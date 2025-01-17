5 дней
Соловецкие острова и Беломорск
Начало: Республика Карелия, Беломорск
«плату морскую прогулку на катере до Большого Заяцкого острова (продолжительность экскурсии: 3 часа, время в пути на катере: 45 минут)»
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
от 65 800₽ за человека
2 дня
Из Беломорска до Соловков
Начало: Республика Карелия, Беломорск
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
28 850₽ за человека
7 дней
Тур по северу Карелии: Беломорск - Кемь - Калевала
Начало: Республика Карелия, Беломорск
«Экскурсия по Беломорско-Балтийскому каналу на катере – уникальная возможность узнать историю одного из самых амбициозных и трагичных строительных проектов Советского Союза»
15 июн в 10:00
20 июл в 10:00
101 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга17 января 2025Отличная организация тура! Встретили, все хорошо продумали с локациями, поселили в отличный отель, все хорошо с питанием. Огромная благодарность за прекрасно проведенное время!
- ООльга16 января 2025Менеджеры помогли купить тур, а так же дополнительные экскурсии. Уже не первый раз путешествую с этим туроператором "Большая страна" у них все быстро и четко. Если есть какие-то вопросы, всегда ответят и помогут с выбором.
- ЕЕкатерина13 января 2025Хочу поблагодарить нашего гида Анну за организацию и очень интересные экскурсии. Отмечали январские праздники в Карелии с 4 по 7
- ООльга11 января 2025Мы с внуком были в туре «Карельские новогодние каникулы» с 2 по 5 января 2025 года. Это восторг! Шикарная организация,
- ННаталья11 января 2025Организация на высоте нас встретили вовремя и проводили так же.
- ННаталья7 сентября 2024Отличный тур, комфортный, содержательный и сбалансированный. Особенно понравилось грамотное соотношение экскурсий и свободного времени, во время которого мы сделали много самостоятельных открытий на Соловках. Спасибо!
- ННикита5 июля 2024Здравствуйте, все хорошо, спасибо большое:)
Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Соловецком в феврале 2025
Сейчас в Соловецком в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 28 850 до 101 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Водные туры в Соловецком на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025