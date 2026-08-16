Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
30 авг в 08:00
7 сен в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Духовные святыни Тобольска (на вашем авто)
Древние монастыри, чудотворные иконы и исторический острог времён Ермака Тимофеевича
Начало: От отеля «Азимут»
18 авг в 13:00
19 авг в 13:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Пряничные Неухрымухры в Тобольске
Горячий иммерсивный спектакль в музее-балагане
Начало: На улице Мира
Завтра в 10:15
18 авг в 10:15
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Тобольск и Абалакский монастырь за один день (на вашем авто)
Погрузиться в историю Сибири и побывать в знаковых местах
Завтра в 11:00
18 авг в 08:00
от 10 350 ₽ за всё до 5 чел.
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