2 часа
Водная прогулка
Прогулка по Баренцеву морю из Териберки
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000₽ за человека
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
На вертолёте - над Териберкой
Полет над Териберкой - это шанс увидеть северные пейзажи с высоты. Вертолётная экскурсия подарит незабываемые впечатления и откроет новые горизонты
Начало: У причала в Териберке
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
60 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборИскупаться в Баренцевом море
Необычная экскурсия для тех, кто ищет новые впечатления: айс-флоатинг в Баренцевом море подарит вам незабываемые эмоции и фото на память
Начало: В Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- WWARDIMIR25 ноября 2024Все что хотел- получил! Благодарю! 🤝🤟
- ВВиолетта27 октября 2024Собираясь на морскую прогулку, будьте готовы к ледяным ветрам)) но то, что такую прогулку необходимо посетить в Териберке — это
- ввиктор21 октября 2024Мне понравилось,киты правда не приплыли,но все отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Нескучные экскурсии»
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