~18:30).

Понедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский соборПонедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский соборПонедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский соборПонедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский соборПонедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский собор
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

  • 09:00-09:30 Встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
  • 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».
  • 09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
  • 09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва».

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике».

Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.

Экскурсия по Кронштадту.

Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания. Во время экскурсии вы побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.

Посещение Никольского морского собора.

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта.

Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадтской морской крепости.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов»

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. С экскурсоводом вы прогуляетесь по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории.

Свободное время на территории парка – время на обед, возможность за доп. плату посетить Музей Военно-морских сил России.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~ 8,5 часов (окончание в ~18:30).

Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»
3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

  • 11:00-12:00 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
  • 12:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
  • 11:00-12:30 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
  • 12:00-13:00 Встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом.

Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник».

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других.

После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по музею и более детально рассмотреть его экспонаты.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~ 3.5 часа (окончание в ~16:30).

Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
4 день

Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

  • 09:00-09:30 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
  • 09:30 Отъезд от гостиницы «Москва».
  • 09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
  • 09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Азимут отель Санкт-Петербург» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут отель Санкт-Петербург» / «А отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого».

Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Экскурсия в Большой Императорский дворец.

Величественный, роскошный и изысканный – это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля. В прошлом - это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый "коронный дворец".

Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа.

В список достопримечательностей дворцово-паркового ансамбля Петергофа входит множество музеев: Гроты, Церковный корпус, Государевы потехи, Музей фонтанного дела, в одном из которых Вам предстоит побывать.

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.

Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.

Важно! Экскурсия по парку фонтанов, посещение Большого Императорского дворца и Малого дворца проводится до 15 октября 2024 года, с 16 октября 2024 г. посещаем только Большой Императорский дворец.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~9 часов до 15 октября 2024 года, с 16 октября ~ 6 часов.

Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»
5 день

Пятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

  • 09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
  • 09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
  • 09:00-11:00 Встреча в холле гост. «Азимут» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии).
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».

Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловская крепость – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.

Экскурсия в Петропавловском соборе.

Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.

В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.

Экскурсия в Кунсткамеру.

Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов. Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств.

Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~ 6,5 часов (окончание в ~17:00).

Пятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепостиПятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепостиПятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепостиПятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости
6 день

Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

  • 09:00-09:30 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
  • 09:30 Отъезд от гостиницы «Москва».
  • 09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
  • 09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Азимут» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село».

Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз».

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку.

После экскурсии по дворцу у вас будет 1-1,5 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~16:00).

Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»
7 день

Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

  • 09:00-09:30 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
  • 09:30 Отъезд от гостиницы «Москва».
  • 09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
  • 09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Азимут» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург».

Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы.

Экскурсия в Музей Фаберже.

Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.

Экскурсия в «Спас на Крови».

Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя. Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~14:00).

Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Азимут Отель Санкт-Петербург 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
смарт3184030340--4103030.09.202412.10.2024
смарт2853027030--3478013.10.202420.10.2024
смарт2964028140--3736021.10.202402.11.2024
смарт2779026290--3405003.11.202427.12.2024

А Отель Фонтанка 3*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный2603024530--3133030.09.202417.10.2024
стандартный2706025560--3295018.10.202404.11.2024
стандартный2523023730--2964005.11.202425.12.2024
3-местный стандартный26030245302152023020-30.09.202417.10.2024
3-местный стандартный27060255602189023390-18.10.202404.11.2024
3-местный стандартный25230237302152023020-05.11.202425.12.2024
супериор с БК2719025690--3353030.09.202417.10.2024
супериор с БК2817026670--3515018.10.202404.11.2024
супериор с БК2596024460--3111005.11.202425.12.2024
супериор2719025690--3353030.09.202417.10.2024
супериор2817026670--3515018.10.202404.11.2024
супериор2596024460--3111005.11.202425.12.2024

Москва 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный274302593027770292703589030.09.202421.10.2024
стандартный292702777029980314803956022.10.202404.11.2024
стандартный274302593027770292703589005.11.202425.12.2024

