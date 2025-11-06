Индивидуальная
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия6 ноября 2025Очень понравился формат и содержание, спасибо большое. Удобно:
1) аудиогид не зависит от наличия интернета,
2)можно организовать просмотр в своем ритме с
- ООксана18 октября 2025Мне понравилось. Нет привязки к дате и времени, можешь пойти в любое для себя удобное, сделать перерыв на кафе, или
- ООльга7 октября 2025Формат экскурсии отличный для самостоятельных путешествий. Не надо никуда бежать за гидом в толпе. Прослушали информацию, сидя на скамейке, потом
- ММария4 октября 2025Прекрасно составленный аудиогид! Видно, что автор проделал огромную работу и смог разыскать интересные факты и детали. Бесконечно благодарна за продуманную
- ГГуля8 сентября 2025Приехали в Тобольск на день - познакомиться с городом. Взяли формат аудиогида. Для нашей поездки оказался формат удобным: с 7
- ЕЕлена26 августа 2025Очень понравилось. Чувствуется, что проделана громадная работа по составлению. Рассказано авторски, с большой любовью к городу.
Такой удобный формат. Даже не
