читать дальше

изменилась программа. Уведомления или звонка не было. Как выяснилось позднее у гида произошло ЧП и оператор объединил группы, тк туры в основе были вроде как схожи. По факту ездила по "10 чудес Карелии. Лайт". Другой маршрут, в другом порядке посещение ключевых точек. Для первого визита в Карелию достаточно интересно и активно. Плюс организаторам, через которых бронировался тур "Выходные в Карелии". Не оставили ситуацию на самотёк, вместе со мной спокойно все обсудили, сравнили реальную разницу программ. Извинились за накладку и неудобства. По звонку сразу же договорились о возврате разницы стоимости туров, выплата в срок как и должно. Итог: впечатления исключительно хорошие, со своей стороны партнер сделал все, чтобы сгладить неприятный момент связанный с заменой. Мой вывод такой: партнеру здесь можно доверять в полной мере. И весной скорее всего попробую повторно поехать по "Выходные в Карелии", только уже с близкими, если будет тур доступен на нужные даты.