Сеть отелей Сокрома центр:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)222802078017480189802743030.09.202421.10.2024
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)242902279017480189803148022.10.202403.11.2024
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)222802078017480189802743004.11.202423.12.2024
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)281702667017480189803919024.12.202406.01.2025
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)222802078017480189802743007.01.202517.02.2025
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)242902279017480189803148018.02.202523.02.2025
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)222802078017480189802743024.02.202524.03.2025
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)235702207017480189802999025.03.202522.04.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)222802078017480189802743030.09.202421.10.2024
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)242902279017480189803148022.10.202403.11.2024
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)222802078017480189802743004.11.202423.12.2024
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)281702667017480189803919024.12.202406.01.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)222802078017480189802743007.01.202517.02.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)242902279017480189803148018.02.202523.02.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)222802078017480189802743024.02.202524.03.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)235702207017480189802999025.03.202522.04.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)222802078017480189802743030.09.202421.10.2024
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)242902279017480189803148022.10.202403.11.2024
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)222802078017480189802743004.11.202423.12.2024
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)281702667017480189803919024.12.202406.01.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)222802078017480189802743007.01.202517.02.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)242902279017480189803148018.02.202523.02.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)222802078017480189802743024.02.202524.03.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)235702207017480189802999025.03.202522.04.2025
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)222802078017480189802743030.09.202421.10.2024
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)242902279017480189803148022.10.202403.11.2024
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)222802078017480189802743004.11.202423.12.2024
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)281702667017480189803919024.12.202406.01.2025
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)222802078017480189802743007.01.202517.02.2025
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)242902279017480189803148018.02.202523.02.2025
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)222802078017480189802743024.02.202524.03.2025
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)235702207017480189802999025.03.202522.04.2025

Станция М19 3*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный266902519024460259603625006.10.202421.10.2024
стандартный299902849024460259604214022.10.202404.11.2024
стандартный241202262022620241203074005.11.202422.12.2024
стандартный318403034026670281704508007.01.202511.01.2025
стандартный255902409021520230203405012.01.202517.02.2025
стандартный279802648023730252303883018.02.202523.02.2025
стандартный255902409021520230203405024.02.202502.03.2025
стандартный279802648023730252303883003.03.202509.03.2025
стандартный255902409021520230203405010.03.202517.03.2025
стандартный318403034026670281704508018.03.202529.03.2025
стандартный279802648023730252303883030.03.202514.04.2025
стандартный318403034026670281704508015.04.202522.04.2025

Станция L1 3*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный270602556023730252303552006.10.202421.10.2024
стандартный29270277024460259604067022.10.202404.11.2024
стандартный241202262021890233903074005.11.202422.12.2024
стандартный310902959026670281704359007.01.202511.01.2025
стандартный252302373021520230203329012.01.202517.02.2025
стандартный274302593023730252303773018.02.202523.02.2025
стандартный252302373021520230203329024.02.202502.03.2025
стандартный274302593023730252303773003.03.202509.03.2025
стандартный252302373021520230203329010.03.202517.03.2025
стандартный310902959026670281704359018.03.202529.03.2025
стандартный274302593023730252303773030.03.202514.04.2025
стандартный310902959026670281704359015.04.202522.04.2025
стандартный с мансардным окном255902409023730252303405006.10.202421.10.2024
стандартный с мансардным окном281702667024460259603846022.10.202404.11.2024
стандартный с мансардным окном233902189021890233902927005.11.202422.12.2024
стандартный с мансардным окном296402814026670281704067007.01.202511.01.2025
стандартный с мансардным окном237402224021520230203037012.01.202517.02.2025
стандартный с мансардным окном266902519023730252303624018.02.202523.02.2025
стандартный с мансардным окном237402224021520230203037024.02.202502.03.2025
стандартный с мансардным окном266902519023730252303624003.03.202509.03.2025
стандартный с мансардным окном237402224021520230203037010.03.202517.03.2025
стандартный с мансардным окном296402814026670281704067018.03.202529.03.2025
стандартный с мансардным окном266902519023730252303624030.03.202514.04.2025
стандартный с мансардным окном296402814026670281704067015.04.202522.04.2025

