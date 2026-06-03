Заходите в тёплый дом, что наполнен ароматом ржаных медовых пряников и атмосферой русской народной культуры.
Вас радушно встретит гостеприимный хозяин и расскажет, почему без пряника не заигрывают и почему это — не просто сладость.
Вы отпечатаете угощение, полакомитесь им за чаем и ощутите свет, который дарит это старинное действо.
Вас радушно встретит гостеприимный хозяин и расскажет, почему без пряника не заигрывают и почему это — не просто сладость.
Вы отпечатаете угощение, полакомитесь им за чаем и ощутите свет, который дарит это старинное действо.
Описание экскурсии
Вместе с хозяином дома вы пройдётесь по музею-балагану и познакомитесь с предметами старинного быта, разного рода диковинами и коллекциями ремесленных изделий.
В мастерской поучаствуете в пряничном действе — приготовите тесто, погрузитесь в историю и традиции пряника и с помощью досок напечатаете себе угощение.
Разбуженный пряничным духом, к вам придёт кукольный задира, грубиян и бабник, страстно любящий эту жизнь и пряники, — Петрушка.
Завершим встречу ароматным чаем, горячими пряниками и беседой о полученном опыте.
Организационные детали
- Испечённые пряники вы заберёте с собой
- Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
- В состав пряников входят мёд и пряности — предупреждаем на случай аллергии. И на случай других аллергий — в доме живут кот и собака
- Экскурсию проведу я или другие мастера нашего музея-балагана
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Тобольске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 241 туриста
Я коренной тоболяк. В юности увлекся изучением языка и народной культуры. В первый год обучения на филфаке я обнаружил, что многие, кто внес вклад в изучение народной культуры и языка, в
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень редко встречаются люди так влюблённые в свое дело, как Антон.
Я чувствовала что пришла в гости к хорошим знакомым. Сколько интересного рассказали, сколько интересного показали. Супер мероприятие! Спасибо Антону и Юлии!
Я чувствовала что пришла в гости к хорошим знакомым. Сколько интересного рассказали, сколько интересного показали. Супер мероприятие! Спасибо Антону и Юлии!
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А
Абсолютно потрясающее мероприятие. Возможность прикоснуться к совершенно другой жизни. Не только посмотреть и услышать, но и потрогать, попробовать, сделать самому. Огромное спасибо Антону и Юле за интереснейший опыт. Отдельный привет Петру Ивановичу!
Локации интересные, пряники получилось вкусные, а кукольный перформанс и частушки оставляют неизгладимый след на психике.
Очень рекомендую!
Локации интересные, пряники получилось вкусные, а кукольный перформанс и частушки оставляют неизгладимый след на психике.
Очень рекомендую!
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спасибо Антону и Юлии за теплый прием.
много чего интересного узнали.
помогали нам сделать Козули.
рассказали и показали как делать печатные пряники.
много чего интересного узнали.
помогали нам сделать Козули.
рассказали и показали как делать печатные пряники.
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И
замечательные люди сохраняют и развивают традиции в разных направлениях - создают куклы, пекут пряники и козули, придумывают спектакли! очень светлые и отзывчивые люди. прям рекомендую
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