Индивидуальная
до 7 чел.
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 650 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 2000 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Кремлёвские тайны Суздаля
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
Начало: На Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
13 дек в 13:30
20 дек в 14:00
1588 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 ноября 2025Марине огромное спасибо за проверенное с нами время!
Все в восторге, экскурсия прошла легко и интересно,очень познавательно!
От родителей отдельный привет)))
- ММария26 ноября 2025Отличная экскурсия, интересная, много интерактива, мы посещали в вечернее время и думали, что будет не так зрелищно,однако, экскурсия превзошла ожидания, очень благодарны Кириллу и всей группе, отлично провели время.
- ООльга22 ноября 2025Нам понравилась экскурсия, было подробно и интересно, очень увлеченный своим делом гид/экскурсовод Кирилл, с таким удовольствием рассказывает про Суздаль.
- ЖЖаркова19 ноября 2025Очень понравилась экскурсия, советую
- ВВажена17 ноября 2025Отличная экскурсия, понравилось, что Марина заинтересовала детей-подростков с помощью интересных вопросов, загадок и вообще в целом повествования. Прокатились на карете с ветерком, поднялись на самый верх на колокольню и сделали классные фотки, погуляли и накупили вкусняшек 👍🏻
- ССветочка10 ноября 2025Замечательная гид. Очень интересная подача информации. С юмором. Разносторонне. Очень довольны, что Марина скрасила наш день и познакомила с городом. Рекомендую!
- ССергей3 ноября 2025Кирилл отличный знаток своего дела. Очень комфортная форма подачи и изложения - рекомендую всем!
- ААнастасия3 ноября 2025Очень интересная экскурсия, много интересных фактов и глубокое погружение в историю. Даже дети слушали с удовольствием
- ААлександра31 октября 2025Все отлично 👍
- ААлексей30 октября 2025Здорово, интересно и познавательно!!!
- ККарнаухова13 октября 2025Экскурсия понравилась, отличное знание города, Марина хороший рассказчик, было интересно и познавательно
- ЕЕлена7 октября 2025Нам понравилось.
Очень лояльный экскурсовод Кирилл. Действительно нашел со всеми общий язык и все получили то, что хотели от экскурсии.
- ЖЖанна6 октября 2025Кирилл- просто мастер своего дела! Влюбил в Суздаль всех участников экскурсии. Было увлекательно, интересно и очень профессионально! Спасибо огромное!
- ННаталья14 сентября 2025Огромное спасибо за потрясающую экскурсию!
Это был не просто сухой пересказ фактов, а настоящее погружение в историю. Марина провела нас по
- ААнна31 августа 2025Очень понравился гид Кирилл! Рекомендую, прекрасный рассказчик, грамотный, много знающий, приятный собеседник!
- ММария31 августа 2025Нам очень понравилось, Кирилл потрясающий! Очень любознательно было послушать про медовуху!
- ООксана30 августа 2025Отличная экскурсия! 2,5 часа пролетели на 1 дыхании, было очень интересно. Прошли по прекрасным уютным улочкам Суздаля. Очень понравилось
- ККристина25 августа 2025Прекрасная экскурсия! Очень рекомендуем:)
- ММария21 августа 2025Огромная благодарность за интереснейший и неравнодушный рассказ об истории Суздаля. Столько неожиданных и малоизвестных фактов, столько красивых видов города, столько
- ДДарья21 августа 2025Спасибо! Хорошо прогулялись и напробовались медовухи))). Дети пили безалкогольную)). Интересно рассказали про быт деревенских людей в старину.
