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Пряничные Неухрымухры в Тобольске

Горячий иммерсивный спектакль в музее-балагане
Заходите в тёплый дом, что наполнен ароматом ржаных медовых пряников и атмосферой русской народной культуры.

Вас радушно встретит гостеприимный хозяин и расскажет, почему без пряника не заигрывают и почему это — не просто сладость.

Вы отпечатаете угощение, полакомитесь им за чаем и ощутите свет, который дарит это старинное действо.
Пряничные Неухрымухры в Тобольске
Пряничные Неухрымухры в Тобольске
Пряничные Неухрымухры в Тобольске

Описание экскурсии

Вместе с хозяином дома вы пройдётесь по музею-балагану и познакомитесь с предметами старинного быта, разного рода диковинами и коллекциями ремесленных изделий.

В мастерской поучаствуете в пряничном действе — приготовите тесто, погрузитесь в историю и традиции пряника и с помощью досок напечатаете себе угощение.

Разбуженный пряничным духом, к вам придёт кукольный задира, грубиян и бабник, страстно любящий эту жизнь и пряники, — Петрушка.

Завершим встречу ароматным чаем, горячими пряниками и беседой о полученном опыте.

Организационные детали

  • Испечённые пряники вы заберёте с собой
  • Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
  • В состав пряников входят мёд и пряности — предупреждаем на случай аллергии. И на случай других аллергий — в доме живут кот и собака
  • Экскурсию проведу я или другие мастера нашего музея-балагана

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Тобольске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 241 туриста
Я коренной тоболяк. В юности увлекся изучением языка и народной культуры. В первый год обучения на филфаке я обнаружил, что многие, кто внес вклад в изучение народной культуры и языка, в
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сохранение памяти о наследии нашего народа, все же не видят мир теми глазами, которыми видели его наши предки. В большинстве люди невольно считают себя поумнее наших предков, а все, что необъяснимо в рассказах о старине - либо не существующим, либо самообманом глупых давних людей. Я же верил, что волшебство возможно, а люди раньше знали что-то такое, что сейчас нам недоступно. Обращение к наследию и непосредственное обучение тому, чем жили раньше люди, захватило меня. Я познакомился с культурно-исторической психологией, как вольный слушатель в училищах народной культуры я поучился игре народных праздников, прикладной народной психологии и ремёслам. Прошло десятка два лет, и вот я и моя семья осознаем себя хранителями народной культуры. О ней все мероприятия в нашем музее-балагане.

Отзывы и рейтинг

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Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Очень редко встречаются люди так влюблённые в свое дело, как Антон.
Я чувствовала что пришла в гости к хорошим знакомым. Сколько интересного рассказали, сколько интересного показали. Супер мероприятие! Спасибо Антону и Юлии!
Очень редко встречаются люди так влюблённые в свое дело, как Антон.
Очень редко встречаются люди так влюблённые в свое дело, как Антон.
Очень редко встречаются люди так влюблённые в свое дело, как Антон.
Очень редко встречаются люди так влюблённые в свое дело, как Антон.
Очень редко встречаются люди так влюблённые в свое дело, как Антон.
Очень редко встречаются люди так влюблённые в свое дело, как Антон.
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А
Абсолютно потрясающее мероприятие. Возможность прикоснуться к совершенно другой жизни. Не только посмотреть и услышать, но и потрогать, попробовать, сделать самому. Огромное спасибо Антону и Юле за интереснейший опыт. Отдельный привет Петру Ивановичу!
Локации интересные, пряники получилось вкусные, а кукольный перформанс и частушки оставляют неизгладимый след на психике.
Очень рекомендую!
Абсолютно потрясающее мероприятие. Возможность прикоснуться к совершенно другой жизни. Не только посмотреть и услышать, но и
Абсолютно потрясающее мероприятие. Возможность прикоснуться к совершенно другой жизни. Не только посмотреть и услышать, но и
Абсолютно потрясающее мероприятие. Возможность прикоснуться к совершенно другой жизни. Не только посмотреть и услышать, но и
Абсолютно потрясающее мероприятие. Возможность прикоснуться к совершенно другой жизни. Не только посмотреть и услышать, но и
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Ксения
спасибо Антону и Юлии за теплый прием.
много чего интересного узнали.
помогали нам сделать Козули.
рассказали и показали как делать печатные пряники.
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И
замечательные люди сохраняют и развивают традиции в разных направлениях - создают куклы, пекут пряники и козули, придумывают спектакли! очень светлые и отзывчивые люди. прям рекомендую
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