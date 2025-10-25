Мои заказы

Церковь Михаила Архангела – экскурсии в Суздале

Найдено 10 экскурсий в категории «Церковь Михаила Архангела» в Суздале, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Умиротворяющий Суздаль
Пешая
2 часа
185 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6600 ₽ за всё до 6 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
Пешая
2.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
Погулять по идиллическому городу и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: Возле музейного Кремля
Сегодня в 09:30
12 дек в 09:30
6900 ₽ за всё до 8 чел.
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
Пешая
2.5 часа
107 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Суздаль: очевидный и невероятный
Пешая
2.5 часа
193 отзыва
Билеты
Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси
Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории
Начало: Торговая площадь
Расписание: в субботу в 14:00
13 дек в 14:00
20 дек в 14:00
1250 ₽ за билет
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Пешая
2.5 часа
118 отзывов
Билеты
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
11 дек в 14:00
12 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Пешая
2.5 часа
113 отзывов
Билеты
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 650 ₽ за всё до 7 чел.
Суздаль: самый русский город
Пешая
2 часа
148 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Суздаль: самый русский город
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
9500 ₽ за всё до 7 чел.
Суздаль и Кидекша - полное погружение
На машине
3.5 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль и Кидекша - полное погружение
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
11 дек в 14:00
12 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Суздальские просёлки - на вашем авто
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздальские просёлки - на вашем авто
Откройте для себя скрытые уголки Суздаля и его окрестностей, путешествуя на своём автомобиле. Уникальные храмы и истории ждут вас
Начало: На автовокзале Суздаля
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
9500 ₽ за всё до 10 чел.
Суздаль: из века в век
Пешая
2 часа
108 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Суздаль: из века в век
Откройте для себя Суздаль через его историю и архитектуру. Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждая улица хранит свою тайну
Начало: У Преподобенской колокольни
12 дек в 15:15
13 дек в 14:00
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    25 октября 2025
    Суздальские просёлки - на вашем авто
    Дата посещения: 24 октября 2025
    Огромная благодарность Елене! Получили незабываемые впечатления от красот пригорода Суздаля, от содержательных рассказов об истории края! Очень рекомендуем воспользоваться профессиональными услугами гида!!!
  • П
    Петухова
    21 июня 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Дата посещения: 21 июня 2025
    Очень интересно и познавательно. Экскурсия динамичная, скучать не придется. Однозначно рекомендую, очень интересная подача
  • А
    Анна
    8 декабря 2025
    Умиротворяющий Суздаль
    Были на экскурсии с Павлом 6.12, всей компании очень понравилось, было интересно и познавательно, время пролетело незаметно, а еще Павел порекомендовал отличное место, где вкусная еда из печи и настойки, рекомендую))
  • И
    Ирина
    7 декабря 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Мы были очень рады попасть на экскурсию к Илье, настоящий профессионал, легко, с юмором открывал нам разные стороны истории Суздаля,
    читать дальше

    при этом не упрощая. Мне понравилась нить повествования, связь с современностью, история города ожила у нас перед глазами. Также в Спасо-Ефимьевом монастыре великолепный рассказ, большое спасибо, весь вечер еще читали про заинтересовавшие нас моменты❤️

    Мы были очень рады попасть на экскурсию к Илье, настоящий профессионал, легко, с юмором открывал нам
  • А
    Анастасия
    4 декабря 2025
    Умиротворяющий Суздаль
    Павел, спасибо большое вам за экскурсию. Вы очень приятный человек, знаете и любите свое дело. Узнали много нового. Время пролетело незаметно. Отдельное спасибо за вашу маленькую коллекцию артефактов. и спасибо за рекомендацию ресторана. Очень вкусно, все понравилось.
    Довольных вам туристов!
  • Г
    Георгий
    2 декабря 2025
    Умиротворяющий Суздаль
    Экскурсия очень понравилась. Павел профессионал своего дела. Рассказывает очень интересно, знает много различных деталей, которые не встретишь при обычной экскурсии. Спасибо!
  • Е
    Евгения
    30 ноября 2025
    Суздаль: из века в век
    Все было отлично
  • А
    Александр
    29 ноября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Увлекательно, профессионально, грамотная речь, здоровое чувство юмора. Не смотря на холодную погоду получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ильей.
  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2025
    Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
    Елена милая, замечательная) экскурсия прошла на одном дыхании, все очень интересно, рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    22 ноября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Очень понравилась экскурсия! Интересная и нескучная подача, душевно прогулялись! Спасибо, Илья!
  • Л
    Лариса
    17 ноября 2025
    Умиротворяющий Суздаль
    Спасибо Павлу за интересную экскурсию. Заказывала для родителей. Им всё очень понравилось.
  • Е
    Елена
    16 ноября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    15.11 были на экскурсии в Суздале, выпал снег и мы оказались словно в сказке. Илья-супер экскурсовод, не смотря на то
    читать дальше

