И Ирина Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Марине огромное спасибо за проверенное с нами время!

Все в восторге, экскурсия прошла легко и интересно,очень познавательно!

От родителей отдельный привет)))

М Мария Древний Суздаль - град медовый Отличная экскурсия, интересная, много интерактива, мы посещали в вечернее время и думали, что будет не так зрелищно,однако, экскурсия превзошла ожидания, очень благодарны Кириллу и всей группе, отлично провели время.

О Ольга Древний Суздаль - град медовый Нам понравилась экскурсия, было подробно и интересно, очень увлеченный своим делом гид/экскурсовод Кирилл, с таким удовольствием рассказывает про Суздаль.

Ж Жаркова Древний Суздаль - град медовый Очень понравилась экскурсия, советую

В Важена Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Отличная экскурсия, понравилось, что Марина заинтересовала детей-подростков с помощью интересных вопросов, загадок и вообще в целом повествования. Прокатились на карете с ветерком, поднялись на самый верх на колокольню и сделали классные фотки, погуляли и накупили вкусняшек 👍🏻

С Светочка Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Замечательная гид. Очень интересная подача информации. С юмором. Разносторонне. Очень довольны, что Марина скрасила наш день и познакомила с городом. Рекомендую!

С Сергей Древний Суздаль - град медовый Кирилл отличный знаток своего дела. Очень комфортная форма подачи и изложения - рекомендую всем!

А Анастасия Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Очень интересная экскурсия, много интересных фактов и глубокое погружение в историю. Даже дети слушали с удовольствием

А Александра Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Все отлично 👍

А Алексей Древний Суздаль - град медовый Здорово, интересно и познавательно!!!

К Карнаухова Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Экскурсия понравилась, отличное знание города, Марина хороший рассказчик, было интересно и познавательно

Е Елена Древний Суздаль - град медовый Нам понравилось.

Очень лояльный экскурсовод Кирилл. Действительно нашел со всеми общий язык и все получили то, что хотели от экскурсии.

Ж Жанна Древний Суздаль - град медовый Кирилл- просто мастер своего дела! Влюбил в Суздаль всех участников экскурсии. Было увлекательно, интересно и очень профессионально! Спасибо огромное!

Это был не просто сухой пересказ фактов, а настоящее погружение в историю. Марина провела нас по читать дальше таким уголкам, мимо которых мы бы прошли сами, даже не заметив. Очень живой рассказ, интересные истории и легенды, а также ответы на все наши вопросы. Время пролетело незаметно.

Однозначно рекомендую. Огромное спасибо за потрясающую экскурсию!

А Анна Древний Суздаль - град медовый Очень понравился гид Кирилл! Рекомендую, прекрасный рассказчик, грамотный, много знающий, приятный собеседник!

М Мария Древний Суздаль - град медовый Нам очень понравилось, Кирилл потрясающий! Очень любознательно было послушать про медовуху!

О Оксана Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Отличная экскурсия! 2,5 часа пролетели на 1 дыхании, было очень интересно. Прошли по прекрасным уютным улочкам Суздаля. Очень понравилось

К Кристина Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Прекрасная экскурсия! Очень рекомендуем:)

М Мария Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси читать дальше любви и гордости нашей страной! Мы получили большое удовольствие от общения несмотря на дождь, который сопровождал нас всю первую половину прогулки. Спасибо, Марина! Мы обязательно приедем ещё зимой. Огромная благодарность за интереснейший и неравнодушный рассказ об истории Суздаля. Столько неожиданных и малоизвестных фактов, столько красивых видов города, столько