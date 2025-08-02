Мои заказы

Парк «Смоленское Поозерье» – экскурсии в Смоленске

Найдено 5 экскурсий в категории «Парк «Смоленское Поозерье»» в Смоленске
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
На машине
Конные прогулки
12 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 10 чел.
Смоленск от древности до наших дней
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
186 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Смоленск от древности до наших дней
Путешествие по Смоленску раскроет перед вами древние храмы, крепостные стены и живописные виды на Днепр. Узнайте секреты города
Начало: На площади Ленина
13 дек в 10:00
1200 ₽ за человека
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Пешая
2.5 часа
57 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнайте о героическом прошлом Смоленска, прогуливаясь по его улицам и паркам. Откройте для себя тайны крепостной стены и величие Успенского собора
Начало: На площади Победы
14 дек в 14:00
27 дек в 11:00
800 ₽ за человека
Большая прогулка по Смоленску
Пешая
3.5 часа
165 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: У Смоленского государственного драматического теат...
13 дек в 09:00
14 дек в 13:00
6000 ₽ за всё до 12 чел.
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
На машине
3 часа
45 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Смоленску
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
12 дек в 10:00
16 дек в 14:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 августа 2025
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Наш прекрасный день в Смоленском поозерье был действительно прекрасен! Наш гид Олег предложил прекрасный маршрут, учёл все наши пожелания) Особая
    читать дальше

    благодарность Олегу за тематическую прогулку по экотропе для абитуриентов биологов! Заранее с Олегом обговорили, что если погода позволит, хотелось бы побольше природных локаций. Поэтому после часовой прогулки мы заглянули в гости к зубрам, покормили их морковкой. После отличного обеда (который Олег также заранее предусмотрел) мы искупались в чистейшем озере Чистик) Также посетили прекрасный музей Н. М. Пржевальского и покормили морковкой двух симпатичных лошадок. Потом опять купались уже в Петровском озере. И напоследок увидели и озеро Баклановское. Поездка очень понравилась всем, а нас было 6 человек, трое взрослых и трое подростков. Также хочу отметить очень комфортный микроавтобус и водителя! Огромное спасибо!!!

  • А
    Анна
    1 августа 2025
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Это был действительно прекрасный день в компании замечательного гида Олега. Очень красивая природа, интересный маршрут, мы узнали много нового о
    читать дальше

    Смоленском Поозерье. Олег - просто кладезь знаний, нам очень повезло познакомиться с ним. Несмотря на глубину знаний Олега, рассказ был интересен всем в нашей группе, от мала до велика, факты о живой природе адаптировались для детей. Экскурсия была достаточно долгая, но мы все были очень довольны, что выбрались в такое мини путешествие. Организовано было все на высшем уровне, даже вкусный обед. Увидели и покормили зубров Месябра и Меледи 🙂
    Было и купание в озере с говорящим названием Чистик, а в конце мы посетили музей Пржевальского с прекрасной экскурсией, узнали много интересного о жизни этого великого ученого.
    С большой благодарностью от семьи Дьяченко за такую великолепную экскурсию!

    Это был действительно прекрасный день в компании замечательного гида Олега. Очень красивая природа, интересный маршрут, мыЭто был действительно прекрасный день в компании замечательного гида Олега. Очень красивая природа, интересный маршрут, мыЭто был действительно прекрасный день в компании замечательного гида Олега. Очень красивая природа, интересный маршрут, мы
  • Р
    Ростислав
    24 июля 2025
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Олег - настоящий мастер своего дела. Великолепно! Показал все и даже больше. Было интересно и взрослым и детям.
  • И
    Ирина
    20 июля 2025
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Провели чудесный день на природе Смоленского Поозерья. Места очень живописные, интересный маршрут с посещением музея Пржевальского и зубрового питомника. Кормление
    читать дальше

    зубров и лошадок очень понравилось внуку. Нас сопровождал Олег, биолог, знаток этих мест, хороший рассказчик и заботливый гид. Сытный обед, им организованный, был очень к месту, аппетит на свежем воздухе отменный. Большое спасибо!

  • Ю
    Юлия
    12 апреля 2025
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Путешествовали с Олегом. Учёный, энтомолог и просто интереснейший человек.
    "Смоленское Поозерье"! Находится это дивное место на северо-западе Смоленской области. Рекомендую для
    читать дальше

    тех,кто желает узнать поближе природу Смоленской области, полюбоваться ее красотами, познакомиться с биографией Пржевальского и просто подышать свежим воздухом.
    Несмотря на январский апрель 2025 года, прогулка, благодаря Олегу, удалась на все 100%! Чёткая логистика, продуманный маршрут до мелочей, включая обед. Посетили зубров, лошадок, музей полюбовались видами озер.
    Сотрудники открытые, доброжелательные, любящие свою работу люди. Низкий поклон! Территория облагорожена, информационные стенды, дорожки, смотровые площадки.
    Территория необъятная, осмотреть топовые места без проводника вряд ли получится за один день. Спасибо Олегу!

