Хотите за один день увидеть лучшие локации Абхазии и побродить в уединённых уголках Мюссерского заповедника? Приглашаем прогуляться по скалистому пляжу, посетить Новоафонский монастырь и пещеры, заехать в Старую Гагру и на Белые скалы. Вы увидите очень разную Абхазию и не сможете не полюбить её.

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Описание экскурсии

Пляж в Мюссере и храм Абрама. Прогуляемся по просторному пляжу с нетипичными для Абхазии пейзажами: скалистый берег и уходящий в море зелёный газон. В уединённой бухте организуем пикник с домашним пирогом и чаем. При желании сварим кофе в турке.

Новоафонский монастырь и пещера. Побываем в знаменитом мужском монастыре. На полтора часа окажемся во впечатляющем подземном комплексе, где даже ходит метро.

Ж/д станция Псырцха. Дойдём до водопада около Новоафонской ГЭС.

Старая Гагра. Увидим колоннаду и заброшенный театр.

Белые скалы. Сделаем сумасшедше красивые закатные фотографии на фоне уходящих в море скал.

На экскурсии мы расскажем об Абхазском царстве и временах Российской Империи, а также поговорим о сегодняшней Абхазии. И конечно, с радостью ответим на все ваши вопросы.

Организационные детали

Мы будем путешествовать на машине УАЗ Патриот

При необходимости поставим автокресло / бустер для детей

Мы возьмём с собой чай и домашние пироги на всю группу. Если будет желание, закажем обед на одной из точек маршрута (обед не входит в стоимость экскурсии)

Дополнительно оплачивается вход в Новоафонскую пещеру — 700 ₽ с человека

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы