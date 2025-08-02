Индивидуальная
до 10 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 18 чел.
Смоленск от древности до наших дней
Путешествие по Смоленску раскроет перед вами древние храмы, крепостные стены и живописные виды на Днепр. Узнайте секреты города
Начало: На площади Ленина
13 дек в 10:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнайте о героическом прошлом Смоленска, прогуливаясь по его улицам и паркам. Откройте для себя тайны крепостной стены и величие Успенского собора
Начало: На площади Победы
14 дек в 14:00
27 дек в 11:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: У Смоленского государственного драматического теат...
13 дек в 09:00
14 дек в 13:00
6000 ₽ за всё до 12 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Смоленску
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
12 дек в 10:00
16 дек в 14:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 августа 2025Наш прекрасный день в Смоленском поозерье был действительно прекрасен! Наш гид Олег предложил прекрасный маршрут, учёл все наши пожелания) Особая
- ААнна1 августа 2025Это был действительно прекрасный день в компании замечательного гида Олега. Очень красивая природа, интересный маршрут, мы узнали много нового о
- РРостислав24 июля 2025Олег - настоящий мастер своего дела. Великолепно! Показал все и даже больше. Было интересно и взрослым и детям.
- ИИрина20 июля 2025Провели чудесный день на природе Смоленского Поозерья. Места очень живописные, интересный маршрут с посещением музея Пржевальского и зубрового питомника. Кормление
- ЮЮлия12 апреля 2025Путешествовали с Олегом. Учёный, энтомолог и просто интереснейший человек.
"Смоленское Поозерье"! Находится это дивное место на северо-западе Смоленской области. Рекомендую для
- ММарина9 января 2025Замечательная и очень красивая поездка! Зимний лес и озера просто сказочные. Зубрята и лошадки зарядили позитивом на весь год. Очень интересный музей Пржевальского. Спасибо большое Олегу за прекрасный день!
- ООлег28 августа 2024Прекрасный насыщенный день.
- ЕЕлена11 июля 2024Очень содержательная экскурсия. Михаил учел пожелания и интересы. Организовал даже питание, т. к. катались почти целый день. Несомненно человек недюжинной
- ООльга26 июня 2024Посетили Поозерье с детьми,понравилось все. Понравился сам организатор, что сначало провел ознакомительные показы: озер,тропы, лошадей, а затем предлагал выбор посещений и просмотров. Негатива нет. Впечатлений много. Экскурсия предпологает много ходить,подниматься и спускаться к озерам.
- ИИрина15 января 2024Экскурсию для меня провёл Олег. Заранее предложил разные варианты, т. к. погода была морозная. Машина удобная, тёплая, хорошо прошла по
- ССветлана8 января 2024Нам очень понравился этот день в Смоленском Поозерье. Мороз был -17, но он нам не помешал насладиться красотой и нетронутостью
- ММарина13 ноября 2023Отличная экскурсия! Одна из лучших в моей жизни! Михаил так интересно рассказывал и подобрал такой увлекательный маршрут, что мы не
- ББорис21 августа 2023Отличная экскурсия, очень понравилось, особенно детям.
Огромное спасибо гиду Олегу за поход по Медвежьей тропе и интереснейший рассказ о флоре и фауне Национального парка.
Отдельное спасибо за незабываемое купание на вечерней заре в красивейшем озере Сапшо.
- ВВлад10 августа 2023Название экскурсии полностью соответствует ее содержанию. За время поездки гид-профессионал показал не только все озера национального парка, но и провел ликбез по ботанике и зоологии. Обязательно вернусь! Спасибо!
- ЕЕкатерина29 июля 2023Отлично погуляли по заповеднику в компании Михаила, который поведал нам бесчисленное количество историй о Поозерье. Дети и взрослые довольны. Спасибо.
- ДДарья25 февраля 2023Ездили с Олегом - изумительным рассказчиком и аккуратным водителем. Понравилось и взрослым и детям (13 и 7 лет)! Однозначно рекомендую! Одна из лучших экскурсий!!!
- ААлександр4 января 2023Экскурсия понравилась! Организационные моменты решались быстро. Интересный маршрут, красивые места и природа!
- ММихаил3 октября 2022Замечательная экскурсия! С Михаилом время прошло незаметно, всем рекомендую! Очень душевно и познавательно!
- ЕЕкатерина14 августа 2022Михаил подобрал нам замечательного Сергея Петровича. Экскурсия во всех отношениях познавательная, интересная, насыщенная и увлекательная. Сразу напишу, что Бизонов вы
- ААндрей1 августа 2022Спасибо за хороший день в Поозерье. Олег сделал всё, чтобы нам было интересно и комфортно.