Русь 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
эконом2523023730--3368030.09.202422.10.2024
эконом2596024460--3514023.10.202404.11.2024
эконом2523023730--3368005.11.202427.12.2024
эконом3074029240--4469028.12.202407.01.2025
эконом2596024460--3515008.01.202522.04.2025
классик274302593024460259603219030.09.202422.10.2024
классик281702667024830263303368023.10.202404.11.2024
классик274302593024460259603219005.11.202427.12.2024
классик347803328027770292704029028.12.202407.01.2025
классик285302703025930274303442008.01.202522.04.2025
джуниор сюит296402814024460259604029030.09.202422.10.2024
джуниор сюит303702887024830263304177023.10.202404.11.2024
джуниор сюит296402814024460259604029005.11.202427.12.2024
джуниор сюит388303733027770292705795028.12.202407.01.2025
джуниор сюит307402924025930274304177008.01.202522.04.2025
4-мест 2-х комнатный семейный27060255602556027060-30.09.202422.10.2024
4-мест 2-х комнатный семейный27430259302593027430-23.10.202404.11.2024
4-мест 2-х комнатный семейный27060255602556027060-05.11.202427.12.2024
4-мест 2-х комнатный семейный32580310803108032580-28.12.202407.01.2025
4-мест 2-х комнатный семейный28170266702667028170-08.01.202522.04.2025

Бест Вестерн Плюс Центр Отель 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
комфорт303702887025560270603883030.09.202414.10.2024
комфорт310902959025560270604029015.10.202404.11.2024
комфорт299902849025190266903809005.11.202424.12.2024
комфорт432404174028490299906346025.12.202407.01.2025
комфорт299902849026290277903956008.01.202509.03.2025
комфорт DBL303702887025560270603883030.09.202414.10.2024
комфорт DBL310902959025560270604029015.10.202404.11.2024
комфорт DBL299902849025190266903809005.11.202424.12.2024
комфорт DBL432404174028490299906346025.12.202407.01.2025
комфорт DBL299902849026290277903956008.01.202509.03.2025

Октябрьская 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
комфорт305602906025560270603956030.09.202414.10.2024
комфорт310902959026290277904103015.10.202404.11.2024
комфорт296402814024830263303809005.11.202424.12.2024
комфорт432404174028490299906346025.12.202407.01.2025
комфорт307402924027030285303993008.01.202509.03.2025
комфорт DBL305602906025560270603956030.09.202414.10.2024
комфорт DBL310902959026290277904103015.10.202404.11.2024
комфорт DBL296402814024830263303809005.11.202424.12.2024
комфорт DBL432404174028490299906346025.12.202407.01.2025
комфорт DBL307402924027030285303993008.01.202509.03.2025
джуниор сьют329503145025560270604434030.09.202414.10.2024
джуниор сьют336803218026290277904618015.10.202404.11.2024
джуниор сьют321903069024830263304324005.11.202424.12.2024
джуниор сьют469204542028490299907079025.12.202407.01.2025
джуниор сьют328403134027030285304579008.01.202509.03.2025
стандартный (туркласс)2964028140--3809030.09.202414.10.2024
стандартный (туркласс)3037028870--3956015.10.202404.11.2024
стандартный (туркласс)2889027390--3662005.11.202424.12.2024
стандартный (туркласс)4139039890--5978025.12.202407.01.2025
стандартный (туркласс)2999028490--3883008.01.202509.03.2025
стандартный (туркласс) DBL2964028140--3809030.09.202414.10.2024
стандартный (туркласс) DBL3037028870--3956015.10.202404.11.2024
стандартный (туркласс) DBL2889027390--3662005.11.202424.12.2024
стандартный (туркласс) DBL4139039890--5978025.12.202407.01.2025
стандартный (туркласс) DBL2999028490--3883008.01.202509.03.2025

Достоевский 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный2949027990--3956030.09.202423.10.2024
стандартный3109029590--4067024.10.202402.11.2024
стандартный2949027990--3956003.11.202422.12.2024
стандартный3148029980--4103007.01.202512.01.2025
стандартный2949027990--3956013.01.202510.03.2025
стандартный3148029980--4103011.03.202526.03.2025
супериор316903019035860373603999030.09.202423.10.2024
супериор329403144035860373604249024.10.202402.11.2024
супериор316903019035860373603999003.11.202422.12.2024
супериор329403144035860373604249007.01.202512.01.2025
супериор316903019035860373603999013.01.202510.03.2025
супериор329403144035860373604249011.03.202526.03.2025

