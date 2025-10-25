Индивидуальная
до 6 чел.
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
Погулять по идиллическому городу и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: Возле музейного Кремля
Сегодня в 09:30
12 дек в 09:30
6900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Билеты
Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси
Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории
Начало: Торговая площадь
Расписание: в субботу в 14:00
13 дек в 14:00
20 дек в 14:00
1250 ₽ за билет
Билеты
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
11 дек в 14:00
12 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Билеты
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 650 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Суздаль: самый русский город
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
9500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль и Кидекша - полное погружение
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
11 дек в 14:00
12 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздальские просёлки - на вашем авто
Откройте для себя скрытые уголки Суздаля и его окрестностей, путешествуя на своём автомобиле. Уникальные храмы и истории ждут вас
Начало: На автовокзале Суздаля
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
9500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Суздаль: из века в век
Откройте для себя Суздаль через его историю и архитектуру. Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждая улица хранит свою тайну
Начало: У Преподобенской колокольни
12 дек в 15:15
13 дек в 14:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья25 октября 2025Суздальские просёлки - на вашем автоДата посещения: 24 октября 2025Огромная благодарность Елене! Получили незабываемые впечатления от красот пригорода Суздаля, от содержательных рассказов об истории края! Очень рекомендуем воспользоваться профессиональными услугами гида!!!
- ППетухова21 июня 2025Суздаль: очевидный и невероятныйДата посещения: 21 июня 2025Очень интересно и познавательно. Экскурсия динамичная, скучать не придется. Однозначно рекомендую, очень интересная подача
- ААнна8 декабря 2025Были на экскурсии с Павлом 6.12, всей компании очень понравилось, было интересно и познавательно, время пролетело незаметно, а еще Павел порекомендовал отличное место, где вкусная еда из печи и настойки, рекомендую))
- ИИрина7 декабря 2025Мы были очень рады попасть на экскурсию к Илье, настоящий профессионал, легко, с юмором открывал нам разные стороны истории Суздаля,
- ААнастасия4 декабря 2025Павел, спасибо большое вам за экскурсию. Вы очень приятный человек, знаете и любите свое дело. Узнали много нового. Время пролетело незаметно. Отдельное спасибо за вашу маленькую коллекцию артефактов. и спасибо за рекомендацию ресторана. Очень вкусно, все понравилось.
Довольных вам туристов!
- ГГеоргий2 декабря 2025Экскурсия очень понравилась. Павел профессионал своего дела. Рассказывает очень интересно, знает много различных деталей, которые не встретишь при обычной экскурсии. Спасибо!
- ЕЕвгения30 ноября 2025Все было отлично
- ААлександр29 ноября 2025Увлекательно, профессионально, грамотная речь, здоровое чувство юмора. Не смотря на холодную погоду получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ильей.
- ЕЕкатерина28 ноября 2025Елена милая, замечательная) экскурсия прошла на одном дыхании, все очень интересно, рекомендую!
- ЕЕкатерина22 ноября 2025Очень понравилась экскурсия! Интересная и нескучная подача, душевно прогулялись! Спасибо, Илья!
- ЛЛариса17 ноября 2025Спасибо Павлу за интересную экскурсию. Заказывала для родителей. Им всё очень понравилось.
- ЕЕлена16 ноября 202515.11 были на экскурсии в Суздале, выпал снег и мы оказались словно в сказке. Илья-супер экскурсовод, не смотря на то
- ДДарья10 ноября 2025Поездка получилась очень комфортной и спокойной. Маршрут — интересный и продуманный, с приятным темпом. Отдых получился коротким, но очень хорошим и тёплым. Спасибо!
- ЛЛариса9 ноября 2025Экскурсия по Суздалю прошла замечательно! Небольшой древнерусский городок покорил своим очарованием: тихие улочки, деревянные дома, золотые купола церквей. Павел подробно
- ИИрина9 ноября 2025Экскурсия нам очень понравилась,Илья непринуждённо и весело всё рассказывал,мы не скучали точно, не пожалели что выбрали именно эту экскурсию для знакомства с городом,при выборе опирались на отзывы и не ошиблись. Илья,большое спасибо за Ваш рассказ и энтузиазм.))
- ЮЮлия9 ноября 2025Отличная экскурсия. У гида получилось заинтересовать фактами и историями о городе. Материал не перегружен датами, все структурировано и увлекательно. Нам ответили на все вопросы и время пролетело незаметно.
- ННаталья7 ноября 2025Ольга отличный гид, провела интересную экскурсию по Суздалю. Конечно было много исторических дат и событий, но тем не менее, нам понравился
- ООльга6 ноября 2025Очень понравилась экскурсия с Еленой. Путешествовали с мамой и двумя детьми 13 и 16 лет. Всем было интересно и взрослым
- ИИнна6 ноября 2025Экскурсия - высший пилотаж!
Обычно мы с семьей берем индивидуальные экскурсии, но в этот раз не сложилось. Чему мы очень рады.
- ММария6 ноября 2025Все отлично
