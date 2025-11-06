читать дальше

утра в любое время подключались/отключались. После оплаты Татьяна выслала на почту аудиофайлы для закачивания на телефон. Очень удобно.

Из инструкции взяли для себя инфо, как добраться от жд вокзала до Кремля и где можно позавтракать, в т. ч. рано утром. Ехали не из Тюмени, поэтому часть инфо про дорогу просто пропустили.

Еще Татьяна очень кстати дополнительно написала, что в день нашей поездки в Тобольске будет закрытие фестиваля Уха-царица. Мы посмотрели, как запускают маленьких осетриков в Иртыш, красочное карнавальное шествие участников фестиваля, побродили по ярмарке. Были в гуще событий) Обещанной ухи не дождались, правда - не хватило времени.

Во время самой экскурсии были небольшие накладки, но возможно связаны конкретно с нашими тел: почему то с пункта 5 перестала инфо передаваться на наушники, пришлось слушать с телефона на громкой связи. Дома, после приезда, все норм.

Порекомендуйте туристам в инструкции брать аудиогид в тюремном комплексе? В кассе сказали, что на экскурсии нужно записываться заранее, а аудиогид почему то не предложили. С ним было бы намного интереснее, чем просто ходить и смотреть.



А в целом все хорошо для первого знакомства с городом. Спасибо Татьяне, которая на связи и обстоятельно отвечает на все вопросы.