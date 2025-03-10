читать дальше не спешишь, есть время на созерцание и на ОТОЙТИ от маршрута. Внутри приложения есть квизы и карты - интересно проходить. интересно было и детям и подросткам. Теперь хочется пройти и другие города

Всегда настороженно относился к электронным экскурсиям а тут решили попробовать и как говорит молодежь- ЗАШЛО! Нет привязки ко времени, никуда