    Путешествовали с Олегом. Учёный, энтомолог и просто интереснейший человек.
  • М
    Марина
    9 января 2025
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Замечательная и очень красивая поездка! Зимний лес и озера просто сказочные. Зубрята и лошадки зарядили позитивом на весь год. Очень интересный музей Пржевальского. Спасибо большое Олегу за прекрасный день!
  • О
    Олег
    28 августа 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Прекрасный насыщенный день.
  • Е
    Елена
    11 июля 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Очень содержательная экскурсия. Михаил учел пожелания и интересы. Организовал даже питание, т. к. катались почти целый день. Несомненно человек недюжинной
    читать дальше

    эрудиции, прекрасно знающий Смоленщину, как историческую, так и современную.
    Чувствуется, что материал, которым он владеет, не застывший набор фактов, а живой и постоянно пополняющийся живой организм.
    Очень благодарна за экскурсию.
    А еще он спас нас от комаров, т. к. не забыл прихватить репеллент:)

  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Посетили Поозерье с детьми,понравилось все. Понравился сам организатор, что сначало провел ознакомительные показы: озер,тропы, лошадей, а затем предлагал выбор посещений и просмотров. Негатива нет. Впечатлений много. Экскурсия предпологает много ходить,подниматься и спускаться к озерам.
  • И
    Ирина
    15 января 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Экскурсию для меня провёл Олег. Заранее предложил разные варианты, т. к. погода была морозная. Машина удобная, тёплая, хорошо прошла по
    читать дальше

    всем заснеженным дорогам. Продумал и питание, и содержание программы.
    Красивые места. Чудесные люди, с которыми мы во время экскурсии встретились.
    Прекрасный музей Пржевальского.
    Большое желание побывать здесь летом или ранней осенью.
    Благодарю Олега за доставленную радость!

  • С
    Светлана
    8 января 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Нам очень понравился этот день в Смоленском Поозерье. Мороз был -17, но он нам не помешал насладиться красотой и нетронутостью
    читать дальше

    края. Мощные зубры привели в восторг, Такие красавцы, сильные, мощные и любопытные! Интересен был музей Пржевальского, его преемник Козлов сохранил много ценных личных вещей ученого. Дом, в котором сейчас музей, тоже очень понравился. Настоящий барский дом. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу, Михаилу. Он позаботился обо всем, организовал вкуснейший обед и рассказал о своем крае много интересного. От него мы узнали об очень интересных людях этого края. Если будет возможность, приедем летом, много интересного скрыто под снегом.))) Всем советуем!!!!

  • М
    Марина
    13 ноября 2023
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Отличная экскурсия! Одна из лучших в моей жизни! Михаил так интересно рассказывал и подобрал такой увлекательный маршрут, что мы не
    читать дальше

    заметили дождя и холода, 12 часов пролетели незаметно!
    Михаил отвечал на любые вопросы широко и развернуто, он помнит множество фактов и историй о Смоленске и области.
    Было приятно провести время с гидом, который искренне любит свой город и регион.
    Обязательно вернёмся снова! Всем рекомендую!

  • Б
    Борис
    21 августа 2023
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Отличная экскурсия, очень понравилось, особенно детям.
    Огромное спасибо гиду Олегу за поход по Медвежьей тропе и интереснейший рассказ о флоре и фауне Национального парка.
    Отдельное спасибо за незабываемое купание на вечерней заре в красивейшем озере Сапшо.
  • В
    Влад
    10 августа 2023
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Название экскурсии полностью соответствует ее содержанию. За время поездки гид-профессионал показал не только все озера национального парка, но и провел ликбез по ботанике и зоологии. Обязательно вернусь! Спасибо!
    Название экскурсии полностью соответствует ее содержанию. За время поездки гид-профессионал показал не только все озера национального парка, но и провел ликбез по ботанике и зоологии. Обязательно вернусь! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    29 июля 2023
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Отлично погуляли по заповеднику в компании Михаила, который поведал нам бесчисленное количество историй о Поозерье. Дети и взрослые довольны. Спасибо.
  • Д
    Дарья
    25 февраля 2023
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Ездили с Олегом - изумительным рассказчиком и аккуратным водителем. Понравилось и взрослым и детям (13 и 7 лет)! Однозначно рекомендую! Одна из лучших экскурсий!!!
    Ездили с Олегом - изумительным рассказчиком и аккуратным водителем. Понравилось и взрослым и детям (13 и 7 лет)! Однозначно рекомендую! Одна из лучших экскурсий!!!
  • А
    Александр
    4 января 2023
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Экскурсия понравилась! Организационные моменты решались быстро. Интересный маршрут, красивые места и природа!
  • М
    Михаил
    3 октября 2022
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Замечательная экскурсия! С Михаилом время прошло незаметно, всем рекомендую! Очень душевно и познавательно!
  • Е
    Екатерина
    14 августа 2022
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Михаил подобрал нам замечательного Сергея Петровича. Экскурсия во всех отношениях познавательная, интересная, насыщенная и увлекательная. Сразу напишу, что Бизонов вы
    читать дальше

    летом не увидите. Но все остальное заслуживает вашего внимания не меньше. Сергей Петрович - кладезь информации. Очень эрудированный и интересный собеседник. Экскурсия подходит для детей. Наши дети в восторге и от тропы, и от лошадок, и от купания в чистейшем озере. Большое спасибо организатору и Сергею Петровичу за отличный день!

  • А
    Андрей
    1 августа 2022
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Спасибо за хороший день в Поозерье. Олег сделал всё, чтобы нам было интересно и комфортно.

