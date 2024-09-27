2 дня
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
16 апр в 08:00
19 апр в 08:00
14 630₽ за человека
2 дня
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Железнодорожный вокзал Сортавалы, 10:20
16 апр в 08:00
19 апр в 08:00
15 565₽ за человека
3 дня
Экспресс-тур по Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 07:00;...
17 мая в 07:00
24 мая в 07:00
44 110₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия27 сентября 2024Карелия покоряет сердца однозначно и крепко. Совершенно точно повторю визит по данному направлению в следующем году. Уже в автобусе узнала, что
- ГГагарина17 августа 2024Очень понравилось. Гид Кирилл просто супер) рассказывал все в подробностях и очень интересно) водитель Олег вел очень аккуратно, автобус был чистый)
- ММария8 мая 2024Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
- ЕЕвгения22 июля 20232х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍 Гиды Александр и Оксана очень приятные люди, профессионалы, увлеченные своим делом. Рассказали
- ЛЛариса13 октября 2022Особо хотелось отметить нашего организатора/экскурсовода Кирилла. Его знания по истории края впечатляют! Хотелось ещё немного больше времени на Рускеалу: с конца
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «В июле»
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