Невский Берег 93 3* / Невский Берег 122 3*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный3258031080--4324030.09.202403.11.2024
стандартный3148029980--4214004.11.202430.11.2024
стандартный3037028870--3993001.12.202425.12.2024
стандартный3625034750--5169026.12.202406.01.2025
стандартный3221030710--4362007.01.202528.01.2025
комфорт373603586026670281705279030.09.202403.11.2024
комфорт355203402025190266905023004.11.202430.11.2024
комфорт344203292025190266904802001.12.202425.12.2024
комфорт410303953030340318406125026.12.202406.01.2025
комфорт362503475025190266905169007.01.202528.01.2025

Новотель Санкт-Петербург 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный3919037690--5427030.09.202404.11.2024
стандартный3662035120--4912005.11.202426.12.2024

Рэдиссон Соня Отель 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный4067039170--5722001.10.202424.12.2024
улучшенный424904099043220447206089001.10.202424.12.2024

Платформа 9 ¾ (Невский. пр. 1 мин.)

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
комфорт (без завтрака)2412022620--3148030.09.202423.12.2024
комфорт (без завтрака)2486023360--3294009.01.202528.03.2025
комфорт (без завтрака)2669025190--3662029.03.202522.04.2025
комфорт DBL (без завтрака)2412022620--3148030.09.202423.12.2024
комфорт DBL (без завтрака)2486023360--3294009.01.202528.03.2025
комфорт DBL (без завтрака)2669025190--3662029.03.202522.04.2025

Фабрика 4*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный2817026670--3956001.10.202426.12.2024
стандартный3515033650--5353027.12.202408.01.2025
стандартный2817026670--3956009.01.202523.03.2025
стандартный2927027770--4177024.03.202522.04.2025

Апарт-отель Yard Residence 4*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
студия апартаменты с кухней310902959028140296404434007.10.202413.10.2024
студия апартаменты с кухней321903069028490299904655014.10.202410.11.2024
студия апартаменты с кухней299902849028140296404214011.11.202423.12.2024
студия апартаменты с кухней380903659028490299905829024.12.202411.01.2025
студия апартаменты с кухней299902849028140296404214012.01.202526.02.2025
студия апартаменты с кухней321903069028140296404655027.02.202510.03.2025
студия апартаменты с кухней344203292028490299905096011.03.202522.04.2025
смарт апартаменты DBL с кухней2999028490--4214007.10.202413.10.2024
смарт апартаменты DBL с кухней3074029240--4359014.10.202410.11.2024
смарт апартаменты DBL с кухней2927027770--4067011.11.202423.12.2024
смарт апартаменты DBL с кухней3699035490--5612024.12.202411.01.2025
смарт апартаменты DBL с кухней2927027770--4067012.01.202526.02.2025
смарт апартаменты DBL с кухней3109026590--4434027.02.202510.03.2025
смарт апартаменты DBL с кухней3258031080--4728011.03.202522.04.2025
смарт DBL (без кухни)2889027390--3993007.10.202413.10.2024
смарт DBL (без кухни)2927027770--4067014.10.202410.11.2024
смарт DBL (без кухни)2817026670--3846011.11.202423.12.2024
смарт DBL (без кухни)3589034390--5389024.12.202411.01.2025
смарт DBL (без кухни)2817026670--3846012.01.202526.02.2025
смарт DBL (без кухни)2999028490--4214027.02.202510.03.2025
смарт DBL (без кухни)3148029980--4508011.03.202522.04.2025

Доплата за иностранного туриста составит 1300 руб.

Закрыта возможность бронирования дополнительных мест в отелях "Jules Verne","Город Мастеров" сети апартов Сокрома центр.

Варианты проживания

А Отель Фонтанка**

5 ночей

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**

Азимут Отель Санкт-Петербург***

5 ночей

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***

Москва***

5 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***

Апартаменты Sokroma Genius Aparts

5 ночей

Апартаменты «Sokroma Genius Aparts», расположенные в центральной части Санкт-Петербурга, как и остальные апартаменты данной сети имеет свой особенный стиль. Кроме удобств, обеспечиваемых внутренним оснащением номеров, благодаря комфортному местоположению и развитой инфраструктуре всё остальное находится под рукой.

Название апартаментов выбрано не случайно — каждый из них посвящён знаменитым людям из разных столетий, которые внесли заметный вклад в мировую историю. Двухъярусные студии способны вместить небольшую компанию. Дизайн помещения продуман так, чтобы небольшое пространство несло в себе максимальный функционал. Здесь есть всё от персональной ванной комнаты с феном и средствами личной гигиены до шкафа для хранения одежды и подставки для обуви.

