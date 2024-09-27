В июле – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Сортавале, цены от 14 630 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
На автобусе
12 отзывов
2 дня
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
16 апр в 08:00
19 апр в 08:00
14 630 за человека
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
На автобусе
4 отзыва
2 дня
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Железнодорожный вокзал Сортавалы, 10:20
16 апр в 08:00
19 апр в 08:00
15 565 за человека
Экспресс-тур по Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Экспресс-тур по Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 07:00;...
17 мая в 07:00
24 мая в 07:00
44 110 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    27 сентября 2024
    Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
    Карелия покоряет сердца однозначно и крепко. Совершенно точно повторю визит по данному направлению в следующем году. Уже в автобусе узнала, что
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    изменилась программа. Уведомления или звонка не было. Как выяснилось позднее у гида произошло ЧП и оператор объединил группы, тк туры в основе были вроде как схожи. По факту ездила по "10 чудес Карелии. Лайт". Другой маршрут, в другом порядке посещение ключевых точек. Для первого визита в Карелию достаточно интересно и активно. Плюс организаторам, через которых бронировался тур "Выходные в Карелии". Не оставили ситуацию на самотёк, вместе со мной спокойно все обсудили, сравнили реальную разницу программ. Извинились за накладку и неудобства. По звонку сразу же договорились о возврате разницы стоимости туров, выплата в срок как и должно. Итог: впечатления исключительно хорошие, со своей стороны партнер сделал все, чтобы сгладить неприятный момент связанный с заменой. Мой вывод такой: партнеру здесь можно доверять в полной мере. И весной скорее всего попробую повторно поехать по "Выходные в Карелии", только уже с близкими, если будет тур доступен на нужные даты.

    Карелия покоряет сердца однозначно и крепко. Совершенно точно повторю визит по данному направлению в следующем годуКарелия покоряет сердца однозначно и крепко. Совершенно точно повторю визит по данному направлению в следующем годуКарелия покоряет сердца однозначно и крепко. Совершенно точно повторю визит по данному направлению в следующем годуКарелия покоряет сердца однозначно и крепко. Совершенно точно повторю визит по данному направлению в следующем годуКарелия покоряет сердца однозначно и крепко. Совершенно точно повторю визит по данному направлению в следующем годуКарелия покоряет сердца однозначно и крепко. Совершенно точно повторю визит по данному направлению в следующем годуКарелия покоряет сердца однозначно и крепко. Совершенно точно повторю визит по данному направлению в следующем году
  • Г
    Гагарина
    17 августа 2024
    Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
    Очень понравилось. Гид Кирилл просто супер) рассказывал все в подробностях и очень интересно) водитель Олег вел очень аккуратно, автобус был чистый)
    Очень понравилось. Гид Кирилл просто супер) рассказывал все в подробностях и очень интересно) водитель Олег вел очень аккуратно, автобус был чистый)Очень понравилось. Гид Кирилл просто супер) рассказывал все в подробностях и очень интересно) водитель Олег вел очень аккуратно, автобус был чистый)Очень понравилось. Гид Кирилл просто супер) рассказывал все в подробностях и очень интересно) водитель Олег вел очень аккуратно, автобус был чистый)
  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
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    знаем куда хотелось бы попасть ещё раз, для подробного изучения, и много мест, где мы ещё не были. Повод вернутся в Карелию снова и снова

    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё
  • Е
    Евгения
    22 июля 2023
    Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
    2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍 Гиды Александр и Оксана очень приятные люди, профессионалы, увлеченные своим делом. Рассказали
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    о прекрасном городе Сортавала и о Карелии в целом. Горный парк Рускеала -любовь с первого взгляда! 😍Природа нереальная! ❤️ Организация экскурсии идеальная! 👍 (НО: если планируете эту экскурсию и хотите поехать на ретро поезде в Рускеала, нужно заранее покупать билеты на него. Каким-то чудом мне удалось купить билеты, но уже на другую дату (тк ребенок хотел прокатиться на нем) и пришлось остаться на 3й день в Сортавале (о чем я не жалею)

    2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍
  • Л
    Лариса
    13 октября 2022
    Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
    Особо хотелось отметить нашего организатора/экскурсовода Кирилла. Его знания по истории края впечатляют! Хотелось ещё немного больше времени на Рускеалу: с конца
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    общей экскурсии пришлось убежать, чтобы успеть на "Подземную Рускеалу" (дорого, но советую, тк красиво и необычно), потом бегом покушать и пора уже было в автобус. Времени на погулять не осталось. Так же не взяла, но пожалела, ретро поезд. Атмосфера, судя по фото спутников, была волшебная! Так же несколько моментов по поводу гостиниц: приехали в Петрозаводск вечером, кафе в самой гостинице уже не работало, так что пришлось искать где поесть или магазин. А лучше просто заранее взять с собой. Я жила в доме физкультуры, как оказалось🙈 предложили даже бесплатный заплыв, однако завтрак был весьма скромный: каша/омлет, бутерброд с сыром и булочка на выбор. Кофе растворимый. За кофемашину отдельная плата. В целом, поездка очень понравилась. Природа красивенная!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
  2. Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
  3. Экспресс-тур по Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ретро поезд
  4. Ладожское озеро
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Питомник хаски
  7. Памятник «Рунопевец»
  8. Форелевое хозяйство
  9. Остров Валаам
  10. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в феврале 2025
Сейчас в Сортавале в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 14 630 до 44 110. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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