    что мы замерзли, никто не жаловался, тк всем было очень интересно. Мы увидели Суздаль глазами жителей начала 19 столетия, атмосфера была передана на все 100. Большое спасибо!

    15.11 были на экскурсии в Суздале, выпал снег и мы оказались словно в сказке. Илья-супер экскурсовод, не смотря на то что мы замерзли, никто не жаловался, тк всем было очень интересно. Мы увидели Суздаль глазами жителей начала 19 столетия, атмосфера была передана на все 100. Большое спасибо!
  • Д
    Дарья
    10 ноября 2025
    Умиротворяющий Суздаль
    Поездка получилась очень комфортной и спокойной. Маршрут — интересный и продуманный, с приятным темпом. Отдых получился коротким, но очень хорошим и тёплым. Спасибо!
  • Л
    Лариса
    9 ноября 2025
    Умиротворяющий Суздаль
    Экскурсия по Суздалю прошла замечательно! Небольшой древнерусский городок покорил своим очарованием: тихие улочки, деревянные дома, золотые купола церквей. Павел подробно
    читать дальше

    рассказал о местной истории и традициях, показал самые значимые места. Особенный восторг вызвал Кремль и прогулки по старым улочкам. Прекрасный способ провести выходной и зарядиться позитивом!

  • И
    Ирина
    9 ноября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Экскурсия нам очень понравилась,Илья непринуждённо и весело всё рассказывал,мы не скучали точно, не пожалели что выбрали именно эту экскурсию для знакомства с городом,при выборе опирались на отзывы и не ошиблись. Илья,большое спасибо за Ваш рассказ и энтузиазм.))
  • Ю
    Юлия
    9 ноября 2025
    Суздаль: из века в век
    Отличная экскурсия. У гида получилось заинтересовать фактами и историями о городе. Материал не перегружен датами, все структурировано и увлекательно. Нам ответили на все вопросы и время пролетело незаметно.
    Отличная экскурсия. У гида получилось заинтересовать фактами и историями о городе. Материал не перегружен датами, все структурировано и увлекательно. Нам ответили на все вопросы и время пролетело незаметно.
  • Н
    Наталья
    7 ноября 2025
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Ольга отличный гид, провела интересную экскурсию по Суздалю. Конечно было много исторических дат и событий, но тем не менее, нам понравился
  • О
    Ольга
    6 ноября 2025
    Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Путешествовали с мамой и двумя детьми 13 и 16 лет. Всем было интересно и взрослым
    читать дальше

    и детям, которые были увлечены рассказом и внимательно слушали.
    Спасибо большое Елене за чудесную экскурсию, мы приятно и с пользой провели время!

  • И
    Инна
    6 ноября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Экскурсия - высший пилотаж!
    Обычно мы с семьей берем индивидуальные экскурсии, но в этот раз не сложилось. Чему мы очень рады.
    читать дальше

    Илья - экскурсовод высшей категории. Профессионал, отличный рассказчик.
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Взрослым и юным было очень интересно.
    Верно был выстроен маршрут, никто никому не мешал. Было ощущение, что всё в этот день для нас: и звон колоколов, и песнопение в храме, и отсутствие очередей.
    Илья очень приятный, отзывчивый человек, расположенный к людям. Всегда отвечает на вопросы, дает рекомендации по приобретению сувениров, где поесть, как добраться и т. д.
    Если вы выбираете экскурсию по Суздалю, не сомневайтесь, эта лучшая! Очень рекомендуем.

  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Суздаль: из века в век
    Все отлично

