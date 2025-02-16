Трип по Абхазии с пикником на пляже

Спуститься в Новоафонскую пещеру, пройти по пустынному пляжу и заглянуть в заброшенный театр
Хотите за один день увидеть лучшие локации Абхазии и побродить в уединённых уголках Мюссерского заповедника? Приглашаем прогуляться по скалистому пляжу, посетить Новоафонский монастырь и пещеры, заехать в Старую Гагру и на Белые скалы. Вы увидите очень разную Абхазию и не сможете не полюбить её.
Трип по Абхазии с пикником на пляже
Трип по Абхазии с пикником на пляже
Трип по Абхазии с пикником на пляже
Ближайшие даты:
16
фев17
фев19
фев21
фев23
фев24
фев26
фев
Время начала: 05:30

Описание экскурсии

Пляж в Мюссере и храм Абрама. Прогуляемся по просторному пляжу с нетипичными для Абхазии пейзажами: скалистый берег и уходящий в море зелёный газон. В уединённой бухте организуем пикник с домашним пирогом и чаем. При желании сварим кофе в турке.

Новоафонский монастырь и пещера. Побываем в знаменитом мужском монастыре. На полтора часа окажемся во впечатляющем подземном комплексе, где даже ходит метро.

Ж/д станция Псырцха. Дойдём до водопада около Новоафонской ГЭС.

Старая Гагра. Увидим колоннаду и заброшенный театр.

Белые скалы. Сделаем сумасшедше красивые закатные фотографии на фоне уходящих в море скал.

На экскурсии мы расскажем об Абхазском царстве и временах Российской Империи, а также поговорим о сегодняшней Абхазии. И конечно, с радостью ответим на все ваши вопросы.

Организационные детали

  • Мы будем путешествовать на машине УАЗ Патриот
  • При необходимости поставим автокресло / бустер для детей
  • Мы возьмём с собой чай и домашние пироги на всю группу. Если будет желание, закажем обед на одной из точек маршрута (обед не входит в стоимость экскурсии)
  • Дополнительно оплачивается вход в Новоафонскую пещеру — 700 ₽ с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сочи, Адлере, Олимпийском парке или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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