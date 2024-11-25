Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Териберке, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
21 отзыв
2 часа
Водная прогулка
Прогулка по Баренцеву морю из Териберки
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000 за человека
На вертолёте - над Териберкой
На вертолёте
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
На вертолёте - над Териберкой
Полет над Териберкой - это шанс увидеть северные пейзажи с высоты. Вертолётная экскурсия подарит незабываемые впечатления и откроет новые горизонты
Начало: У причала в Териберке
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
60 000 за всё до 3 чел.
Искупаться в Баренцевом море: айсфлоатинг в Териберке
На машине
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Искупаться в Баренцевом море
Необычная экскурсия для тех, кто ищет новые впечатления: айс-флоатинг в Баренцевом море подарит вам незабываемые эмоции и фото на память
Начало: В Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • W
    WARDIMIR
    25 ноября 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Все что хотел- получил! Благодарю! 🤝🤟
    Все что хотел- получил! Благодарю! 🤝🤟Все что хотел- получил! Благодарю! 🤝🤟
  • В
    Виолетта
    27 октября 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Собираясь на морскую прогулку, будьте готовы к ледяным ветрам)) но то, что такую прогулку необходимо посетить в Териберке — это
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    абсолютно точно. Капитан был приветлив, рассказал о том, какую живность можно встретить в процессе плавания. Китов мы не увидели, но тут всегда 50/50) Волны разбивались о каменистые берега, и это было захватывающе.

    Собираясь на морскую прогулку, будьте готовы к ледяным ветрам)) но то, что такую прогулку необходимо посетить в Териберке — это абсолютно точноСобираясь на морскую прогулку, будьте готовы к ледяным ветрам)) но то, что такую прогулку необходимо посетить в Териберке — это абсолютно точноСобираясь на морскую прогулку, будьте готовы к ледяным ветрам)) но то, что такую прогулку необходимо посетить в Териберке — это абсолютно точно
  • в
    виктор
    21 октября 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Мне понравилось,киты правда не приплыли,но все отлично
    Мне понравилось,киты правда не приплыли,но все отличноМне понравилось,киты правда не приплыли,но все отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
  2. На вертолёте - над Териберкой
  3. Искупаться в Баренцевом море: айсфлоатинг в Териберке
Какие места ещё посмотреть в Териберке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Самое главное
  5. Териберский маяк
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в декабре 2024
Сейчас в Териберке в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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