Место нашлось и для кухонного уголка раковиной, электрической варочной поверхностью, микроволновой печью и холодильником. Не забыли и о посуде — Вы найдёте всё, что нужно для готовки. Продукты можно приобрести в магазинах и супермаркетах поблизости, а те, кто предпочитает проводить трапезы в кафе или ресторанах, смогут выбрать заведение на свой вкус.

На расстоянии 1,7 км от апарт-отеля расположен Таврический сад и дворец, около 3 км до Дворцовой площади. До метро Чернышевская всего 480 метров, а за 2 минуты можно дойти до камерного театра Малыщицкого.

Апартаменты Sokroma Genius ApartsАпартаменты Sokroma Genius ApartsАпартаменты Sokroma Genius ApartsАпартаменты Sokroma Genius Aparts

Отель Станция L1

5 ночей

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1

Отель Станция М19

5 ночей

Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.

Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежих продуктов, которые заряжают на новый день.

В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.

Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19

Отель Русь Санкт-Петербург

5 ночей

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Отель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-Петербург

Отель «Best Western Plus Centre Hotel»

5 ночей

Отель «Best Western Plus Centre Hotel» был открыт в 1951 году в Санкт-Петербурге. И по сей день она радует гостей своим гостеприимством и имеет статус 4 звезды.

В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы Вам доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.

В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус. Вкусные и аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания.

В шаговой доступности вы увидите множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 15,8 км.

Отель «Best Western Plus Centre Hotel»Отель «Best Western Plus Centre Hotel»Отель «Best Western Plus Centre Hotel»Отель «Best Western Plus Centre Hotel»Отель «Best Western Plus Centre Hotel»

Октябрьская Санкт-Петербург

5 ночей

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Октябрьская Санкт-ПетербургОктябрьская Санкт-ПетербургОктябрьская Санкт-ПетербургОктябрьская Санкт-ПетербургОктябрьская Санкт-Петербург

Достоевский 4

5 ночей

Отель «Достоевский» находится в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3

5 ночей

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.

Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»

5 ночей

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» - это сердце Северной столицы, десять минут пешей ходьбы до Аничкова моста и набережной реки Фонтанки. До станции метро «Маяковская» - 770 м, до «Площади Восстания» - 670 м.

Мы предлагаем четыре типа номеров, таких как: стандарт «Новация», категория «Премиум» с обновленной дизайн-концепцией и двухкомнатные номера категории «Полулюкс». Номера оснащены кроватями, Wi-Fi, телевизором с плоским экраном, холодильником, чайным набором, феном, кондиционером. Из удобств - своя ванная комната.

Каждый день сервируют завтрак "Шведский стол". Так же при отеле есть своя кондитерская. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса. Вечером гости отдыхают в ресторане «Gourmetbar», где подают изысканные блюда и коктейли. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч, меню которого обновляется на ежедневной основе. Вкусовые сочетания способны удивить даже самого требовательного гурмана. Помимо личного ресторана, в соседних зданиях расположились такие заведения как кафе “Слой” и ресторан “BabJib”.

Гостиница предоставляет 9 конференц-залов для проведения различного рода мероприятий.

В 200 м находится концертный зал «Колизей», в 870 м — Итальянский парк. В 1,41 км — театр «Я-Актёр!». Расстояние до аэропорта Пулково — 14,5 км. До Московского ж/д вокзала — 660 м.

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»

Radisson Sonya Hotel, St. Petersburg

5 ночей

Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.

Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиеническим принадлежностей и полотенец.

На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Доступны для бронирования 4 конференц-зала.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.

Radisson Sonya Hotel, St. PetersburgRadisson Sonya Hotel, St. PetersburgRadisson Sonya Hotel, St. PetersburgRadisson Sonya Hotel, St. PetersburgRadisson Sonya Hotel, St. Petersburg

Апарт-отель Платформа 9 3/4

5 ночей

Апарт-отель «Платформа 9 3/4» расположился в центральной части Санкт-Петербурга. В шаговой доступности несколько станций метро и железнодорожный вокзал.

Интерьер апартаментов наполняет атмосфера историй о Гарри Поттере. Для размещения предлагаются номера различных категорий с комфортабельной мебелью. В распоряжении отдыхающих будет телевизор, собственная ванная комната с феном, а так же бесплатный Wi-fi.

