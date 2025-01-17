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января 2025 года. Анна очень грамотный и внимательный гид. Также не мало важно при передвижении по зимним дорогам отметить профессионализм и терпение водителя Александра! Нам очень повезло в этот раз и с водителем и с гидом. Поездкой остались очень довольны и взрослые и дети. Узнали много нового не только об экскурсионных объектах, которые были запланированы в программе тура, но и об истории.