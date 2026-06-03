Заходите в тёплый дом, что наполнен ароматом ржаных медовых пряников и атмосферой русской народной культуры. Вас радушно встретит гостеприимный хозяин и расскажет, почему без пряника не заигрывают и почему это — не просто сладость. Вы отпечатаете угощение, полакомитесь им за чаем и ощутите свет, который дарит это старинное действо.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Вместе с хозяином дома вы пройдётесь по музею-балагану и познакомитесь с предметами старинного быта, разного рода диковинами и коллекциями ремесленных изделий.

В мастерской поучаствуете в пряничном действе — приготовите тесто, погрузитесь в историю и традиции пряника и с помощью досок напечатаете себе угощение.

Разбуженный пряничным духом, к вам придёт кукольный задира, грубиян и бабник, страстно любящий эту жизнь и пряники, — Петрушка.

Завершим встречу ароматным чаем, горячими пряниками и беседой о полученном опыте.

Организационные детали