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Индивидуальная до 8 чел.

Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас Начало: На улице Мира