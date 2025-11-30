Мои заказы

Экскурсии в Суздальский медоваренный завод

Найдено 3 экскурсии в категории «Медоваренный завод» в Суздале, цены от 1588 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Пешая
2.5 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 650 ₽ за всё до 7 чел.
Древний Суздаль - град медовый
Пешая
2 часа
112 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 2000 ₽ за человека
Кремлёвские тайны Суздаля
Пешая
1.5 часа
45 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Кремлёвские тайны Суздаля
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
Начало: На Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
13 дек в 13:30
20 дек в 14:00
1588 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 ноября 2025
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    Марине огромное спасибо за проверенное с нами время!
    Все в восторге, экскурсия прошла легко и интересно,очень познавательно!
    От родителей отдельный привет)))
  • М
    Мария
    26 ноября 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Отличная экскурсия, интересная, много интерактива, мы посещали в вечернее время и думали, что будет не так зрелищно,однако, экскурсия превзошла ожидания, очень благодарны Кириллу и всей группе, отлично провели время.
  • О
    Ольга
    22 ноября 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Нам понравилась экскурсия, было подробно и интересно, очень увлеченный своим делом гид/экскурсовод Кирилл, с таким удовольствием рассказывает про Суздаль.
  • Ж
    Жаркова
    19 ноября 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Очень понравилась экскурсия, советую
  • В
    Важена
    17 ноября 2025
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    Отличная экскурсия, понравилось, что Марина заинтересовала детей-подростков с помощью интересных вопросов, загадок и вообще в целом повествования. Прокатились на карете с ветерком, поднялись на самый верх на колокольню и сделали классные фотки, погуляли и накупили вкусняшек 👍🏻
  • С
    Светочка
    10 ноября 2025
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    Замечательная гид. Очень интересная подача информации. С юмором. Разносторонне. Очень довольны, что Марина скрасила наш день и познакомила с городом. Рекомендую!
  • С
    Сергей
    3 ноября 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Кирилл отличный знаток своего дела. Очень комфортная форма подачи и изложения - рекомендую всем!
  • А
    Анастасия
    3 ноября 2025
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    Очень интересная экскурсия, много интересных фактов и глубокое погружение в историю. Даже дети слушали с удовольствием
  • А
    Александра
    31 октября 2025
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    Все отлично 👍
  • А
    Алексей
    30 октября 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Здорово, интересно и познавательно!!!
  • К
    Карнаухова
    13 октября 2025
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    Экскурсия понравилась, отличное знание города, Марина хороший рассказчик, было интересно и познавательно
  • Е
    Елена
    7 октября 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Нам понравилось.
    Очень лояльный экскурсовод Кирилл. Действительно нашел со всеми общий язык и все получили то, что хотели от экскурсии.
  • Ж
    Жанна
    6 октября 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Кирилл- просто мастер своего дела! Влюбил в Суздаль всех участников экскурсии. Было увлекательно, интересно и очень профессионально! Спасибо огромное!
  • Н
    Наталья
    14 сентября 2025
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    Огромное спасибо за потрясающую экскурсию!
    Это был не просто сухой пересказ фактов, а настоящее погружение в историю. Марина провела нас по
    таким уголкам, мимо которых мы бы прошли сами, даже не заметив. Очень живой рассказ, интересные истории и легенды, а также ответы на все наши вопросы. Время пролетело незаметно.
    Однозначно рекомендую.

  • А
    Анна
    31 августа 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Очень понравился гид Кирилл! Рекомендую, прекрасный рассказчик, грамотный, много знающий, приятный собеседник!
  • М
    Мария
    31 августа 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Нам очень понравилось, Кирилл потрясающий! Очень любознательно было послушать про медовуху!
  • О
    Оксана
    30 августа 2025
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    Отличная экскурсия! 2,5 часа пролетели на 1 дыхании, было очень интересно. Прошли по прекрасным уютным улочкам Суздаля. Очень понравилось
  • К
    Кристина
    25 августа 2025
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    Прекрасная экскурсия! Очень рекомендуем:)
  • М
    Мария
    21 августа 2025
    Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
    Огромная благодарность за интереснейший и неравнодушный рассказ об истории Суздаля. Столько неожиданных и малоизвестных фактов, столько красивых видов города, столько
    любви и гордости нашей страной! Мы получили большое удовольствие от общения несмотря на дождь, который сопровождал нас всю первую половину прогулки. Спасибо, Марина! Мы обязательно приедем ещё зимой.

  • Д
    Дарья
    21 августа 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Спасибо! Хорошо прогулялись и напробовались медовухи))). Дети пили безалкогольную)). Интересно рассказали про быт деревенских людей в старину.

