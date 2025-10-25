читать дальше

Илья - экскурсовод высшей категории. Профессионал, отличный рассказчик.

Экскурсия прошла на одном дыхании. Взрослым и юным было очень интересно.

Верно был выстроен маршрут, никто никому не мешал. Было ощущение, что всё в этот день для нас: и звон колоколов, и песнопение в храме, и отсутствие очередей.

Илья очень приятный, отзывчивый человек, расположенный к людям. Всегда отвечает на вопросы, дает рекомендации по приобретению сувениров, где поесть, как добраться и т. д.

Если вы выбираете экскурсию по Суздалю, не сомневайтесь, эта лучшая! Очень рекомендуем.