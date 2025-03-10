Вечерние экскурсии Суздаля

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Суздале, цены от 1490 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Суздаль: самый русский город
Пешая
2 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль: самый русский город
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
«Это и лучшая в городе точка для любования закатом»
Завтра в 11:00
31 мар в 12:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
«Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
Пешая
2 часа
14 отзывов
Квест
до 10 чел.
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
«Вы сами решаете, когда начать – хоть утром, хоть вечером»
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.
В Суздаль - за гвоздями счастья
Пешая
3 часа
Групповая
до 20 чел.
В Суздаль - за гвоздями счастья
Обзорная пешеходная экскурсия с мастер-классом по ковке гвоздей и чаепитием на берегу Каменки
Начало: На Торговой площади
«Вечерняя зорька — самое время испить чая из самовара с пирожками»
Расписание: в пятницу в 19:30
2 мая в 19:30
3 мая в 19:30
2250 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    10 марта 2025
    Суздаль: самый русский город
    Наша поездка в Суздаль стала еще ярче с гидом Сергеем. Знания истории своего города, горящие глаза от рассказа зарядили на желание «Обязательно вернусь сюда летом!» Сергей, спасибо!
  • М
    Максим
    26 февраля 2025
    Суздаль: самый русский город
    Сложилось впечатление, что Сергей знает ответы на все вопросы. Видно, что ему нравится рассказывать. Нам было интересно, мы довольны.
  • Л
    Лидия
    16 февраля 2025
    Суздаль: самый русский город
    Невероятный гид. Очень интересная экскурсия. Рекомендую.
  • А
    Анна
    5 ноября 2024
    «Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
    Очень круто,что есть такие экскурсии. погуляли очень здорово,пока шли от места до места слушали аудиогида. забавно найти ответы на вопросы.
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    если ходить самим,можно конечно побродить,читать вывески.. НО когда грамотно поставлен маршрут с объяснениями. 2 часа пролетели на положительных эмоциях. Спасибо,готовимся к следующим экскурсиям с вами!

  • М
    Мария
    19 сентября 2024
    «Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
    Экскурсия понравилась. Содержательно. Удобно, что самостоятельно распоряжаешься своим временем. Единственное, с чем возникли небольшие трудности, это ориентирование на местности, но впечатление это не испортило.
  • Е
    ЕвгенийШустов
    4 сентября 2024
    «Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
    Всегда настороженно относился к электронным экскурсиям а тут решили попробовать и как говорит молодежь- ЗАШЛО! Нет привязки ко времени, никуда
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    не спешишь, есть время на созерцание и на ОТОЙТИ от маршрута. Внутри приложения есть квизы и карты - интересно проходить. интересно было и детям и подросткам. Теперь хочется пройти и другие города

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Суздаль: самый русский город
  2. «Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
  3. В Суздаль - за гвоздями счастья
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Торговые Ряды
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Покровский монастырь
  9. Преподобенская колокольня
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в марте 2025
Сейчас в Суздале в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 1490 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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