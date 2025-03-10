Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль: самый русский город
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
«Это и лучшая в городе точка для любования закатом»
Завтра в 11:00
31 мар в 12:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
«Вы сами решаете, когда начать – хоть утром, хоть вечером»
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
В Суздаль - за гвоздями счастья
Обзорная пешеходная экскурсия с мастер-классом по ковке гвоздей и чаепитием на берегу Каменки
Начало: На Торговой площади
«Вечерняя зорька — самое время испить чая из самовара с пирожками»
Расписание: в пятницу в 19:30
2 мая в 19:30
3 мая в 19:30
2250 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна10 марта 2025Наша поездка в Суздаль стала еще ярче с гидом Сергеем. Знания истории своего города, горящие глаза от рассказа зарядили на желание «Обязательно вернусь сюда летом!» Сергей, спасибо!
- ММаксим26 февраля 2025Сложилось впечатление, что Сергей знает ответы на все вопросы. Видно, что ему нравится рассказывать. Нам было интересно, мы довольны.
- ЛЛидия16 февраля 2025Невероятный гид. Очень интересная экскурсия. Рекомендую.
- ААнна5 ноября 2024Очень круто,что есть такие экскурсии. погуляли очень здорово,пока шли от места до места слушали аудиогида. забавно найти ответы на вопросы.
- ММария19 сентября 2024Экскурсия понравилась. Содержательно. Удобно, что самостоятельно распоряжаешься своим временем. Единственное, с чем возникли небольшие трудности, это ориентирование на местности, но впечатление это не испортило.
- ЕЕвгенийШустов4 сентября 2024Всегда настороженно относился к электронным экскурсиям а тут решили попробовать и как говорит молодежь- ЗАШЛО! Нет привязки ко времени, никуда
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Суздалю в марте 2025
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