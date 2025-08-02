читать дальше

Смоленском Поозерье. Олег - просто кладезь знаний, нам очень повезло познакомиться с ним. Несмотря на глубину знаний Олега, рассказ был интересен всем в нашей группе, от мала до велика, факты о живой природе адаптировались для детей. Экскурсия была достаточно долгая, но мы все были очень довольны, что выбрались в такое мини путешествие. Организовано было все на высшем уровне, даже вкусный обед. Увидели и покормили зубров Месябра и Меледи 🙂

Было и купание в озере с говорящим названием Чистик, а в конце мы посетили музей Пржевальского с прекрасной экскурсией, узнали много интересного о жизни этого великого ученого.

С большой благодарностью от семьи Дьяченко за такую великолепную экскурсию!