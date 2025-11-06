Мои заказы

Музей семьи императора Николая II – экскурсии в Тобольске

Найдено 6 экскурсий в категории «Музей семьи императора Николая II» в Тобольске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
2 часа
286 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пешая
1 час
28 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Пешая
2 часа
6 отзывов
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
Пешая
3 часа
218 отзывов
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    6 ноября 2025
    По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
    Очень понравился формат и содержание, спасибо большое. Удобно:
    1) аудиогид не зависит от наличия интернета,
    2)можно организовать просмотр в своем ритме с
    читать дальше

    перерывами на обед/сувениры и тп. Для нас было очень актуально, так как погода была не для долгих прогулок.
    Татьяна дала очень много и дополнительной информации, в том числе и организационной, спасибо огромное.
    Безусловно, надо заранее прочитать все инструкции и рекомендации, загрузить файлы, т. е. это материал для путешественников, которые умеют или хотят научиться организовывать свои экскурсии самостоятельно.

  • О
    Оксана
    18 октября 2025
    По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
    Мне понравилось. Нет привязки к дате и времени, можешь пойти в любое для себя удобное, сделать перерыв на кафе, или
    читать дальше

    вообще разделить осмотр города на несколько дней. Такой формат экскурсии, на мой взгляд, больше подойдёт туристам с опытом, хорошо ориентирующимся в картах, и не любящих "бегать за группой".
    Информация изложена доступно, рассказ интересный. В сопроводительных файлах много полезной информации.
    Разработчики аудиогида молодцы, что внедряют такой формат за пределами музеев.
    Процветания вам) и побольше благодарных путешественников.

  • О
    Ольга
    7 октября 2025
    По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
    Формат экскурсии отличный для самостоятельных путешествий. Не надо никуда бежать за гидом в толпе. Прослушали информацию, сидя на скамейке, потом
    читать дальше

    прошли по маршруту в удобном темпе, если надо еще раз слушая рассказ. Чувствуется, что Татьяна вложила душу в свою работу, чтобы передать любовь к своему краю. Когда обсуждали увиденное через несколько дней, то еще раз прослушивали отдельные моменты. Очень удобно.
    Тобольск останется в нашем сердце и в памяти, в том числе благодаря рассказам Татьяны

  • М
    Мария
    4 октября 2025
    По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
    Прекрасно составленный аудиогид! Видно, что автор проделал огромную работу и смог разыскать интересные факты и детали. Бесконечно благодарна за продуманную
    читать дальше

    памятку, в которой максимально полезная информация. Мы ехали из Тюмени и как раз было время все спокойно изучить и воспользоваться советами.
    Сам формат аудиогида также очень понравился, так как можно запланировать самостоятельное посещение города без привязки ко времени. И даже если не удалось дойти до какого-то объекта, то все равно можно получить исчерпывающую информацию о нем.
    Огромная благодарность еще раз составителю также за сопровождение во время нашего пребывания. Татьяна была на связи и даже порекомендовала одну экскурсию, забронировав нам места.
    Благодаря всему этому мы просто бесконечно влюбились в Толбольск.

  • Г
    Гуля
    8 сентября 2025
    По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
    Приехали в Тобольск на день - познакомиться с городом. Взяли формат аудиогида. Для нашей поездки оказался формат удобным: с 7
    читать дальше

    утра в любое время подключались/отключались. После оплаты Татьяна выслала на почту аудиофайлы для закачивания на телефон. Очень удобно.
    Из инструкции взяли для себя инфо, как добраться от жд вокзала до Кремля и где можно позавтракать, в т. ч. рано утром. Ехали не из Тюмени, поэтому часть инфо про дорогу просто пропустили.
    Еще Татьяна очень кстати дополнительно написала, что в день нашей поездки в Тобольске будет закрытие фестиваля Уха-царица. Мы посмотрели, как запускают маленьких осетриков в Иртыш, красочное карнавальное шествие участников фестиваля, побродили по ярмарке. Были в гуще событий) Обещанной ухи не дождались, правда - не хватило времени.
    Во время самой экскурсии были небольшие накладки, но возможно связаны конкретно с нашими тел: почему то с пункта 5 перестала инфо передаваться на наушники, пришлось слушать с телефона на громкой связи. Дома, после приезда, все норм.
    Порекомендуйте туристам в инструкции брать аудиогид в тюремном комплексе? В кассе сказали, что на экскурсии нужно записываться заранее, а аудиогид почему то не предложили. С ним было бы намного интереснее, чем просто ходить и смотреть.

    А в целом все хорошо для первого знакомства с городом. Спасибо Татьяне, которая на связи и обстоятельно отвечает на все вопросы.

  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
    Очень понравилось. Чувствуется, что проделана громадная работа по составлению. Рассказано авторски, с большой любовью к городу.
    Такой удобный формат. Даже не
    читать дальше

    понадобилась карта местности. Сильно помогла дополнительная информация в инструкции. Хорошо, что прочитали ее до того, как выехали в Тобольск.
    Некоторые факты нас поразили. До слез. Решили и дальше изучать историю Сибири.