Кухонный уголок оснащён электрическим чайником, микроволновой печью и холодильником. Поблизости находятся разнообразные кафе и рестораны.

Гости могут посетить Музей нонконформистского искусства - в 410 м, Концертный зал «Октябрьский» - в 645 м, Овсянниковский сад - в 654 м. Расстояние до аэропорта Пулково - 15,6 км, до ж/д вокзала - 189 м.

Апарт-отель Платформа 9 3/4Апарт-отель Платформа 9 3/4Апарт-отель Платформа 9 3/4Апарт-отель Платформа 9 3/4Апарт-отель Платформа 9 3/4Апарт-отель Платформа 9 3/4

Фабрика 4

5 ночей

В Центральном районе города Санкт-Петербург находится гостиница под названием "Фабрика". Заселение возможно в любое время, поскольку стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.

Номера представлены двумя категориями "Стандарт" и "Комфорт". Номерной фонд оборудован односпальными или двуспальными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом. Интерьер выполнен в приятной цветовой гамме.

По запросу завтрак предоставят в номер. Продукты можно оставить на хранение в холодильнике. Имеется чайник и чайный набор. В пешей доступности есть несколько кафе и ресторанов с разнообразными блюдами.

Рядом с гостиницей находится собор, несколько музеев, концертный зал и много других интересных мест. До аэропорта дорога в пути на общественном транспорте занимает примерно один час.

Фабрика 4Фабрика 4Фабрика 4Фабрика 4Фабрика 4Фабрика 4

Апарт-отель Yard Residence

5 ночей

Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

Апарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard Residence

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Доплата за иностранного туриста 1300 руб
  • Завтраки, если выбран тариф «без завтрака»
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где встреча с группой в первый день?

В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Экскурсионный Петербург» в холле гостиниц «Октябрьская», «Москва», «Азимут Отель Санкт-Петербург».

Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).

Туристы, проживающие в апарт-отеле «Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (3 минуты пешком).

Туристы, проживающие в отелях «Port Comfort on Ligovskiy», «Бест Вестерн Плюс Центр», «Невский берег 122», «Космос Санкт-Петербург Невский Отель», «Невский берег 93», «Фабрика», «Платформа 9 3/4», «Yard Residence», «Новотель Санкт-Петербург», «Станция М19», «Станция L1», «Ибис Санкт-Петербург Центр», сеть апартов «Сокрома», «Достоевский», «Русь», «Рэдиссон Соня» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр. 10).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
5 окт 2024
Всё продумано, организовано, ведущий организатор связывается и подсказывает что и как делать! Благодарю за поездку!
З
28 сен 2024
Побывала в туре "Классический Санкт-Петербург" (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура на высшем уровне - размещение, сопровождение профессионального экскурсовода и комфортабельных автобусов с водителями-профессионалами, экскурсионная наполненность тура! Всё отлично! Я полна положительных эмоций и впечатлений! Надеюсь еще не раз попутешествовать вместе с Вами! Спасибо!
Побывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура на
Г
26 сен 2024
Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро, хорошо, шведский стол понравился. Экскурсовод в вечернее время бы более ответственный, на второй день
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было ощущение, что нужно только собрать деньги за канатную дорогу и оружейную палату, кружились 2 часа вокруг кремля на автобусе, а самой экскурсии по кремлю и красной площади не было раздали карты и билеты и отправили в добрый путь, а хотелось немного узнать истории об этом месте нашей столицы просветить чуть больше, (можно было бы сначала,провести по кремлю, а потом на канатную дорогу, везти),особая благодарность водителям автобусов, везли аккуратно, вывозили из пробок быстро. Р.S. для кого-то это просто работа до 14:00,а для кого-то это была поездка в столицу нашей страны с подростками, поездка за впечатлениями, событиями, эмоциями и памятью на всю жизнь…. а так всё хорошо, все понравилось, будем ещё приезжать…

Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия Владимировна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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Начало: Санкт-Петербург
30 дек в 10:00
от 13 990 за человека
Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 12 дней
3 отзыва
12 дней
Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 12 дней
Начало: Санкт-Петербург
2 июн в 10:00
16 июн в 10:00
от 46 790 за человека
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