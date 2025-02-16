Описание экскурсии
Пляж в Мюссере и храм Абрама. Прогуляемся по просторному пляжу с нетипичными для Абхазии пейзажами: скалистый берег и уходящий в море зелёный газон. В уединённой бухте организуем пикник с домашним пирогом и чаем. При желании сварим кофе в турке.
Новоафонский монастырь и пещера. Побываем в знаменитом мужском монастыре. На полтора часа окажемся во впечатляющем подземном комплексе, где даже ходит метро.
Ж/д станция Псырцха. Дойдём до водопада около Новоафонской ГЭС.
Старая Гагра. Увидим колоннаду и заброшенный театр.
Белые скалы. Сделаем сумасшедше красивые закатные фотографии на фоне уходящих в море скал.
На экскурсии мы расскажем об Абхазском царстве и временах Российской Империи, а также поговорим о сегодняшней Абхазии. И конечно, с радостью ответим на все ваши вопросы.
Организационные детали
- Мы будем путешествовать на машине УАЗ Патриот
- При необходимости поставим автокресло / бустер для детей
- Мы возьмём с собой чай и домашние пироги на всю группу. Если будет желание, закажем обед на одной из точек маршрута (обед не входит в стоимость экскурсии)
- Дополнительно оплачивается вход в Новоафонскую пещеру — 700 ₽ с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6700 ₽